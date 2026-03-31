(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur pétrolier, Microsoft, Allbirds, Emerson Electric, Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Regeneron Pharmaceuticals, Thermo Fisher Scientific, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,74% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR PÉTROLIER - Les cours du pétrole sont volatils mardi mais devraient enregistrer une hausse mensuelle record, tandis que l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a progressé à ce stade de plus de 11% depuis le début du mois de mars, seul secteur susceptible de clôturer le mois en territoire positif.

* MCCORMICK MKC.N - Unilever ULVR.L a annoncé mardi être en négociations avancées en vue de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices américain, dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance à un géant valorisé à 60 milliards de dollars.

L'action McCormick prend 4,2% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O prévoit d'investir un milliard de dollars en Thaïlande au cours des deux prochaines années dans les services "cloud" et l'infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle (IA), indique le gouvernement thaïlandais dans un communiqué.

* META META.O , ALPHABET GOOGL.O , SNAPCHAT SNAP.N - Les autorités australiennes ont menacé mardi d'engager des poursuites judiciaires contre les réseaux sociaux ne respectant pas l'interdiction d'utilisation par les enfants âgés de moins de 16 ans, alors que le régulateur local a dit avoir ouvert une enquête contre plusieurs plateformes suspectées d'infractions.

L'enquête porte sur les plateformes Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat et TikTok.

L'Indonésie a par ailleurs également annoncé mardi avoir convoqué des responsables de Meta et de Google pour non-respect des restrictions relatives aux réseaux sociaux applicables aux enfants de moins de 16 ans, entrées pleinement en vigueur la semaine dernière.

* VERIZON VZ.N - Un juge fédéral a accordé à Verizon une injonction préliminaire interdisant à son concurrent T-MOBILE

TMUS.O de diffuser des publicités promettant aux consommateurs une économie annuelle de plus de 1.000 dollars s'ils changent d'opérateur de téléphonie mobile.

* ALLBIRDS BIRD.O - Le fabricant de chaussures bondit de 18,8% en avant-Bourse, American Exchange Group ayant accepté lundi de racheter le groupe pour 39 millions de dollars.

* EMERSON ELECTRIC EMR.N est en hausse en avant-Bourse de 2,2%, Jefferies ayant entamé le suivi de la valeur à "acheter".

* STARBUCKS SBUX.O - Exane BNP Paribas entame le suivi de la valeur à "sous-performance".

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N - Exane BNP Paribas entame le suivi de la valeur à "neutre".

* REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O - Piper Sandler entame le suivi de la valeur à "surpondérer".

* THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N - Jefferies reprend le suivi de la valeur à "acheter".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)