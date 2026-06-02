EN EXCLUSIVITÉ-Selon des sources, le CPPIB canadien et le tchèque EPH figurent parmi les acquéreurs potentiels d'Uniper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions sur l'intérêt manifesté par Vattenfall au paragraphe 10) par Christoph Steitz

Le CPPIB canadien et le tchèque EPH figurent parmi les parties qui devraient manifester officiellement leur intérêt pour Uniper UN0k.DE la semaine prochaine, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, dans le cadre d'une vente qui pourrait valoriser le groupe énergétique allemand à plus de 10 milliards d'euros (11,65 milliards de dollars).

La vente d'Uniper marque le plus grand remaniement du secteur des services publics allemand depuis que Berlin l'a renfloué, aux côtés de SEFE, à hauteur de près de 20 milliards d'euros lors de la crise énergétique européenne de 2022.

Les parties ont jusqu'au 12 juin pour soumettre leurs lettres d'intention à UBS et JPMorgan. Brookfield BAM.N , le norvégien Equinor EQNR.OL et le français TotalEnergies TTEF.PA devraient également manifester leur intérêt pour tout ou partie de la participation de 74,12 % dans Uniper que Berlin a mise en vente le mois dernier, ont indiqué ces personnes à Reuters.

Les lettres d'intérêt initiales, non contraignantes, ne mentionneront pas encore de prix d'achat, mais des informations générales sur les parties, leur structure de propriété et des détails sur le mode de financement de l'opération, ont précisé ces sources.

Une deuxième série d'offres indicatives est prévue au cours de l'été, ont déclaré ces personnes, ajoutant qu'un accord pourrait être conclu à l'automne. Berlin pourrait également choisir de vendre dans un premier temps une participation à un investisseur et de céder davantage d'actions sur le marché ultérieurement.

Le finlandais Fortum FORTUM.HE , qui détenait autrefois une participation majoritaire dans Uniper et a dû céder ses parts dans le cadre du plan de sauvetage, devrait manifester son intérêt pour les activités suédoises d’Uniper, qui comprennent des centrales hydroélectriques et nucléaires, ont déclaré ces personnes.

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité allemand et concurrent d'Uniper, pourrait également se joindre au processus à un moment donné, ont déclaré trois de ces personnes, ajoutant que certains des acheteurs potentiels pourraient s'associer à un stade ultérieur du processus de vente.

Fortum a confirmé qu'il serait intéressé par l'achat des actifs hydroélectriques et nucléaires suédois d'Uniper s'ils devaient être mis en vente.

Vattenfall examine également les actifs suédois d'Uniper, qui comprennent des centrales nucléaires détenues conjointement par les deux sociétés, et étudie ses options, y compris une éventuelle participation au processus de vente, a déclaré un porte-parole de l'énergéticien suédois.

Le ministère allemand des Finances, qui supervise la participation de Berlin, et Uniper ont tous deux refusé de commenter. Uniper, CPPIB, EPH, Brookfield, Equinor, RWE et TotalEnergies ont également refusé de commenter.

Sur la base des multiples actuels du secteur, Uniper pourrait être valorisée entre 8,8 et 11,4 milliards d'euros, un chiffre qui pourrait encore être gonflé par sa trésorerie nette de 4,4 milliards d'euros, ont déclaré deux de ces personnes.

Les acquéreurs stratégiques visant à consolider ou à n'acheter que certains actifs d'Uniper se heurteront probablement à l'opposition de Berlin, qui conservera une minorité de blocage de 25 % plus une action, contre 99,12 % actuellement, ont indiqué ces personnes.

« Plus il y a de contraintes politiques, moins il y a de soumissionnaires », a déclaré Tibor Fedke, associé du cabinet d'avocats allemand Noerr. SEFE, qui a également été renflouée par Berlin, organise en parallèle une vente aux enchères , ont indiqué trois de ces personnes, ajoutant que certains acheteurs pourraient choisir de se joindre à ce processus.

(1 $ = 0,8584 euro)