Le logo de la Bourse de Vienne (Wiener Boerse) est représenté dans son immeuble de bureaux à Vienne

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi et Wall Street ‌était également dans le vert à mi-parcours dans une séance portée par les nouvelles technologies après les prévisions en Europe de STMicroelectronics et de Hewlett Packard Enterprise (HPE) aux Etats-Unis.

À ​Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,77% à 8.209,09 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,33% et le Dax allemand a progressé de 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,17%, le FTSEurofirst 300 0,77% et le Stoxx 600 0,68%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,19%, le Standard & Poor's ​500 de 0,17% et le Nasdaq de 0,18%, au lendemain des records en clôture de ces deux derniers indices.

Le compartiment technologique sur le S&P 500 progresse de 0,86%, avec un bond de 18,65% de HPE, qui a avancé ​de deux ans ses objectifs financiers à long terme.

En Europe, le secteur de la "tech" ⁠sur le Stoxx 600 a fini en hausse de 3,36% après que STMicroelectronics (+15,14%) a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour les centres de données, le ‌fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructures destinées à l'intelligence artificielle (IA). Dans son sillage, les groupes liés à l'IA comme Infineon et Schneider Electric ont avancé respectivement de 9,52% et 3,96%

VALEURS EN EUROPE

Dans les autres secteurs en Europe, Abivax a dégringolé de 43,55% ​après la publication de résultats défavorables relatifs à un essai ‌concernant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Le groupe pharmaceutique allemand Bayer a ⁠reculé de 2,93%, après être tombé en séance à un creux de plus de six mois, après qu'un trader a signalé la nervosité des investisseurs à l'approche de la date butoir du 4 juin pour que les plaignants acceptent ou non l'accord de règlement collectif concernant le litige sur le glyphosate aux Etats-Unis.

Prosus a grimpé de 9,37%, le ⁠groupe technologique néerlandais ayant reçu de ‌la part des autorités de régulation de l'UE un délai supplémentaire pour se conformer à la cession de sa participation dans Delivery Hero (+1,75%).

British ⁠American Tobacco a reflué de 2,51% après que le fabricant de cigarettes Dunhill a fait état d'une faiblesse des volumes dans le secteur du tabac chauffé et des cigarettes.

LES ‌INDICATEURS DU JOUR

Le nombre d'offres d'emploi (enquête Jolts) aux États-Unis a progressé plus fortement que prévu en avril, à 7,618 millions en avril, contre 6,887 ⁠millions en mars (révisé de 6,866), selon les données publiées par le département du Travail américain.

L'inflation dans la zone euro s'est ⁠à nouveau accélérée en mai, à 3,2%, ‌sous l'effet d'une hausse des coûts de l'énergie et des services, restant ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) et renforçant les arguments ​en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt ces mois-ci.

Le déficit du budget de l'Etat français ‌s'est établi à 69,602 milliards d'euros fin avril, selon les données publiées par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace (+0,05%) contre un panier de devises de référence, les ​investisseurs surveillant les nouveaux développements en provenance du Moyen-Orientoù l'offensive d'Israël au Liban est au coeur des tractations entre les Etats-Unis et l'Iran

L'euro grappille 0,05%, à 1,1636 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3474 dollar (+0,19%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie mardi de deux points de base, à 4,4571%, ⁠après une hausse de deux points lundi liée à l'incertitude dans les négociations entre Washington et Téhéran.

Celui du Bund allemand de même échéance a fini en baisse de 3,9 points de base, à 2,97%, avoir progressé de huit points de base lundi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a peu varié mardi dans un contexte de forte volatilité, les investisseurs attendant des nouvelles de la guerre au Moyen-Orient alors que l'Iran examine un projet d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin au conflit.

A la clôture des Bourses en Europe, le Brent progresse de 0,43% à 95,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,52% à 92,68 dollars après avoir reflué en matinée.

A SUIVRE ​MERCREDI :

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)