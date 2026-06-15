EN EXCLUSIVITÉ-Tesla a présenté aux autorités de régulation européennes des données trompeuses concernant la sécurité de son système « Full Self-Driving »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla a utilisé des statistiques de sécurité douteuses pour plaider en faveur de l'autorisation du FSD en Europe

* Les données sur les accidents fournies par le constructeur automobile ont été remises en question par des chercheurs

* La Suède affirme que les régulateurs « ne se limitent pas aux chiffres clés » pour évaluer la sécurité

par Chris Kirkham et Marie Mannes

Dans le cadre de ses efforts pour obtenir l'homologation européenne de son système « Full Self-Driving » (FSD), Tesla TSLA.O a présenté aux autorités de régulation suédoises et néerlandaises des statistiques de sécurité qu'elle a elle-même publiées et que des chercheurs indépendants spécialisés dans la sécurité routière ont qualifiées de marketing trompeur. Une enquête de Reuters publiée le mois dernier a révélé que le directeur général de Tesla, Elon Musk, et d’autres dirigeants ont, au cours de l’année écoulée, de plus en plus souvent cité des statistiques qui, selon eux, prouvent que la fonction d’aide à la conduite FSD est jusqu’à 10 fois plus sûre que les conducteurs humains. Mais l’analyse de l’agence de presse a mis en évidence plusieurs comparaisons de données invalides sous-jacentes aux statistiques de Tesla qui exagéraient ses allégations en matière de sécurité.

Tesla a présenté ces données de sécurité gonflées à certaines autorités de régulation européennes, selon des courriers obtenus par Reuters via des demandes d’accès aux documents publics, alors que le constructeur de véhicules électriques cherche à obtenir une homologation plus large du FSD dans une région où il tente de regagner des parts de marché. Tesla a contacté la RDW, l’autorité néerlandaise de régulation routière, fin 2024 pour entamer le processus d’homologation du FSD. Dans une lettre adressée au RDW en novembre 2024, Tesla a fourni un lien vers son rapport de sécurité et a affirmé que « l'utilisation accrue » du FSD « rend les routes plus sûres ». Tesla facture un abonnement mensuel pour le FSD, qui peut conduire de manière autonome dans certaines circonstances mais exige que le conducteur humain reste vigilant.

Après plus d’un an de tests et de discussions avec Tesla, le RDW a approuvé en avril l’utilisation du FSD aux Pays-Bas. L’autorité de régulation néerlandaise sollicite désormais une homologation à l’échelle de l’UE pour le compte de Tesla.

Le RDW a refusé de commenter les problèmes soulevés par Reuters concernant les statistiques de sécurité de Tesla, mais l'agence a déclaré dans un communiqué qu'elle « ne se fiait pas aux arguments marketing ou aux statistiques externes » pour prendre ses décisions et qu'elle effectuait ses propres « tests, analyses et vérifications » du système sur les routes publiques et les pistes d'essai. L'agence n'a pas précisé si elle avait évalué les statistiques de sécurité de Tesla aux États-Unis.

Le RDW a déclaré que Tesla avait « collecté de nombreuses données » lors des essais et que l'agence avait « validé, testé et vérifié l'ensemble de ces données ». Le RDW n'a pas précisé quel type de données Tesla avait collectées ni ce qu'elle avait mesuré.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

SAUVER 32 000 VIES?

Peu après l'annonce de la décision néerlandaise le 10 avril, un responsable des politiques chez Tesla, Ivan Komusanac, a envoyé un e-mail aux autorités de régulation suédoises pour demander une homologation similaire du FSD. Il a joint une présentation PowerPoint affichant l'affirmation exagérée selon laquelle les Tesla équipées du FSD peuvent parcourir une distance plus de sept fois supérieure entre deux accidents par rapport à un conducteur humain américain moyen.

La présentation affirmait également que le FSD aurait pu sauver 32 000 vies et éviter 1,9 million de blessés.

Les chercheurs interrogés par Reuters ont déclaré que ces chiffres étaient très trompeurs, car ils reposaient sur l'hypothèse irréaliste selon laquelle tous les véhicules américains, y compris les camions de fret et les motos sujettes aux accidents, seraient remplacés par une Tesla équipée du FSD – et que chaque Tesla serait, en réalité, au moins sept fois plus sûre que le véhicule qu'elle remplace.

L'enquête de Reuters a également révélé que Tesla exagère la sécurité de sa technologie en comparant le taux d'accidents survenus dans des Tesla pilotées par le FSD et ayant déclenché le déploiement des airbags au taux d'accidents américain pour l'ensemble des véhicules, qui inclut des accidents bien moins graves. L'entreprise compare également ses voitures au véhicule américain moyen – qui est bien plus ancien que la Tesla moyenne. Cela fausse les résultats, car les constructeurs automobiles ont progressivement introduit de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui réduisent les accidents.

Anders Eriksson, enquêteur à l'Agence suédoise des transports, a refusé de commenter les données fournies par Tesla, mais a ajouté que les régulateurs suédois « ne se limitent pas aux chiffres phares » et que toute évaluation d'un tel système ne serait pas fondée « uniquement sur des allégations de sécurité agrégées, mais sur l'ensemble des preuves présentées ».

Le régulateur n’a pas répondu aux questions de Reuters concernant les autres preuves fournies par Tesla.

Dudley Curtis, porte-parole du groupe de surveillance European Transport Safety Council, a déclaré que son organisation était « certainement préoccupée » par le fait que Tesla ait présenté des « données de sécurité peu fiables » provenant des États-Unis aux régulateurs suédois, après que Reuters eut informé le groupe de cette correspondance.

Il a ajouté que si Tesla souhaite faire valoir des arguments en matière de sécurité, l’entreprise devrait « transmettre les données à une université, les faire vérifier de manière indépendante par un chercheur qualifié, et ensuite nous en reparlerons ».

TESLA MISE SUR LE FSD POUR SE RELANCER EN EUROPE Tesla a déclaré que l'homologation du FSD en Europe était essentielle à la croissance des ventes de véhicules dans la région. Le constructeur de véhicules électriques tente toujours de regagner des parts de marché après l'effondrement de ses ventes l'année dernière, sur fond de protestations contre les activités politiques de Musk, notamment son adhésion aux partis politiques d'extrême droite européens.

Si l’homologation n’est pas obtenue, Tesla pourrait avoir plus de mal à rivaliser dans une région où les constructeurs chinois de véhicules électriques ne cessent de gagner du terrain.

Au cours des prochains mois, les représentants de 55 % des États membres, qui représentent 65 % de la population de l'Union, devront voter « oui » pour que le FSD devienne légal dans toute l'UE.

En attendant, les États membres peuvent approuver cette technologie de leur propre chef. Un régulateur grec, qui a déclaré le mois dernier que le pays comptait approuver le FSD, a cité des données « venues de l’autre côté de l’Atlantique » montrant que « ce système conduit en fin de compte à une baisse très significative du nombre d’accidents ».

Le ministère grec des Transports a refusé de répondre aux questions visant à savoir si les données qu'il avait citées provenaient du rapport de sécurité de Tesla.

Des courriels ont révélé que les autorités de régulation d’autres pays européens ont été submergées de messages de conducteurs citant les statistiques de sécurité de Tesla et réclamant une approbation rapide du FSD.

Plusieurs conducteurs de Tesla ont écrit aux autorités routières norvégiennes en citant le rapport de sécurité des véhicules de Tesla l'automne dernier. L'un d'eux a fait valoir que cette technologie est « nettement plus sûre que la conduite manuelle moyenne », avec le potentiel de « réduire les accidents de la route jusqu'à 90 % et ainsi sauver des vies sur les routes norvégiennes ».

Stein-Helge Mundal, de l’Administration norvégienne des routes publiques, a répondu à plusieurs passionnés de Tesla en indiquant que les chiffres de Tesla « sont produits par l’entreprise elle-même », ce qui rend « difficile d’établir une corrélation avec les statistiques d’accidents des autorités ».