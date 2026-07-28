EN EXCLUSIVITÉ-L'administration Trump interdit les nouveaux robots humanoïdes chinois afin de protéger le développement de l'IA aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une confirmation officielle, d'un commentaire du président républicain américain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, ainsi que d'informations contextuelles aux paragraphes 3, 5 et 17-18)

* La FCC interdit les importations chinoises de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes, ont déclaré des responsables

* La FCC interdit également les nouveaux modèles d’onduleurs chinois

* Ces restrictions visent à limiter les risques pour la sécurité nationale et à favoriser la relocalisation de la production, selon des responsables

par Alexandra Alper et David Shepardson

L'administration Trump a dévoilé mardi des interdictions visant les importations de nouveaux robots et onduleurs chinois, dans le but de protéger le développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis contre les menaces pour la sécurité nationale et de relocaliser les industries clés appelées à connaître une croissance explosive.

La Commission fédérale des communications (FCC) a publié mardi après-midi ces mesures, qui interdisent les importations chinoises de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes, ainsi que d’onduleurs connectés, qui permettent aux sources d’énergie renouvelables et aux batteries de se connecter aux réseaux électriques et aux équipements des centres de données.

Ces restrictions, rapportées pour la première fois par Reuters, montrent que l’administration Trump vise à protéger la chaîne d’approvisionnement américaine en matière d’intelligence artificielle contre les menaces chinoises de perturbation, de vol de données et de cyberattaques, tout en incitant les entreprises à **relocaliser** leur production aux États-Unis.

« Ces appareils pourraient créer des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement susceptibles de perturber la sécurité économique et nationale des États-Unis et de générer un risque de cybersécurité menaçant les infrastructures critiques américaines », a déclaré la FCC dans un communiqué. « La FCC continuera à jouer son rôle pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques des États-Unis », a ajouté Brendan Carr, président de la FCC, dans le communiqué de presse.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Certains analystes prévoient une adoption à grande échelle des robots humanoïdes, dotés de « cerveaux » basés sur l’IA, dans les secteurs grand public et industriel, tandis que la construction effrénée de centres de données aux États-Unis dépendra de sources fiables d’onduleurs.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a averti que les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA pourraient faire l’objet de sanctions américaines pour avoir volé la propriété intellectuelle des États-Unis.

Les responsables américains tiennent également à éviter un scénario similaire à celui des terres rares — des matières premières essentielles à la fabrication de produits technologiques, dont la Chine détient une telle mainmise que Pékin a pu tirer parti de son accès à ces ressources pour remporter d’importants succès sur la scène internationale.

LA FCC DEVRAIT **EXEMPTER** LES FOURNISSEURS NON CHINOIS

À la suite des mesures prises mardi, la FCC devrait exempter de nombreuses entreprises non chinoises de ces restrictions, comme elle l’a fait récemment avec les interdictions visant les drones et les routeurs étrangers, ont indiqué quatre autres sources.

Ces mesures, qui sont entrées en vigueur dès leur publication, ne s’appliquent qu’aux modèles de robots et d’onduleurs qui n’ont pas encore été commercialisés. Toutefois, la FCC a le pouvoir de révoquer les autorisations de vente des modèles dont l’achat a déjà été autorisé aux États-Unis. On attribue au président Donald Trump le mérite d’avoir attiré l’attention internationale sur la menace technologique que représente la Chine au cours de son premier mandat, en exprimant les inquiétudes concernant le vol de propriété intellectuelle par des entreprises chinoises et la menace d’espionnage soutenu par l’État de la part de géants chinois des télécommunications tels que Huawei HWT.UL .

Mais il a jusqu’à présent adopté une approche beaucoup plus conciliante au cours de son second mandat, face à l’utilisation agressive par Pékin des contrôles à l’exportation sur les terres rares l’année dernière.

UN FABRICANT DE ROBOTS CHINOIS DANS LE COLLIMATEUR

L'interdiction des robots devrait toucher Unitree, leader mondial des robots humanoïdes détenant un peu moins d'un cinquième des parts de marché mondiales, selon Counterpoint Research.

Cette entreprise, qui fait partie des trois sociétés chinoises dominant ce secteur naissant mais en plein essor, a récemment été ajoutée à la liste du Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d’être soutenues par l’armée, ce qui pourrait être le signe avant-coureur de mesures américaines plus sévères.

Unitree a récemment conclu un partenariat avec Nvidia

NVDA.O afin d’utiliser la puce Blackwell de pointe de ce fabricant de puces d’IA pour alimenter le « cerveau » d’un robot Unitree. Nvidia a déclaré que les données issues des robots resteraient aux États-Unis et que les principaux clients d’Unitree sont des établissements universitaires et de recherche américains.

Les partisans d’une ligne dure envers la Chine craignent que ces robots ne servent à espionner des secteurs clés de l’industrie américaine, en exfiltrant des données vers Pékin ou en perturbant leurs fonctions essentielles.

Les robots « collectent des données qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants pour surveiller les Américains, renforcer les capacités des services de renseignement étrangers ou prendre le contrôle à distance des robots », a déclaré mardi la FCC.

Le représentant américain John Moolenaar, un républicain qui préside la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine et a proposé une législation visant à soumettre les robots chinois à des examens de sécurité nationale et à d'éventuelles interdictions, a déclaré que la décision de la FCC « protège notre pays et renforce l’industrie robotique de notre nation ».

La Chine est le premier fabricant mondial d’onduleurs, avec en tête Sungrow Power Supply 300274.SZ et Huawei, déjà lourdement sanctionnés par les États-Unis. Pékin n’a cessé d’accroître sa part du marché occidental des onduleurs en faisant baisser les prix. Reuters avait précédemment rapporté que la FCC travaillait sur une interdiction des onduleurs chinois link https://www.reuters.com/technology/what-is-volt-typhoon-alleged-china-backed-hacking-group-2023-05-25/,

inspirée par les récentes mesures prises par l’Europe et par les inquiétudes concernant les perturbations et l’installation de logiciels malveillants. Les autorités souhaitent éviter une nouvelle campagne de piratage liée au gouvernement chinois, à l’image de celle baptisée « Volt Typhoon » , révélée en 2023. En prenant le contrôle de routeurs privés, les pirates cherchaient à dissimuler des attaques ultérieures visant des infrastructures critiques américaines.

Le ministère américain de la Défense n’est déjà plus autorisé à se procurer des cellules, modules ou onduleurs solaires photovoltaïques fabriqués par une entité étrangère jugée préoccupante, ce qui inclut les entreprises chinoises.

Unitree, Sungrow et Huawei n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.