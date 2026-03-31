Carte Bancaire contre Visa et Mastercard : la France et l'Europe ne peuvent pas renoncer à des moyens de paiement souverains, estime Emmanuel Macron

Le président a appelé tous les acteurs financiers nationaux et européens "avoir recours" à la solution française de paiement Carte Bancaire, concurrente des géants américains Visa et Mastercard.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

La France, et plus largement l'Europe, doivent préserver des moyens de paiements locaux, cr ils représentent "une part essentielle de notre souveraineté", a estimé mardi 31 mars Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée lors du sommet de la solution française de paiement Carte Bancaire, concurrente des géants américains Visa et Mastercard.

Pour le président "renoncer à maîtriser les paiements, ce serait accepter que le cœur de notre transaction dépende d'acteurs qui ne sont pas forcément alignés avec nous , qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts", a-t-il expliqué.

Avec 77 millions de cartes en circulation, CB est archidominant en France, mais est en perte de vitesse ces dernières années face aux géants américains Visa et Mastercard, et également face à l'explosion du nombre de paiements par téléphone mobile.

Le modèle du groupement d'intérêt économique (GIE) Carte Bancaire, créé en 1984 et "unique en Europe" , "représente 80% de transactions dans notre pays", a rappelé Emmanuel Macron.

"Le dernier kilomètre de la souveraineté économique"

Emmanuel Macron a appelé tous les acteurs financiers nationaux et européens "avoir recours" à ce modèle ouvert qui permet la collaboration avec d'autres, "ce qu'on appelle le cobadging en bon français".

Le GIE CB, qui définit les modalités de fonctionnement des paiements par carte CB, avait demandé à ses membres en 2025 d'abandonner leurs partenariats exclusifs avec les géants américains Visa et Mastercard.

La plupart des banques commercialisent des cartes dites "cobadgées", Visa et CB ou Mastercard et CB , permettant le paiement par l'un ou l'autre des canaux, au choix du commerçant et du détenteur. Mais certains des membres du GIE commercialisent des cartes "Visa only" (uniquement Visa) érodant depuis quelques années la part de marché du GIE.

Or, le paiement est "le dernier kilomètre de la souveraineté économique", et le maîtriser "c'est maîtriser la sécurité de nos échanges, la continuité de notre économie, notre capacité à décider par nous-mêmes et donc notre indépendance", a insisté le président Macron.

Le réseau Carte bancaire (CB) a repris des parts de marché en 2025, après avoir cédé du terrain en France ces quatre dernières années face aux concurrents américains Visa et Mastercard, a révélé un index publié la semaine dernière. Pour la première fois depuis 2021, les parts de marché du groupement d'intérêt économique Cartes bancaires (GIE CB) ont progressé légèrement au second semestre 2025, à 63,6% contre 61,4% au premier semestre , d'après un index établi par la fintech Yavin.

77 millions de cartes

De 2021 jusqu'à début 2025, le réseau CB a perdu des parts de marché face aux réseaux des géants américains Visa et Mastercard, archi-dominants dans le monde, passant de 89,6% au deuxième semestre 2021 à seulement 63,6% en 2025, soit un recul de 26 points.

Le retour des cartes cobadgées chez BPCE et l'intégration du réseau CB au système de paiement Apple Pay peuvent expliquer le rebond en 2025, estime Yavin, alors que le paiement mobile s'installe de plus en plus dans les habitudes des Français. Selon la Banque de France, il y a eu 2,4 milliards d'opérations payées par mobile en 2024, soit +53,6% en un an.

L'index est élaboré à partir de "plus de 3 milliards d'euros de transactions", sur les terminaux de paiement des clients répartis sur tout le territoire français, a précisé l'entreprise.

Le réseau national CB revendiquait 77 millions de cartes en circulation en France en 2024 et 14,5 milliards de transactions.