EN DIRECT-Trump disposé à stopper la guerre sans réouverture complète du détroit d'Ormuz-WSJ

Donald Trump a dit à des conseillers être disposé à stopper la campagne militaire en Iran même si le détroit d'Ormuz était toujours largement fermé, rapporte le Wall Street Journal, citant des représentants américains, une décision qui découlerait de la volonté de ne pas prolonger le conflit au-delà des quatre à six semaines évoquées par le président américain.

Cet article du Wall Street Journal, publié en ligne lundi soir aux Etats-Unis, intervient alors que Donald Trump a de nouveau menacé, plus tôt dans la journée, de détruire les infrastructures électriques iraniennes ainsi que les usines de désalinisation et les puits de pétrole de l'Iran, demandant à Téhéran de rouvrir le détroit d'Ormuz - de facto bloqué - et d'accepter de conclure un accord avec Washington.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré pour sa part dans une interview à la chaîne américaine Newsmax qu'il ne souhaitait pas fixer de calendrier pour la fin de la guerre, déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël le 28 février et qui est entrée dans son deuxième mois.

Relayées par des médiateurs, les propositions américaines pour stopper le conflit sont considérées par Téhéran comme "irréalistes et excessives", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Israël poursuit ses opérations militaires en Iran et au Liban, dont Tsahal a envahi le Sud et où trois casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies (Finul) ont été tués dans deux incidents distincts en moins de vingt-quatre heures.

L'Iran, épaulé par des milices alliées dont le Hezbollah libanais et, depuis samedi, les Houthis yéménites, continue de répliquer avec des attaques en direction d'Israël et à travers la région.

Des efforts de médiation ont été entrepris par le Pakistan, qui a proposé d'accueillir des pourparlers entre les parties prenantes au conflit et a réuni au cours du week-end les chefs de la diplomatie de pays de la région.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40H012

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

02h49 - Donald Trump a déclaré à des conseillers qu'il était disposé à mettre fin à la campagne militaire des Etats-Unis en Iran même si le détroit d'Ormuz était toujours largement fermé, écrit le Wall Street journal, citant des représentants américains.

Selon le WSJ, Donald Trump et ses conseillers ont établi ces derniers jours qu'une mission destinée à restaurer la navigation dans le détroit d'Ormuz aurait pour conséquence de prolonger le conflit au-delà des quatre à six semaines évoquées par le passé par le président américain.

Washington veut se focaliser sur la destruction de la marine iranienne et des stocks de missiles de Téhéran, tout en intensifiant ses efforts diplomatiques afin d'obtenir la réouverture d'Ormuz, dit le journal.

Dans le cas où ces efforts ne porteraient pas leurs fruits, l'administration Trump réclamera à ses alliés européens et du Golfe qu'ils se chargent de la question, ont dit les représentants américains cités par le Wall Street Journal.

02h38 - Le prix de vente moyen de l'essence aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 4 dollars le galon pour la première fois depuis août 2022, montrent des données du site spécialisé GasBuddy.

02h15 - L'Iran a attaqué un pétrolier au large du port de Dubaï aux Emirats arabes unis, selon l'agence de presse officielle koweïtienne, qui cite la compagnie pétrolière publique Kuwait Petroleum Corp.

La coque du pétrolier a été endommagée. Il y a un risque de marée noire, précise l'agence de presse officielle koweïtienne.

Cet incident avait été rapporté un peu plus tôt par l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

Les autorités de Dubaï disent pour leur part avoir dépêché des équipes de pompiers pour répondre à un incendie à la suite d'une attaque de drone contre un pétrolier koweïtien situé dans les eaux de la ville. Aucun blessé n'est à signaler parmi les 24 membres d'équipage, ajoutent-elles.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les autorités iraniennes n'ont pas répondu à des demandes de commentaire dans l'immédiat.

01h11 - Trois missiles balistiques lancés en direction de la région de la capitale saoudienne Ryad ont été interceptés, déclare le ministère saoudien de la Défense.

00h37 - Un projectile non-identifié a atteint un pétrolier situé à 31 milles nautiques au nord-ouest de Dubaï dans les Emirats arabes unis, rapporte l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'incident a provoqué un incendie mais n'a pas eu de répercussions environnementales, précise-t-on de même source. Tous les membres d'équipage sont sains et sauf.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi nL8N40H0C5

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)