EN DIRECT-L'armée américaine frappe en Iran, qui dit avoir riposté

L'armée américaine a lancé des frappes en Iran vendredi en réponse à une attaque de drone contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran a dit avoir bombardé en représailles des cibles liées aux forces américaines, sans préciser leur nature ni leur localisation.

Ces frappes interrogent sur l'avenir du protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran, qui est censé avoir ouvert une période de 60 jours de négociations pour régler le conflit entre les deux pays.

Le Commandement central de l'armée américaine a dit que l'aviation américaine avait pris pour cible des sites iraniens de stockage de missiles et de drones et des sites de radars côtiers.

Le Corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré avoir repoussé une attaque américaine contre l'île de Sirki, située au large du détroit d'Ormuz, affirmant que la réponse iranienne aux nouvelles attaques américaine serait "rapide et décisive", a rapporté la télévision d'Etat.

Par ailleurs, Israël et le Liban ont signé un accord-cadre à Washington vendredi après plusieurs jours de négociations pour mettre fin aux combats entre l'Etat hébreu et le Hezbollah, alliée de l'Iran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

09h07 - L'Iran dit avoir bombardé des cibles liées aux forces américaines en représailles à des frappes des Etats-Unis contre sa côte méridionale, qu'il qualifie de violation du protocole d'accord entre les deux pays, selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. Il ne précise pas quelles cibles ont été visées ni où elles se trouvaient.

01h01 - Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dit avoir visé des positions militaires américaines au Moyen-Orient en réponse à la frappe menée plus tôt contre l'Iran par l'armée américaine.

Les CGRI n'ont fourni aucun détail quant aux positions militaires américaines qu'ils ont visé dans la région.

00h10 - Le vice-président américain JD Vance déclare que si l'Iran n'est pas satisfait de la façon dont le protocole d'accord est appliqué, il peut contacter les Etats-Unis.

"La violence sera utilisée pour répondre à la violence", affirme-t-il.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)