Arnaud Prost, 33 ans, et un ticket pour l'espace

L'astronaute français Arnaud Prost à l'Elysée, le 5 février 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

L'espace est pour lui une "cause à servir" qui va au-delà de sa passion. Polytechnicien, pilote de chasse et passionné de plongée, l'astronaute français Arnaud Prost vient, à 33 ans, de décrocher son ticket pour les étoiles.

"J'espère que j'aurai la chance de partir dans l'espace à un moment donné (...) mais le plus important est de trouver le moyen de contribuer à l'exploration spatiale", confiait l'année dernière ce grand brun dans un entretien diffusé par l'Agence spatiale européenne (ESA).

Sélectionné en 2022 comme astronaute de réserve, il n'avait alors pas encore l'assurance de toucher du doigt son rêve.

Jusqu'à l'annonce lundi soir par Emmanuel Macron qu'il participerait en tant qu'ingénieur de vol d'essai à une mission inédite vers une station spatiale privée.

Haven-1, développée par la société américaine Vast avec pour objectif de remplacer à terme la Station spatiale internationale (ISS), devrait être mise en orbite en 2027.

Une grande première, donc, pour celui qui a "toujours rêvé de devenir astronaute" et "de réaliser des sorties extravéhiculaires".

C'est pourtant dans l'eau que ce natif de Marseille a passé "la majeure partie" de son enfance "à faire de la chasse sous-marine, de l'apnée, puis de la plongée en bouteille", racontait-il en 2022 après sa sélection par l'agence spatiale européenne (ESA) parmi 20.000 candidats.

Amateur de rugby et étudiant brillant, il intègre Polytechnique, avant d'obtenir un diplôme d'ingénieur aérospatial à ISAE-SUPAERO en 2017, ainsi qu'un master en astrophysique, sciences de l'espace et planétologie à l'Université de Toulouse.

Des études pendant lesquelles il effectue des stages de recherche au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, où il travaille sur les possibles sites d’atterrissage du rover Perseverance sur Mars, puis à l'Institut de physique nucléaire Skobeltsyn et à l'Institut d'aviation de Moscou.

- La science, "clé essentielle" -

La science est une "clé essentielle pour répondre à un grand nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui: la capacité à raisonner de manière claire et posée, à relier les faits entre eux, à comprendre le fonctionnement des choses", dit-il.

Les astronautes français Arnaud Prost (g), Thomas Pesquet (c) et Sophie Adenot (s), lors d'une cérémonie de présentation des cinq nouvelles recrues astronautes de carrière de l'Agence spatiale européenne à Paris, le 23 novembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

"De nombreux défis se posent aujourd'hui sur Terre, et je suis convaincu que c’est grâce à la science et à l’exploration que nous trouverons des solutions durables", estime l'astronaute.

Plongeur professionnel et titulaire d'un brevet de parachutisme militaire, il rejoint la Direction générale de l'armement (DGA) en 2017.

"Mon premier poste m'a conduit à être affecté au sein de l’Armée de l'air. J’y ai été formé comme pilote de chasse, non pas pour devenir pilote de combat, mais pour mieux comprendre leurs besoins et acquérir une expérience concrète du terrain, afin de mieux y répondre dans le cadre du programme Rafale", expliquait-il en 2022.

Par la suite, l'ingénieur de l'armement sert comme pilote opérationnel sur l'avion de mission E-3F, l'AWACS français et se forme à l'aéronautique des gros porteurs.

"Quand j'étais très jeune, l'espace m'a donné une passion et, au-delà de ça, au-delà de mon intérêt personnel, m'a donné une cause à servir. C'est quelque chose de très important pour moi", confiait-il en février dernier à l'Elysée à un parterre de jeunes réunis avant le départ pour la Station spatiale internationale (ISS) de sa camarade de promotion Sophie Adenot.

"Vous pouvez servir l'exploration, vous pouvez servir la science, vous pouvez servir votre pays (...) : Osez servir, parce que c'est la seule façon, d'après mon expérience, d'être véritablement heureux ou heureuse", leur a-t-il lancé.