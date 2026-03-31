EN DIRECT-L'Iran cible encore le Golfe après de nouvelles menaces de Trump

L'Iran a attaqué et incendié mardi un pétrolier transportant du brut au large de Dubaï, quelques heures après que Donald Trump a menacé de détruire les centrales électriques et les puits de pétrole du pays si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz.

Cette attaque visant le navire Al-Salmi, battant pavillon koweïtien, est la dernière en date d'une série de frappes contre des navires marchands dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, au moyen de missiles ou de drones, depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur offensive contre l'Iran, le 28 février.

Kuwait Petroleum Corp, propriétaire du navire, a indiqué que l'attaque de drones s'était produite tôt mardi, provoquant un incendie et endommageant la coque du pétrolier, mais sans faire de blessés. Les autorités de Dubaï ont ensuite déclaré avoir réussi à maîtriser l'incendie, précisant qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Donald Trump a de nouveau menacé lundi de détruire les infrastructures électriques iraniennes ainsi que les usines de désalinisation et les puits de pétrole de l'Iran, demandant à Téhéran de rouvrir le détroit d'Ormuz - de facto bloqué - et d'accepter de conclure un accord avec Washington.

Selon un article du Wall Street Journal publié par la suite, le président américain a cependant déclaré à des conseillers qu'il était disposé à stopper la campagne militaire en Iran même si le détroit d'Ormuz était toujours largement fermé, une décision qui découlerait de la volonté de ne pas prolonger le conflit au-delà des quatre à six semaines évoquées par le locataire de la Maison blanche.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a quant à lui fait savoir dans une interview à la chaîne américaine Newsmax qu'il ne souhaitait pas fixer de calendrier pour la fin de la guerre, déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël le 28 février et qui est entrée dans son deuxième mois.

Relayées par des médiateurs, les propositions américaines pour stopper le conflit sont considérées par Téhéran comme "irréalistes et excessives", a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Israël poursuit ses opérations militaires en Iran et au Liban, dont Tsahal a envahi le Sud et où trois casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies (Finul) ont été tués dans deux incidents distincts en moins de vingt-quatre heures.

L'Etat hébreu a mené des frappes de missiles contre ce qu'il a décrit comme des infrastructures militaires à Téhéran et des sites utilisés par le Hezbollah soutenu par l'Iran à Beyrouth, laissant un panache de fumée noire au-dessus de la capitale libanaise.

Des explosions ont par ailleurs été entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran quelques minutes après qu'Israël a prévenu de frappes imminentes, selon l'agence Tasnim.

L'Iran, épaulé par des milices alliées dont le Hezbollah libanais et, depuis samedi, les Houthis yéménites, continue pour sa part de répliquer avec des attaques en direction d'Israël et à travers la région.

Des efforts de médiation ont été entrepris par le Pakistan, qui a proposé d'accueillir des pourparlers entre les parties prenantes au conflit et a réuni au cours du week-end les chefs de la diplomatie de pays de la région.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40I22Z

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h57 - Les gouvernements de l'Union européenne doivent se préparer à une perturbation "prolongée" des marchés de l'énergie en raison de la guerre en Iran, avertit le commissaire européen à l'Énergie dans un message aux ministres en amont d'une réunion d'urgence organisée mardi.

Dans cette lettre consultée par Reuters, Dan Jorgensen indique que, bien que les répercussions sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe soient pour l'instant contenues, les gouvernements sont "encouragés à prendre des mesures en temps voulu en prévision d'une perturbation potentiellement prolongée".

09h47 - Les principales Bourses européennes tentent de préserver leur rebond de la veille avec le reflux des tensions dans l'obligataire et l'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient.

A Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,24% à 7.791,10 points vers 07h30 GMT, après un rebond de 0,92% lundi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,09%. A Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,16%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,14%. Le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,36%.

09h39 - Les défenses aériennes ont abattu un drone au Kurdistan irakien près de l'aéroport d'Erbil, indiquent des sources sécuritaires.

09h25 - Les Émirats arabes unis déclarent que leurs systèmes de défense sont en action contre des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran.

09h21 - Un drone s'est écrasé sans exploser dans une zone dégagée du champ pétrolifère de West Qurna-1, en Irak, rapporte l'agence de presse d'État.

09h12 - Trois navires chinois ont récemment traversé le détroit d'Ormuz, déclare un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09h03 - Le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue pakistanais discuteront de la situation en Iran lors de la visite de ce dernier en Chine mardi, indique Pékin.

Les deux pays ont des positions similaires sur les principales questions internationales et régionales, déclare un porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse.

08h45 - Les principaux instituts économiques allemands ont abaissé de plus de la moitié leur prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,6% contre 1,3% en septembre, en raison de la hausse des coûts de l'énergie liée à la guerre en Iran, déclarent à Reuters des sources au fait des nouvelles projections.

Selon les mêmes sources, les instituts ont également revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2027, à 0,9% contre 1,4% précédemment.

08h37 - Les Gardiens de la révolution islamique déclarent avoir visé un navire dans le Golfe, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

08h25 - Le ministère indonésien des Affaires étrangères déclare qu'il condamne fermement les attaques menées lundi dans le sud du Liban, ajoutant que les opérations militaires israéliennes en cours dans le pays mettent gravement en danger les casques bleus de l'Onu.

Les attaques menées dans le courant du week-end ont tué trois Indonésiens, indique également le ministère.

08h09 - La banque centrale suédoise pourrait devoir resserrer sa politique monétaire si les risques de contagion et d'inflation durablement plus élevée augmentent, déclare son gouverneur, Erik Thedéen.

07h30 - Brunei, Etat riche en pétrole, annonce qu'il interdira à partir du 1er avril l'entrée sur son territoire des véhicules immatriculés à l'étranger dont le réservoir de carburant est rempli à moins des trois quarts, afin de préserver ses stocks.

07h23 - Le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, déclare son compte Telegram que les remises sur le pétrole iranien ont fortement diminué tandis que le prix moyen de vente a nettement augmenté.

07h12 - L'armée israélienne dit avoir achevé une nouvelle vague de frappes contre des cibles en Iran.

07h08 - L'Iran a exécuté deux hommes reconnus coupables de liens avec l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI) et d'implication dans plusieurs attaques, notamment un tir de lance-roquettes contre un bâtiment gouvernemental, rapporte un média affilié au pouvoir judiciaire.

Lundi, deux autres hommes liés au même groupe d'opposition ont été exécutés.

07h06 - Les autorités de Dubaï déclarent que l'incident impliquant un pétrolier koweïtien dans les eaux de la ville émiratie a été maîtrisé, sans fuite de pétrole et sans blessés.

05h21 - Quatre membres des forces israéliennes ont été tués dans des affrontements dans le sud du Liban, dit Tsahal, ajoutant que deux autres soldats ont également été blessés.

Benjamin Netanyahu a ordonné dimanche à l'armée israélienne d'élargir ce que le gouvernement israélien a décrit comme une "zone de sécurité" au Sud-Liban dans le cadre de son incursion terrestre, dénonçant des tirs de roquettes du Hezbollah.

Israël a dit la semaine dernière vouloir prendre le contrôle d'une zone s'étendant jusqu'au fleuve Litani, ravivant le spectre d'une occupation illégale du Liban comme en 1982-2000. Le ministre israélien des Finances, l'ultranationaliste Belazel Smotrich, a appelé à l'annexion du Sud-Liban pour faire du Litani la frontière nord de l'Etat hébreu.

02h49 - Donald Trump a déclaré à des conseillers qu'il était disposé à mettre fin à la campagne militaire des Etats-Unis en Iran même si le détroit d'Ormuz était toujours largement fermé, écrit le Wall Street journal, citant des représentants américains.

Selon le WSJ, Donald Trump et ses conseillers ont établi ces derniers jours qu'une mission destinée à restaurer la navigation dans le détroit d'Ormuz aurait pour conséquence de prolonger le conflit au-delà des quatre à six semaines évoquées par le passé par le président américain.

Washington veut se focaliser sur la destruction de la marine iranienne et des stocks de missiles de Téhéran, tout en intensifiant ses efforts diplomatiques afin d'obtenir la réouverture d'Ormuz, dit le journal.

Dans le cas où ces efforts ne porteraient pas leurs fruits, l'administration Trump réclamera à ses alliés européens et du Golfe qu'ils se chargent de la question, ont dit les représentants américains cités par le Wall Street Journal.

02h38 - Le prix de vente moyen de l'essence aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis août 2022, montrent des données du site spécialisé GasBuddy.

02h15 - L'Iran a attaqué un pétrolier au large du port de Dubaï aux Emirats arabes unis, selon l'agence de presse officielle koweïtienne, qui cite la compagnie pétrolière publique Kuwait Petroleum Corp.

La coque du pétrolier a été endommagée. Il y a un risque de marée noire, précise l'agence de presse officielle koweïtienne.

Cet incident avait été rapporté un peu plus tôt par l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

Les autorités de Dubaï disent pour leur part avoir dépêché des équipes de pompiers pour répondre à un incendie à la suite d'une attaque de drone contre un pétrolier koweïtien situé dans les eaux de la ville. Aucun blessé n'est à signaler parmi les 24 membres d'équipage, ajoutent-elles.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les autorités iraniennes n'ont pas répondu à des demandes de commentaire dans l'immédiat.

01h11 - Trois missiles balistiques lancés en direction de la région de la capitale saoudienne Ryad ont été interceptés, déclare le ministère saoudien de la Défense.

00h37 - Un projectile non-identifié a atteint un pétrolier situé à 31 milles nautiques au nord-ouest de Dubaï dans les Emirats arabes unis, rapporte l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'incident a provoqué un incendie mais n'a pas eu de répercussions environnementales, précise-t-on de même source. Tous les membres d'équipage sont sains et sauf.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi nL8N40H0C5

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)