EN EXCLUSIVITÉ-Rio Tinto propose une augmentation de salaire de 56 % pour son directeur général alors que le secteur minier se bat pour attirer les talents

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* Rio propose une hausse de 63 % du salaire maximal

* Le conseil d'administration élargit le groupe de référence aux secteurs de l'énergie et de l'industrie

* Certains investisseurs s'inquiètent de la hausse des rémunérations et de l'image que cela renvoie

par Melanie Burton et Clara Denina

Le conseil d'administration de Rio Tinto RIO.AX RIO.L a proposé d'augmenter de 56 % la rémunération cible de son directeur général, Simon Trott, pour la porter à 9,8 millions de livres sterling (13,06 millions de dollars), selon quatre personnes proches du dossier et des documents consultés par Reuters.

La flambée des rémunérations dans les secteurs de la défense, de l’aérospatiale et de la transition énergétique a contraint les sociétés minières, dont Rio Tinto — deuxième plus grande société minière cotée au monde —, à se livrer à une course effrénée pour attirer les meilleurs talents.

Le conseil d’administration de Rio Tinto a élargi son groupe de référence — la liste des entreprises auxquelles il se compare pour calculer les fourchettes de rémunération de ses dirigeants —, comme le montre une présentation destinée aux investisseurs consultée par Reuters. Il y a notamment ajouté les géants américains de l’énergie Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N , ainsi que GE Aerospace GE.N .

Répondant aux questions de Reuters concernant ces changements, Ben Wyatt, qui préside le comité de rémunération de Rio Tinto, a déclaré que le groupe minier consultait ses investisseurs en vue d’une mise à jour de sa politique. Il a précisé que la rémunération fixe de M. Trott resterait inchangée, mais que les primes liées aux résultats d’activité pluriannuels et aux rendements pour les actionnaires seraient ajustées.

« Cette mesure vise à stimuler la performance de l’entreprise dans l’intérêt des actionnaires, à soutenir la mise en œuvre de la stratégie à long terme de Rio Tinto, ainsi qu’à attirer et à fidéliser des dirigeants de haut niveau sur un marché mondial concurrentiel », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Nommé en juillet 2025, M. Trott a permis une hausse de 43 % du résultat sous-jacent au premier semestre cette année, tout en poursuivant la restructuration et les cessions d’actifs.

CERTAINS INVESTISSEURS S’INQUIÈTENT DE L’INFLATION DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET DE L’IMAGE NÉGATIVE QUE CELA DONNE

Dans le cadre d’une refonte du système de rémunération axée sur la performance, la rémunération maximale de M. Trott devrait augmenter de 63 % pour atteindre 18,3 millions de livres sterling, selon les documents d’information.

Les primes à court terme passeraient de 200 % à 300 % du salaire de base au maximum, tandis que les objectifs à long terme passeraient de 500 % à 900 %.

La nouvelle rémunération de M. Trott s’appliquerait pour les trois prochaines années de sa rémunération. Pour entrer en vigueur, ce nouveau cadre devra être approuvé par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de l’année prochaine.

Certains investisseurs de Rio Tinto ont toutefois déclaré à Reuters qu’ils craignaient que cette proposition de rémunération n’alimente l’inflation salariale parmi les hauts dirigeants du secteur minier australien et, dans un contexte de crise du coût de la vie, ne nuise à l’image de l’entreprise.

LA COURSE MONDIALE POUR S'ASSURER LES SERVICES DES MEILLEURS DIRIGEANTS fait GRIMPER LA RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Un rapport de Deloitte publié en avril a montré que la rémunération médiane des directeurs généraux des entreprises du FTSE 100 avait augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 5,89 millions de livres sterling en 2025.

Les rémunérations des dirigeants, en particulier dans les secteurs britanniques de l’aérospatiale, de l’ingénierie et de l’industrie manufacturière, ont connu une forte hausse au cours des deux dernières années.

Et alors que la concurrence pour recruter les meilleurs dirigeants s’intensifie — tant entre les secteurs qu’au sein même de l’industrie minière, qui se réoriente vers les métaux liés à la transition énergétique —, les dirigeants du secteur minier changent déjà d’entreprise ou sont sollicités.

Rag Udd quitte BHP BHP.AX pour devenir directeur général d’Albemarle ALB.N , tandis que la société minière française Eramet ERMT.PA a approché Jérôme Pecresse, de Rio Tinto, pour occuper le poste de directeur général au cours de l’année écoulée, selon une source proche du dossier.

Albemarle et Eramet développent toutes deux des projets liés au lithium destinés aux batteries de véhicules électriques.

M. Pecresse, que Rio Tinto a débauché de General Electric, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Eramet et Rio Tinto ont refusé de s’exprimer.

COMBLER L'ÉCART SALARIAL TRANSATLANTIQUE

Les entreprises situées en dehors des États-Unis augmentent également les rémunérations afin de combler un écart transatlantique qui ne cesse de se creuser. Près de 60 % des entreprises du FTSE 350 ont proposé des augmentations salariales lors du cycle des assemblées générales annuelles de cette année, selon les données du cabinet de conseil en vote Glass Lewis.

Selon les modifications proposées par Rio Tinto, la rémunération maximale de M. Trott le placerait juste en dessous de la médiane des 19 entreprises que le groupe minier considère comme ses pairs.

Le directeur général du géant pétrolier américain ExxonMobil, Darren Woods, qui a perçu 33 millions de dollars en 2025, figurait en tête de cette liste, selon ces documents. La société canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO et la société minière américaine Freeport-McMoRan FCX.N étaient les entreprises minières les mieux classées au sein de ce groupe de référence.

Si elle est approuvée, l'augmentation de salaire de M. Trott le placerait parmi les directeurs généraux australiens les mieux rémunérés et devant Brandon Craig, de la société minière rivale BHP, dont la rémunération devrait s'élever à environ 10 millions de dollars et est plafonnée à un peu moins de 13 millions de dollars.

Selon les investisseurs et les analystes, de tels écarts salariaux pourraient inciter d’autres entreprises à suivre l’exemple de Rio Tinto.

La rémunération médiane totale des directeurs généraux et des directeurs financiers a déjà bondi de 14 % cette année grâce à des primes liées à la performance, selon un rapport du Bedford Group sur les rémunérations dans le secteur minier.

Pourtant, une certaine résistance de la part des actionnaires persiste.

L’année dernière, Anglo American AAL.L a retiré une proposition visant à garantir des primes substantielles aux cadres supérieurs dans le cadre de sa fusion avec Teck Resources TECKb.TO .

Mais d’autres, dont George Cheveley, gestionnaire de portefeuille chez Ninety One, actionnaire de Rio Tinto, ont déclaré qu’une rémunération plus élevée pouvait être un outil utile pour stimuler la performance.

« Tant que cela va dans le sens des actionnaires, cela me convient tout à fait », a déclaré M. Cheveley en réponse à une question générale sur la rémunération des dirigeants du secteur minier.

(1 dollar = 0,7505 livre)