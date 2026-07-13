Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, face à une hausse des prix du pétrole, en raison d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient, et à un regain d'inquiétude concernant l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Francfort 0,25% et Milan 0,11%. Londres était stable (+0,05%), résistant grâce à la hausse de ses majors pétrolières qui bénéficient de la montée des prix du brut.

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