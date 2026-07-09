EN DIRECT-Les USA frappent à nouveau l'Iran, Téhéran riposte en ciblant des sites du Golfe

L'armée américaine a annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn.

Les Etats-Unis ont frappé environ 90 cibles militaires iraniennes, parmi lesquelles des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales et des infrastructures logistiques militaires situées le long du littoral iranien, a déclaré le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) dans un communiqué.

"Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre le trafic maritime commercial et les équipages civils naviguant librement dans une voie navigable internationale essentielle", avait auparavant indiqué le Centcom sur X, lors de l'annonce de cette nouvelle série de frappes.

"Il s'agit d'un châtiment pour les bombardements contre des navires effectués hier par l'Iran. Si cela se reproduit, ce sera bien pire", a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les nouvelles frappes américaines ont notamment provoqué des coupures d'électricité. Avec celles de mercredi, elles ont fait 14 morts et 78 blessés dans cinq provinces, selon un responsable du ministère iranien de la Santé cité par les médias d'Etat.

Téhéran a pour sa part déclaré avoir riposté en attaquant des bases militaires américaines au Qatar et à Bahreïn, ainsi que des systèmes Patriot américains au Koweït.

"Les Etats-Unis n'ont pas encore compris que les intimidations et le non-respect de leurs engagements ont désormais un coût. Que les choses soient claires : si vous frappez, vous essuierez une riposte", a écrit le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, sur le réseau social X.

Washington avait déjà mené mardi soir des frappes en Iran présentées comme une réponse à l'attaque imputée à Téhéran de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, où la circulation des navires commerciaux devait être pleinement rétablie pour une durée de 60 jours dans le cadre de leur protocole d'accord.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

13h30 - L'agence de presse iranienne Mehr rapporte que des explosions ont été entendues dans le golfe Persique depuis la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas.

13h24 - La Jordanie a intercepté huit missiles tirés d'Iran, rapporte l'agence de presse officielle du pays, ajoutant que l'attaque n'a fait ni victimes ni dégâts.

13h19 - Une attaque de drone a frappé le camp d'un groupe d'opposition kurde iranien au nord-est d'Erbil, en Irak, indiquent des sources de sécurité. Aucune victime n'est signalée pour le moment.

12h45 - Un projectile américain a frappé jeudi une zone située dans le périmètre de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, déclare aux médias d'État le vice-gouverneur de la province.

Il ajoute que d'autres secteurs de la province ont été touchés par des frappes américaines.

12h42 - Des sirènes d'alerte retentissent en Jordanie, selon la télévision d'Etat.

11h29 - Plusieurs explosions ont été entendues jeudi matin dans la province iranienne de Bouchehr, rapporte l'agence semi-officielle Mehr.

Grande ville portuaire, Bouchehr abrite également une centrale nucléaire, la seule en activité en Iran.

11h13 - L'agence iranienne Fars rapporte qu'une frappe américaine a touché un pont ferroviaire emprunté dans les voies commerciales avec la Chine et la Russie.

11h05 - L'armée koweïtienne fait état de dégâts après son intervention contre des missiles et des drones iraniens.

Elle ajoute qu'une personne a été blessée dans l'attaque.

10h08 - Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne dans un communiqué les frappes américaines contre des provinces côtières du sud et contre deux ponts dans l'est du pays.

Il ajoute que Téhéran ne permettra pas que les "violations des accords par les États-Unis, l'intimidation et la bassesse" affectent les intérêts de l'Iran.

09h58 - Des sirènes retentissent à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur.

09h34 - Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur britannique à Téhéran jeudi pour protester contre ce qu'il qualifie d'"accusations sans fondement" selon lesquelles Téhéran serait impliqué dans des incidents au Royaume-Uni, rapportent les médias d'État.

Londres a convoqué mardi le chargé d'affaires iranien au Royaume-Uni à la suite de la condamnation à des peines de prison de deux ressortissants roumains pour l'agression au couteau, en 2024, d'un journaliste britanno-iranien.

Le Royaume-Uni affirme que cette attaque a été menée pour le compte de l'État iranien, une accusation rejetée par Téhéran.

09h24 - Selon un responsable du ministère iranien de la Santé, cité par l'agence IRNA, les frappes américaines de mercredi et jeudi ont fait 14 morts et 78 blessés dans cinq provinces pour le moment.

09h00 - Le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abderrahmane al Thani et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi ont discuté par téléphone de l'escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, selon un communiqué publié par Doha.

Mohammed ben Abderrahmane al Thani a condamné les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz et dit à Abbas Araqchi que toutes les parties devaient privilégier la voie diplomatique, ajoute le communiqué.

Le Premier ministre du Qatar a également déclaré au ministre iranien des Affaires étrangères que toutes les parties devaient mettre en œuvre le protocole d'accord signé et que Doha soutenait les efforts visant à contenir l'escalade en cours.

08h27 - L'armée de Bahreïn déclare avoir déjoué des attaques iraniennes.

08h04 - L'armée iranienne dit avoir lancé des drones contre des systèmes Patriot américains au Koweït, une antenne satellite au Qatar et un dépôt de carburant de l'armée américaine à Bahreïn, selon les médias d'État.

07h35 - "L'Iran a violé l'accord qui a été trouvé avec les États-Unis, violé aussi le droit international en s'en prenant à des navires qui circulaient à l'extérieur des eaux iraniennes", déclare le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur TF1.

"(Le) cycle de représailles (...) doit cesser pour que, dans ces 60 jours que les deux parties se sont donnés, les engagements soient tenus, que le détroit d'Ormuz soit rouvert, que les hostilités cessent et que s'engage enfin cette négociation dont nous avons besoin pour encadrer strictement le programme nucléaire iranien", ajoute-t-il.

"Nous sommes opposés radicalement à toute forme d'entrave, de péage ou de chantage dans le détroit d'Ormuz et dans tous les détroits du monde", déclare également Jean-Noël Barrot.

07h15 - Donald Trump déclare que l'Iran a pris contact il y a peu et que Téhéran veut "conclure un accord".

05h19 - Les forces américaines ont terminé leurs frappes en Iran, annonce le Commandement central de l'armée américaine (Centcom).

Quelques 90 cibles militaires ont été visées en Iran, précise le Centcom.

04h32 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir attaqué deux bases militaires américaines au Koweït et deux autres à Bahreïn.

Leur réponse s'étendra à d'autres bases militaires américaines dans la région si les Etats-Unis lancent de nouvelles attaques, ajoutent-ils.

03h49 - Les sirènes d'alarme résonnent pour la deuxième fois à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

03h37 - Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, déclare sur le réseau social X que "le détroit d'Ormuz ne sera rouvert que selon les conditions fixées par l'Iran, et non sous la contrainte des menaces américaines".

02h45 - Les défenses aériennes du Koweït repoussent des attaques de roquettes et de drones, annonce le ministère de la Défense.

02h41 - Des messages indiquant que la menace a été éliminée sont envoyés à la population au Qatar, selon un témoin.

02h33 - Des messages d'alerte avertissant d'une menace accrue pour la sécurité sont émises au Qatar, selon un témoin.

02h31 - Les sirènes d'alerte retentissent à Bahreïn, annonce le ministère de l'Intérieur.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)