EN DIRECT-Nouvelle salve de frappes US contre l'Iran, riposte de Téhéran dans le Golfe

Les hostilités se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran, l'armée américaine ayant déclaré dimanche soir mener de nouveaux bombardements avec l'objectif annoncé d'enrayer les capacités militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a ciblé des sites militaires américains dans le Golfe.

Cette escalade des tensions intervient après que Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini". Le président américain, qui a alterné commentaires optimistes et menaces depuis le début du conflit, en février, a par la suite ouvert la porte à la poursuite des négociations.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint la trêve et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et représailles se sont multipliées ces derniers jours.

Dans ce contexte, l'Iran a resserré son étau sur le détroit d'Ormuz, annonçant de nouveau fermer cette voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie. De facto fermé par Téhéran en réponse à la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël lancée le 28 février, le détroit avait été rouvert pour les navires commerciaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Les forces iraniennes ont lancé des attaques contre les intérêts américains dans le Golfe, notamment au Qatar, médiateur des négociations entre les deux camps et qui n'avait plus été ciblé depuis avril. Les Emirats arabes unis, qui abritent une importante base militaire américaine, ont dit avoir activé leurs défenses aériennes face à des missiles et drones iraniens.

Via le réseau social X, le commandement central de l'armée américaine a indiqué dimanche soir lancer une nouvelle opération afin de "continuer à dégrader la capacité (de l'Iran) à attaquer des marins civils et des navires commerciaux transitant librement par le détroit d'Ormuz".

S'exprimant dans un bref entretien téléphonique avec Reuters dimanche après-midi, Donald Trump a revendiqué que les Etats-Unis "fracassaient" les Iraniens.

Des explosions ont été entendues près des îles Qeshm et de Bandar Abbas, sur la rive du détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche soir la presse officielle iranienne.

Le président du Parlement iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, négociateur en chef de Téhéran, a pour sa part prévenu sur le réseau social X que "l'ère des accords à sens unique est révolue". "Nous vous l'avons dit: respectez votre parole ou payez en le prix. La réalité frappe à la porte".

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

05h15 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir attaqué une base militaire des Etats-Unis au Koweït.

05h13 - Les sirènes d'alerte ont été déclenchées au Bahreïn, dit son ministère de l'Intérieur.

04h51 - Les Gardiens iraniens de la révolution annoncent qu'une deuxième phase de leur "riposte" aux frappes effectuées par les Etats-Unis s'est ouverte, avec une attaque contre la base militaire américaine de Cheick Isa au Bahreïn.

04h38 - L'armée américaine a procédé à une nouvelle vague, désormais terminé, de frappes contre l'Iran, dit son commandement central dans un communiqué, indiquant que des dizaines de cibles en de multiples lieux ont été visés.

Des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars et des sites de lancement de drones et de missiles ont été atteints, ajoute le Centcom.

Ces attaques ont été menées avec des avions de chasse, des navires de guerre, et des drones d'attaque aériens et maritimes, dit-il également.

04h26 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir incendié, à l'aide de drones et de missiles, des réservoirs d'essence et des dépôts de munitions sur la base aérienne Prince-Hassan en Jordanie, présentant cette attaque comme la première phase d'une réponse aux bombardements américains.

Cette opération de représailles se poursuit, ajoutent-ils.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)