EN DIRECT-L'Iran riposte au Moyen-Orient après une nouvelle nuit de frappes américaines

Les attaques iraniennes contre des alliés des États-Unis dans le Golfe ont repris samedi, au terme d'une septième nuit consécutive de frappes américaines visant des sites militaires iraniens, prolongeant une semaine d'escalade militaire au mépris du fragile accord de cessez-le-feu conclu en juin.

L'armée américaine a annoncé la mort de deux soldats vendredi en Jordanie dans une attaque de missiles et de drones iraniens.

Les Etats-Unis ont notamment frappé dans la nuit puis encore samedi après-midi la province méridionale d'Hormozgan, qui borde le détroit d'Ormuz, selon les agences de presse iraniennes.

Les deux camps ont également ciblé le trafic maritime, Washington disant vouloir restaurer un blocus naval contre les ports iraniens tandis que Téhéran affirme viser les navires contrevenant à ses règles de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Dans un message écrit, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a accusé les Etats-Unis de violations répétées du protocole d'accord conclu en juin, jugeant la signature du président américain Donald Trump "dénuée de valeur".

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 4% vendredi, atteignant un plus haut de plus d'un mois, accentuant la pression politique sur Donald Trump à quelques mois des élections législatives de novembre aux Etats-Unis.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

19h13 - L'armée américaine annonce la mort de deux soldats vendredi en Jordanie dans une attaque de missiles et de drones iraniens. Un troisième soldat est porté disparu.

18h31 - Dans un message écrit, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, accuse les Etats-Unis de violations répétées du protocole d'accord conclu en juin, preuve à ses yeux que la signature du président américain Donald Trump est "totalement dénuée de valeur et de crédibilité".

Il prévient en outre les Etats-Unis que la nation iranienne et le "front de la résistance" peuvent leur infliger des "leçons inoubliables".

18h07 - L'armée israélienne dit avoir frappé une cellule du Hezbollah près de Tebnit, dans le sud du Liban, après repéré des combattants du mouvement chiite en train de manipuler des drones et de se cacher près de soldats israéliens.

17h42 - Les pompiers au Koweït disent avoir maîtrisé des incendies sur deux sites visés par des attaques iraniennes.

17h12 - La province méridionale d'Hormozgan en Iran, qui borde le détroit d'Ormuz, a été visée samedi par trois frappes aériennes des Etats-Unis, rapporte l'agence Mehr.

13h55 - Les sirènes retentissent à Barhreïn, annonce le minstère de l'Intérieur.

12h10 - Kuwait Petroleum Corporation indique qu'une de ses installations pétrolières a été touchée par des "attaques iraniennes répétées", causant d'importants dégâts matériels et des blessés, rapporte l’agence de presse officielle koweïtienne.

08h55 - Un incendie s'est déclaré dans une centrale de production d'électricité et de dessalement d'eau au Koweït après une attaque iranienne, plusieurs unités de production étant mises à l'arrêt, annonce le ministère koweïtien de l'Électricité, de l'eEau et des Énergies renouvelables dans un communiqué.

06h59 - La compagnie aérienne koweïtienne Kuwait Airways dit sur le réseau social X avoir reprogrammé la plupart de ses vols en raison de la fermeture de l'espace aérien du Koweït samedi.

06h20 - Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien dit avoir visé des installations militaires au Koweït, selon l'agence de presse Tasnim.

Le CGRI prévient que les pays qui accueillent des forces américaines doivent s'attendre à des "réactions en conséquence" si leur territoire est utilisé pour lancer des attaques contre l'Iran, rapporte Tasnim.

06h10 - L'armée du Koweït dit intercepter des missiles et des drones lancés depuis l'Iran.

05h24 - La télévision iranienne, citant l'armée, rapporte que des cibles militaires et des réservoir de carburants américains avaient été pris pour cible à Bahreïn.

04h40 - Les médias iraniens, citant des responsables locaux, rapportent que plusieurs missiles ont frappé des installations électriques et des systèmes de désalinisation de l'eau à Jask, un port situé au sud du détroit d'Ormuz.

04h34 - L'armée jordanienne dit avoir intercepté dix missiles lancés depuis l'Iran, rapporte l'agence de presse du pays.

03h45 - L'armée américaine a terminé sa septième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, annonce le Centcom, ajoutant que des installations logistiques militaires et d'autres sites avaient été visés.

02h22 - L'armée du Koweït repousse une attaque de drones iranienne.

02h18 - Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) dément les déclarations des Gardiens de la révolution iranienne selon lesquelles deux pétroliers ont explosé après avoir heurté des mines.

01h51 - L'armée iranienne dit avoir visé des bases et des camps militaires américains au Koweït et en Jordanie, rapporte la télévision officielle iranienne.

01h44 - Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn annonce que les sirènes d'alerte ont été déclenchées.

01h36 - Les autorités de la province d'Hormozgan conseillent à la population d'éviter les déplacements non-essentiels en raison de possibles attaques, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

01h09 - Les médias iraniens, citant des responsables locaux, rapportent que trois personnes ont été tuées et huit autres blessées dans des attaques "ennemies" dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran.

00h41 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent que quatre pétroliers "en infraction" qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été immobilisés lors d'une opération impliquant des missiles et des drones.

00h02 - Deux pétroliers ont explosé et pris feu après s'être engagés dans une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz, rapporte la télévision iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la révolution iranienne.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)