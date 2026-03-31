Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,88% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC :

* MCCORMICK MKC.N - Unilever ULVR.L a annoncé mardi être en négociations avancées en vue de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices américain, dans le cadre d'une opération qui rapporterait potentiellement 15,7 milliards de dollars au distributeur britannique, tout en conférant à ses actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité nouvellement créée.

L'action McCormick prend environ 4% en avant-Bourse.

* META META.O , ALPHABET GOOGL.O , SNAPCHAT SNAP.O - Les autorités australiennes ont menacé mardi d'engager des poursuites judiciaires contre les réseaux sociaux ne respectant pas l'interdiction d'utilisation par les enfants âgés de moins de 16 ans, alors que le régulateur local a dit avoir ouvert une enquête contre plusieurs plateformes suspectées d'infractions.

L'enquête porte sur les plateformes Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat SNAP.O et TikTok.

L'Indonésie a par également annoncé mardi avoir convoqué des responsables de Meta et de Google pour non-respect des restrictions relatives aux réseaux sociaux applicables aux enfants de moins de 16 ans, entrées pleinement en vigueur la semaine dernière.

* VERIZON VZ.N - Un juge fédéral a accordé à Verizon une injonction préliminaire interdisant à son concurrent T-MOBILE

TMUS.O de diffuser des publicités promettant aux consommateurs une économie annuelle de plus de 1.000 dollars s'ils changent d'opérateur de téléphonie mobile.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)