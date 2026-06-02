La Bourse de Paris en hausse, portée par STMicroelectronics et l'IA

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse mardi, enthousiaste après plusieurs informations illustrant la dynamique de l'intelligence artificielle, à l'image de STMicroelectronics qui a doublé ses perspectives de revenus annuels dans les centres de données.

Le CAC 40 a pris 0,77%, en hausse de 62,50 points, à 8.209,09 points. L'indice vedette parisien avait reculé de 0,45% la veille, à 8.218,23 points.

"Il y a un vrai +momentum+ autour de l'intelligence artificielle sur les marchés", explique Vincent Juvyns, analyste pour ING.

Le groupe STMicroelectronics a ainsi flambé de 15,11% à 68,26 euros, après avoir relevé ses prévisions de revenus dans les centres de données grâce à une "demande soutenue" par l'IA, attendus désormais "à environ 1 milliard de dollars en 2026" contre "500 millions précédemment anticipés".

Soitec a grimpé de 3,97% à 153,05 euros.

Les géants des équipements électriques et électroniques Legrand (+1,40% à 149,00 euros) et Schneider Electric (+3,96% à 287,15 euros) ont monté également. Ces entreprises profitent en effet de la demande en infrastructures autour des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Cet enthousiasme autour de l'IA dure depuis plusieurs semaines et s'est encore renforcé ces derniers jours.

Le géant de l'IA Anthropic, qui développe Claude, a quant à lui déposé lundi son projet de dossier d'introduction en Bourse, disant être désormais valorisé 965 milliards de dollars.

Alphabet, la maison mère de Google, a de son côté annoncé une augmentation de capital de 80 milliards de dollars pour financer le développement de ses infrastructures d'IA.

Nvidia, première capitalisation mondiale et champion des puces spécialisées pour l'intelligence artificielle, a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables sous Windows.

Dans ce contexte, la situation géopolitique au Moyen-Orient passe au second plan.

Le président américain Donald Trump a indiqué lundi soir sur son réseau Truth Social que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'était engagé à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que le Hezbollah allait "cesser totalement le feu".

L'Iran, engagé dans des discussions indirectes avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, exige que tout accord avec Washington inclut la fin des hostilités sur le front libanais.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,60%, contre 3,63% la veille en clôture.

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