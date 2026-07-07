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Wall Street ouvre en baisse, nouvelle vague de vente sur les semi-conducteurs
information fournie par AFP 07/07/2026 à 16:37

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue dans le rouge mardi, pénalisée par un nouveau repli des grands noms des puces électroniques, sur fond d'attentisme à la veille de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 14H15 GMT, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 1,33%, l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,56% et le Dow Jones, de 0,15%.

"La faiblesse observée sur les valeurs du secteur des puces s'explique en partie par une réaction mitigée à la publication, dans la nuit, des résultats de Samsung Electronics" à la Bourse de Séoul, explique Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

L'entreprise coréenne - qui a publié des performances records - a subi des prises de bénéfices, explique à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Des investisseurs craignent aussi que le rythme de croissance phénoménal (du groupe) ne puisse être maintenu", note M. O'Hare.

Dans le sillage de Samsung - et au lendemain d'une hausse généralisée - les géants des puces à Wall Street reculaient, comme Micron (-6,65%), Marvell Technology (-5,89%), Broadcom (-1,56%) ou AMD (-6,80%).

Le mastodonte Nvidia - première capitalisation mondiale - était aussi à la peine (-1,51%).

Ces titres "ont connu de véritables montagnes russes au cours des dernières semaines", rappelle Art Hogan, certains analystes "laissant entendre qu'ils étaient peut-être allés trop loin, trop vite."

Moteurs des marchés depuis le début de l'année, les semi-conducteurs font fréquemment face au scepticisme des investisseurs quant à la valorisation gigantesque de certaines entreprises et à la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Wall Street attend désormais le début de la saison des résultats la semaine prochaine, et sera particulièrement attentifs aux performances financières de ces géants de la tech.

Côté indicateurs, le déficit commercial des États-Unis s'est fortement creusé au mois de mai (à 77,6 milliards de dollars), mais les chiffres sont meilleurs qu'attendu.

Les regards sont désormais tournés vers la publication mercredi du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Fed.

L'institution avait alors mentionné qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année face à l'accélération de l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

"Les investisseurs seront donc attentifs au ton" des participants: "Adopteront-ils clairement une position neutre ou ont-ils réellement évolué vers une position plus restrictive?" questionne Art Hogan.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait à 4,50%, contre 4,47% lundi en clôture.

A la cote, le géant de l'aérospatial SpaceX perdait 4,86% à 152,63 dollars au premier jour de son intégration au sein de l'indice Nasdaq-100 (qui rassemble les 100 plus grosses entreprises cotées au Nasdaq).

La Bourse électronique éponyme a changé ses règles en mai pour permettre à de très grosses capitalisations comme la société d'Elon Musk, susceptible de peser fort sur l'indice, de l'intégrer en 15 séances au lieu de trois mois.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian (-13,31% à 17,46 dollars) était sanctionné après avoir annoncé vouloir lever plus de 1,5 milliard de dollars de capitaux via une vente de 75 millions d'actions.

Nasdaq

Semi-conducteurs
Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1100 USD NASDAQ -6,51%
MICRON TECHNOLOGY
938,3800 USD NASDAQ -4,71%
NVIDIA
196,9300 USD NASDAQ +0,71%
RIVIAN AUTO RG-A
16,4900 USD NASDAQ -18,12%
S&P GLOBAL
443,470 USD NYSE -0,86%
SPACEX
149,4700 USD NASDAQ -6,83%
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