EN EXCLUSIVITÉ-L'Arabie saoudite prévoit un format hybride pour sa conférence phare FII après les attentats, selon des sources

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par Timour Azhari

L’Arabie saoudite prévoit d’organiser sa conférence phare sur l’investissement sous forme d’événement hybride, offrant ainsi aux dirigeants la possibilité d’y assister à distance, après que les attentats meurtriers perpétrés ce week-end à l’aéroport de Riyad ont conduit à repenser les déplacements vers le royaume, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Certains participants devraient tout de même prendre l'avion et pourraient atterrir sur des aérodromes situés en dehors de Riyad, voire dans des États voisins du Golfe, avant de se rendre en voiture dans la capitale pour assister à la « Future Investment Initiative » prévue dans le courant du mois, a précisé l'une de ces sources.

Le service de presse du gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au début du mois, les organisateurs avaient déclaré que l’événement aurait lieu malgré les attaques de missiles survenues dans le royaume.

Interrogé à ce sujet, un attaché de presse de la FII a renvoyé Reuters à un communiqué du directeur général et président de l’Institut FII envoyé avant les attaques de samedi.

« Alors que nous nous préparons à accueillir des milliers de délégués à Riyad pour la 10e édition exceptionnelle de la Future Investment Initiative, leur sécurité et leur bien-être restent notre priorité absolue », ont déclaré Maha Al Saud, directrice générale, et Richard Attias, président du comité exécutif.

« DAVOS DANS LE DÉSERT »

Les grands patrons du secteur pétrolier se sont désistés lundi d’une conférence internationale , et un modèle hybride permettrait à davantage de participants d'y prendre part.

Cette décision montre comment l’Arabie saoudite s’efforce de poursuivre ses efforts pour attirer les investissements mondiaux malgré une guerre qui s’intensifie contre les Houthis , ce qui a compromis ses efforts visant à faire de Riyad une plaque tournante des événements mondiaux. Le royaume s’est servi de la FII pour présenter ses projets de diversification de son économie hors du secteur pétrolier et d’attraction des investissements étrangers.

La présence habituelle d’un grand nombre de dirigeants mondiaux, de chefs d’entreprise et de financiers a valu à cet événement le surnom de « Davos du désert », en référence à la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse.

Des géants de la finance mondiale, dont David Solomon, directeur général et président de Goldman Sachs GS.N , Bill Winters, directeur général de Standard Chartered STAN.L , et Jane Fraser, directrice générale de Citi, devaient intervenir en tant qu’orateurs lors de cet événement, selon un projet de programme publié sur le site web du FII le 6 octobre.

Citi C.N et Goldman Sachs ont refusé de commenter la participation de leurs dirigeants, tandis que Standard Chartered n’a pas souhaité s’exprimer dans l’immédiat.

L'événement du FII, qui en est à sa 10e édition, doit se tenir au Centre international de conférences du roi Abdulaziz, à l'ouest de Riyad.