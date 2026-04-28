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EN EXCLUSIVITÉ-EDF reporte sa décision concernant la cession de sa participation dans Edison, alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement en GNL, selon certaines sources
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Forrest Crellin et Elvira Pollina

Le groupe français EDF a reporté toute décision concernant la vente d'une participation dans sa filiale italienne Edison EDNn.MI , la guerre en Iran ayant perturbé les approvisionnements en gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar dont dépend Edison, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

EDF travaille depuis octobre avec des conseillers pour évaluer les options concernant Edison, notamment la vente d'une participation minoritaire à un partenaire financier et une introduction en bourse, alors que la France cherche à lever des fonds pour investir davantage dans les réacteurs nucléaires.

Lors d'une réunion à Paris lundi, les représentants d'EDF et ses conseillers ont convenu de suivre l'évolution de la situation pendant quelques semaines avant de décider des prochaines étapes, compte tenu de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, ont déclaré trois de ces personnes, qui ont souhaité rester anonymes car les discussions ne sont pas publiques.

L'une des sources a indiqué que les parties se réuniraient à nouveau fin mai pour réévaluer la situation. "À ce stade, nous continuons d'évaluer toutes les options disponibles, notamment à la lumière des divers développements récents, et nous suivons de près les conditions du marché", a déclaré un porte-parole d'EDF. Edison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Edison pourrait valoir entre 7 et 10 milliards d'euros (8 à 11,6 milliards de dollars), avaient précédemment indiqué des sources à Reuters.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a failli interrompre les flux maritimes dans le détroit d'Ormuz, bloquant l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis le Qatar et endommageant les installations de GNL de QatarEnergy, un fournisseur de longue date d'Edison.

EDF a décidé en début d'année de poursuivre ses délibérations malgré l'incertitude réglementaire engendrée par le nouveau décret italien sur le secteur de l'énergie, visant à réduire les factures d'énergie, avait rapporté Reuters à l'époque.

Le groupe italien a remplacé presque toutes les cargaisons de GNL annulées par QatarEnergy entre avril et mi-juin, mais le fournisseur du Golfe pourrait prolonger sa clause de force majeure sur les livraisons de gaz au-delà de mi-juin, a déclaré Edison plus tôt ce mois-ci.

EDF a choisi Intesa Sanpaolo IMI et Lazard comme conseillers financiers pour étudier les options stratégiques concernant sa filiale italienne, avait précédemment rapporté Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EDISON RSP
2,190 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
2,56 USD NYMEX +0,35%
INTESA SANPAOLO
5,781 EUR MIL 0,00%
LAZARD
48,520 USD NYSE -1,54%
Pétrole Brent
112,40 USD Ice Europ +1,06%
Pétrole WTI
100,64 USD Ice Europ +0,91%
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