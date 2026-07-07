Orages et pluies diluviennes en Chine: 17 morts, des centaines de blessés

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Le bilan des orages violents et précipitations extrêmes en Chine est monté mardi à 17 morts, avec des centaines de blessés et plus de 100.000 personnes évacuées, poussant le président Xi Jinping à demander une mobilisation totale des secours.

Une vidéo impressionnante diffusée par la télévision publique CCTV montre un torrent d'eau boueuse déferlant le long des parois effondrées d'un barrage dans la région du Guangxi (sud), la plus gravement touchée par les inondations.

La chaîne a diffusé des images d'arbres déracinés, de murs écroulés, de rues envahies par la boue et de larges vues aériennes montrant à perte de vue des villages inondés et encerclés par les eaux, signe de dégâts probablement considérables.

Au total dans le Guangxi, les fortes pluies et les graves inondations provoquées par le typhon Maysak ont désormais fait au moins six morts et 11 disparus, ont indiqué mardi soir les autorités régionales lors d'une conférence de presse.

Elles ont annoncé que 130.000 personnes avaient été évacuées et relogées depuis le début de cet épisode pluvieux, qui a endommagé près de 13.000 hectares de surfaces agricoles et entraîné des pertes économiques "en cours d'évaluation".

Des secouristes ont évacué des habitants coincés chez eux, notamment des enfants et des personnes âgées, à l'aide de bateaux pneumatiques, distribué de l'eau et des nouilles instantanées, et installé des lits de fortune dans des lieux publics pour accueillir les déplacés, selon des images de CCTV.

Au total, 40 cours d'eau du Guangxi connaissent actuellement des crues dépassant le niveau d'alerte, d'après la chaîne.

Digues menacées

Les autorités de Nanning, la capitale régionale du Guangxi, ont relevé au niveau maximal le dispositif d'urgence pour les inondations, après les dégâts provoqués sur des barrages par des pluies torrentielles.

Dans la province du Hubei (centre), des "orages et vents violents" provoqués par "un grave épisode de convection atmosphérique" (contraste thermique) ont balayé plusieurs villes, avec des tornades par endroit, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Cet événement climatique "extrême" a fait au moins 11 morts et 331 blessés, a-t-elle indiqué.

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Une personne était toujours portée disparue, a ajouté l'agence, précisant que près de 5.000 habitations avaient été endommagées, dont 22 se sont effondrées.

Face à ces épisodes, Xi Jinping a appelé à "tout mettre en oeuvre" pour venir en aide à la population, a indiqué CCTV.

Ce type de catastrophes naturelles est fréquent en Chine, en particulier l'été lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Des pluies torrentielles continueront de frapper mercredi certaines zones côtières et orientales du Guangxi, ainsi que le sud‑ouest de la province voisine du Guangdong, importante base manufacturière, a déclaré mardi Li Guoying, le ministre des Ressources en eau.

Des crues dépassant de plus de six mètres le niveau d'alerte sont attendues mardi soir à la station hydrologique de Guigang, ville particulièrement touchée du Guangxi, a-t-il ajouté.

"La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve", a-t-il souligné.

Glissement de terrain

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Ailleurs en Chine, un glissement de terrain survenu mardi dans un village de la province du Gansu (nord-ouest) a fait au moins cinq morts, d'après Chine nouvelle.

Selon un bilan publié dans la soirée par CCTV, les secours avaient déjà retrouvé 31 personnes coincées - dont un nombre non précisé de victimes "décédées" - et recherchaient activement les deux dernières.

Le gouvernement a alloué une aide d'urgence de 30 millions de yuans (3,9 millions d'euros) pour les travaux de reconstruction dans la zone touchée, selon la chaîne.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle mondiale augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

La Chine est le plus grand pays émetteur mondial de gaz à effet de serre. Mais c'est également un géant des énergies renouvelables qui ambitionne de rendre sa vaste économie neutre en carbone d'ici 2060.

Au moins 22 personnes avaient péri en mai après de fortes pluies qui ont frappé des régions du centre et du sud, où certaines zones ont été "touchées par des précipitations record", selon les médias d'Etat.