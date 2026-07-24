EN DIRECT-Trump menace de "punir" l'Iran et les Houthis, Téhéran frappe des sites US au Koweït

Le président américain Donald Trump a juré d'infliger une "punition militaire majeure" à l'Iran et aux Houthis en représailles aux attaques revendiquées par la milice yéménite contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge, tandis que l'armée iranienne a affirmé vendredi avoir lancé une nouvelle vague d'attaques de drones contre des sites militaires américains au Koweït.

Confirmant chaque jour un peu plus l'abandon du protocole d'accord en vue d'un cessez-le-feu durable signé le 17 juin entre les Etats-Unis et l'Iran, l'armée américaine a mené ldans la nuit de jeudi à vendredi des frappes contre l'Iran pour un treizième jour consécutif alors que les Houthis, miliciens chiites yéménites alignés sur l'Iran, ont entrepris de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge.

Il s'agit d'une voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en riposte à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Les médias d'État iraniens ont signalé que des missiles avaient touché l'île de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz, alors que le conflit en cours a fait des milliers de morts et nourrit les craintes d'un ralentissement économique mondial et d'une résurgence de l'inflation, sur fond de flambée des cours du pétrole.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

23h06 - Les sirènes d'alerte sont déclenchées à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

22h24 - La chaîne de télévision Al Massirah, affiliée aux Houthis, fait état de frappes saoudiennes sur l'île de Kamaran au Yémen.

22h12 - La chaîne de télévision Al Massirah, affiliée aux Houthis, fait état de frappes saoudiennes sur Hodeïdah au Yémen.

21h54 - La ville portuaire d'Hodeïdah au Yémen est visée par plusieurs frappes, rapportent des témoins.

21h36 - Un navire saoudien, le NCC MASA, a subi de légers dégâts sur sa coque lors d'une attaque alors qu'il naviguait en mer Rouge, rapporte l'agence officielle saoudienne SPA, citant une source officielle au sein de l'administration générale des transports.

21h32 - S'exprimant devant des journalistes à la Maison blanche, Donald Trump dit que les Etats-Unis et l'Iran discutent en vue de trouver une issue à leur conflit, tout en jugeant que Téhéran n'est pas prêt à conclure un accord.

20h50 - Un tir de missile américain contre un méthanier naviguant dans le golfe d'Oman a fait deux morts parmi l'équipage et endommagé la salle des moteurs, rapporte l'agence iranienne Fars, citant une source anonyme.

17h41 - Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères, dit que l'Iran n'acceptera pas de cessez-le-feu tant que ses exigences au sujet du détroit d'Ormuz ne seront pas respectées, rapporte la télévision d'Etat iranienne.

17h16 - Donald Trump dit ne pas croire que la Chine ou la Russie "participent" au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran mais avertit qu'une éventuelle implication "serait très mauvaise pour elles, certainement pas dans leur intérêt".

"Le président Xi (Jinping), lors de notre récente rencontre à Pékin, en Chine, m'a dit qu'en aucune circonstance il ne donnerait ou vendrait des armes à la République islamique d'Iran - et cette déclaration engageait les entreprises chinoises", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Donald Trump ajoute que le président russe Vladimir Poutine lui a aussi dit qu'il ne vendrait pas d'armes à l'Iran.

17h10 - Le Pakistan s'efforce de trouver une voie conduisant à une reprise des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur conflit, conformément à un souhait exprimé par la Chine, apprend-on de trois sources pakistanaises.

Des discussions exploratoires ont eu lieu cette semaine lors d'une visite à Islamabad du ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, jugé proche des Gardiens de la révolution, son deuxième déplacement en 10 jours dans la capitale pakistanaise, disent les sources.

La semaine dernière, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, s'est rendu en Chine, où il a discuté des efforts de paix pour le Moyen-Orient avec des responsables chinois, ajoutent ces sources.

16h51 - Une délégation omanaise arrive en Iran pour discuter d'un mécanisme de gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, rapportent les médias officiels iraniens.

16h24 - Le ministère de la Défense du Koweït dit que les défenses antiaériennes du pays sont en train d'intercepter des cibles "hostiles" tirées d'Iran.

16h11 - Le Trésor américain annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran visant quatre personnes et neuf entreprises faisant partie du réseau de l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani, lui-même déjà soumis à des sanctions.

14h26 - L'armée jordanienne, citée par la télévision nationale, annonce avoir abattu sept missiles et six drones iraniens. Elle affirme que l'attaque n'a causé ni dégâts matériels ni blessés.

14h25 - Le Corps des gardiens de la Révolution islamique a lancé une attaque contre la base américaine al-Azraq, en Jordanie, rapporte la télévision iranienne.

13h34 - La Grande-Bretagne déclare que ses forces armées sont prêtes à protéger le pays contre toute attaque après que les Gardiens de la révolution iraniens ont demandé à Londres de ne pas autoriser les bombardiers américains à décoller des bases britanniques. Dans un communiqué publié jeudi, le Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les Etats-Unis avaient mené des missions de bombardement contre l'Iran depuis Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, ajoutant que toute base utilisée pour lancer de telles attaques serait une cible légitime.

13h17 - Les forces de défense de Bahreïn affirment avoir déjoué une attaque iranienne, selon un communiqué.

10h00 - Les prix des contrats à terme sur le pétrole reculent vendredi mais devraient enregistrer d'importants gains sur l'ensemble de la semaine en raison des inquiétudes concernant les perturbations des flux énergétiques en mer Rouge et des craintes d'une nouvelle escalade dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le Brent LCOc1 cède 2,12%, à 98,50 dollars le baril, après une clôture jeudi en hausse de 7%, au-dessus de la barre des 100 dollars, une première fois depuis mai. Cette référence du pétrole devrait signer un gain hebdomadaire de 13%. Le West Texas Intermediate (WTI) CLc1 abandonne 2,07% à 90,3 $ dollars, mais est en passe de réaliser une hausse hebdomadaire de 10,4%.

09h57 - Le nombre de navires traversant quotidiennement le détroit d'Ormuz est resté stable, à trois unités, au cours des trois derniers jours, selon des données préliminaires de suivi des navires.

09h53 - L'armée iranienne dit avoir lancé une nouvelle vague d'attaques de drones contre des installations militaires américaines au Koweït.

07h00 - L'armée iranienne revendique l'attaque d'installations militaires américaines sur la base d'Al-Azraq en Jordanie et la base aérienne Sheikh Isa à Bahreïn, selon des médias d'État.

04h55 - "Saisir les avoir d'un pays pour régler de futures réclamations sans rapport avec cette affaire constitue un précédent dangereux", estime le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi au sujet des propos du président américain Donald Trump prononcés quelques heures plus tôt.

Plus aucun patrimoine ne sera à l'abri une fois que les gouvernements auront normalisé ce type de confiscation, ajoute-t-il.

"Le chaos qui s'ensuivra ne sera ni agréable ni pacifique."

03h26 - L'armée américaine dit avoir terminé ses frappes en Iran.

Les frappes ont duré plus de deux heures, indique le Commandement central de l'armée américaine.

02h22 - Les systèmes de défense aérienne sont activés à Téhéran en raison d'une menace, rapporte Nour News.

01h23 - La télévision publique iranienne rapporte des explosions à Bandar Abbas et dans l'île de Qeshm.

01h14 - L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran.

01h09 - Plusieurs explosions retentissent à Ahvaz, dans le sud de l'Iran, rapporte l'agence de presse iranienne Fars.

00h05 - Le président américain Donald Trump prévient que les Etats-Unis utiliseront l'argent iranien en possession ou sous le contrôle de Washington pour payer "tout dégât" infligé à des navires et leur chargement.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)