Les livraisons de véhicules de Stellantis ont augmenté de 10 % au deuxième trimestre, grâce notamment à l'Amérique du Nord

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Stellantis STLAM.MI a déclaré lundi que les livraisons préliminaires de véhicules au deuxième trimestre avaient augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 1,6 million d’unités, grâce à une forte croissance en Amérique du Nord, son marché le plus important.

En Amérique du Nord, les livraisons de véhicules de Stellantis ont progressé de 38 % au deuxième trimestre pour atteindre 445.000 unités, soutenues par des modèles nouveaux ou restylés, notamment le pick-up léger Ram 1500 à 8 cylindres et sa version tout-terrain haute performance TRX SRT, ainsi que les Jeep Grand Wagoneer et Grand Cherokee et la Chrysler Pacifica restylées.

Ce résultat en Amérique du Nord reflète également les préparatifs en vue de l’arrêt de production prévu cet été, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué.

Dans sa région «Europe élargie», l’autre marché le plus important du groupe , les livraisons ont augmenté de 5 % pour atteindre 762.000 unités, «soutenues par la hausse des volumes du secteur». Ce chiffre inclut quelque 33.000 véhicules de son partenaire chinois Leapmotor 9863.HK , que Stellantis distribue et commercialise dans la région.

La demande en Europe a été particulièrement forte pour les modèles d’entrée de gamme, tels que les Citroën C3 et C3 Aircross, l’Opel Frontera et la Fiat Panda, a précisé Stellantis.

La croissance enregistrée en Amérique du Nord et en Europe a été partiellement compensée par la baisse des volumes au Moyen-Orient et en Afrique, « en grande partie due au conflit régional », ainsi qu’en Amérique du Sud, où les résultats ont été pénalisés par la faiblesse du marché argentin.

Stellantis publiera ses résultats complets du deuxième trimestre le 30 juillet.

(1 dollar = 0,8772 euro)