EN EXCLUSIVITÉ-La raffinerie nigériane Dangote prévoit de lever 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse prévue en octobre, selon une source

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* La raffinerie Dangote souhaite lever 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon une source

* Dangote a déposé un dossier préliminaire auprès de l'autorité nigériane de régulation des marchés financiers

* Les chiffres définitifs dépendront de l'issue de l'examen réglementaire

* Dangote prévoit d'utiliser ces fonds pour augmenter la capacité de sa raffinerie de Lagos

par Duncan Miriri et Chijioke Ohuocha

La raffinerie de pétrole nigériane Dangote s'apprête à réaliser la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée en Afrique, puisqu'elle cherche à lever environ 5 milliards de dollars via une introduction en bourse qui devrait s'achever en octobre, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Détenue majoritairement par l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, la raffinerie est sortie grande gagnante de la guerre en Iran en vendant du kérosène à travers l’Afrique et vers l’Europe occidentale, alors que les pays étaient confrontés à des pénuries.

M. Dangote prévoit désormais de lever des fonds pour augmenter la capacité de la raffinerie de Lagos, qui traite 650.000 barils par jour, et de reproduire ce succès avec une installation similaire au Kenya.

Son ambition est de réduire la dépendance de l’Afrique vis-à-vis des carburants importés, coûteux, et même de faire du continent un exportateur.

L'introduction en bourse prévue, dont le calendrier proposé est assez serré selon la source, a suscité l'intérêt à travers tout le continent. Les bourses d'Afrique du Sud, du Kenya, d'Égypte, du Ghana et du Rwanda ont tenu une série de réunions avec les conseillers de la raffinerie ces derniers mois afin de participer à l'opération.

Les marchés de capitaux kenyans pourraient lever jusqu’à 500 millions de dollars sur l’objectif de l’introduction en bourse de Dangote, a indiqué la source, ajoutant qu’il existait un engouement « considérable » pour cette opération parmi les investisseurs locaux, tels que les fonds de pension.

Une deuxième source directement informée de l’opération a déclaré que Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, qui a déposé sa demande d’introduction en bourse auprès de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes, devrait recevoir l’autorisation dans les semaines à venir et être en mesure de publier un prospectus en septembre.

La première source a précisé que l’objectif de l’introduction en bourse était de 5 milliards de dollars, mais a nuancé en indiquant que le montant final dépendrait de ce que l’autorité de régulation nigériane approuverait, l’inscription principale devant se faire à la Bourse du Nigeria.

Cet objectif représenterait un peu plus de 4 % de l’indice All Share, principal indice nigérian, dont la capitalisation boursière totale s’élevait mardi à 116 milliards de dollars.

UNE VALORISATION DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS SEMBLE AMBITIEUSE

La source ne disposait d’aucune information concernant la part du capital qui serait proposée au public ni sur la valorisation potentielle. Toutefois, un placement privé de 2,5 milliards de dollars portant sur une participation de 6 % dans la raffinerie, réalisé le mois dernier, a valorisé l’entreprise à environ 40 milliards de dollars, a indiqué la deuxième source au courant de cette opération.

Une telle valorisation semble ambitieuse au regard de la valeur d’autres raffineurs de pétrole indépendants. La société turque Tupras TUPRS.IS , qui dispose d’une capacité équivalente à celle de Dangote répartie sur quatre raffineries, affiche une valeur de marché de seulement 12 milliards de dollars.

HF Sinclair DINO.N , cotée à New York, dispose d’une capacité de 678.000 barils par jour et d’une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars.

Les deux sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car l’opération est confidentielle.

Dangote n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La Bourse nigériane impose un flottant minimum de 20 % sur son marché principal. Il y a toutefois eu des exceptions à cette règle. Le flottant de Dangote Cement DANGCEM.LNG , une autre entreprise de l’empire industriel de Dangote, est légèrement supérieur à 12,7 %.

La première source a indiqué que les autres marchés financiers du continent souhaitant participer à l’opération devront mettre au point des « solutions structurées » pour leurs investisseurs, telles que des certificats de dépôt internationaux (GDR) ou des instruments négociés en bourse, qui reflètent les actions réelles devant être cotées à la Bourse nigériane, y compris le droit de percevoir les futurs dividendes.

Une cotation croisée, ou double cotation, des actions sur d’autres marchés régionaux n’est pas prévue à ce stade, a précisé la source. La raffinerie Dangote, dont le coût s’est élevé à environ 20 milliards de dollars, a démarré ses activités en 2024 avant d’atteindre sa pleine capacité plus tôt cette année. La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC y détient une participation d’un peu plus de 7 %.

Aliko Dangote, 69 ans, a déclaré en avril que la raffinerie avait pour objectif de porter sa production à 1,4 million de barils par jour.

L'HOMME LE PLUS RICHE D'AFRIQUE

Avec une fortune estimée entre 31 et 35 milliards de dollars, M. Dangote est à la tête d’un conglomérat qui regroupe notamment la production de ciment, de sucre et de sel, ainsi que des usines d’assemblage de voitures et de camions dans plus d’une douzaine de pays africains.

Il tient à ce que cette introduction en bourse soit une opération panafricaine, a indiqué la source, conformément à sa vision qui consiste à aider le continent à trouver des solutions locales à ses défis de développement.

La source a précisé que l’objectif était de permettre aux marchés de capitaux de tout le continent de participer à « un champion africain ».

Les détails concernant l’éventuelle attribution préalable de parts aux marchés financiers régionaux, la possibilité d’une prise ferme, ou encore la possibilité pour ces marchés de participer à une offre publique dont les attributions seront déterminées ultérieurement en fonction de la demande globale pour l’ensemble de l’offre, seront précisés à une date ultérieure, a déclaré la source.

Dangote se vante souvent d’être l’un des rares milliardaires africains à avoir conservé sa fortune colossale au Nigeria plutôt que de la placer sur des comptes offshore.

Il prévoit également de lancer la construction d’une raffinerie sur la côte kenyane en collaboration avec les gouvernements d’Afrique de l’Est, mais la source ignorait si une partie des fonds levés lors de l’introduction en bourse pourrait être affectée à ce projet.

Dangote proposera aux investisseurs la possibilité d’être payés en nairas ou en dollars, a indiqué la première source.