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Solutions30 focalisé sur le redressement de sa rentabilité en 2026 après le creusement de ses pertes
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:32

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 au titre de l'exercice 2025 s'établit à 892,4 millions d'euros, en recul de 5,4% par rapport au chiffre d'affaires 2024 retraité de la contribution du Royaume-Uni et de l'activité télécom cédée en Espagne Le groupe s'est en effet désengagé de ses activités en 2025 en ligne avec sa stratégie de sélectivité et de recentrage sur les marchés les plus porteurs. La croissance organique ressort à -6,9%, tandis que les acquisitions contribuent à hauteur de 1,5%. L'impact du change est négligeable.

L'évolution du chiffre d'affaires reflète principalement la contraction de l'activité Connectivity en France (15,3% du chiffre d'affaires du groupe), affectée par le ralentissement plus rapide qu'anticipé des activités de déploiement de la fibre et par les mesures de sélectivité mise en oeuvre depuis 2024.

Sur la base de l'EBITDA ajusté de 65,2 MEUR en 2025 (en baisse de 12,7% sur un an), après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles à hauteur de 25,3 MEUR (contre 13,4 MEUR en 2024), et après amortissement du droit d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) pour un montant de 32,6 MEUR (contre 31,8 MEUR en 2024), l'EBIT ajusté du groupe s'établit à 7,3 MEUR, comparé à 29,5 MEUR en 2024.

Sur l'exercice 2025, le groupe affiche une perte opérationnelle à 17,4 MEUR, contre un bénéfice opérationnel de 10,7 MEUR en 2024.

Il enregistre une perte nette de 60,7 MEUR contre une perte de 15,8 MEUR en 2024.

Les investissements opérationnels nets s'élèvent à 11,9 MEUR, soit 1,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec leurs niveaux normatifs, et sont essentiellement liés aux systèmes d'information et aux équipements techniques
.
Au total, le free cash flow s'élève à 15 MEUR en 2025, comparé à 40,2 MEUR en 2024.

Côté perspectives, en 2026, Solutions30 "entend poursuivre avec détermination l'exécution de sa feuille de route stratégique, fondée sur la sélectivité, la discipline opérationnelle et le recentrage progressif de ses activités sur les segments les plus porteurs".

Dans un environnement de marché qui reste contrasté et plus exigeant qu'anticipé, le groupe "concentrera ses efforts sur le redressement de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie, tout en poursuivant le développement de ses relais de croissance, notamment dans l'énergie et en Allemagne".

Dans ce contexte, l'atteinte des objectifs fixés pour 2026 lors du Capital Markets Day de septembre 2024 s'inscrira dans un calendrier plus progressif qu'envisagé à l'époque.

"Les actions de rationalisation et d'adaptation engagées en 2025 se poursuivront, avec pour objectif de mener à bien le repositionnement du Groupe, d'accentuer les efforts de diversification et, à terme, d'en améliorer durablement le profil de croissance et de marge", précise le spécialiste européen des solutions pour les Nouvelles Technologies.


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