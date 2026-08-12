Eclipse solaire sur l'Europe, le nord de l'Espagne plongé dans le noir total

A Almelo, aux Pays Bas, le 11 août 2026 ( ANP / Vincent Jannink )

Point d'orgue de l'éclipse solaire qui étend son ombre mercredi sur une partie de l'Europe, le nord de l'Espagne a été plongé dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil, au grand ravissement de millions de personnes émerveillées par ce rare spectacle.

L'éclipse totale a duré moins de deux minutes à Lodoso, près de Burgos, sous les acclamations des centaines de personnes présentes, a constaté l'AFP sur place.

Lunettes de protection sur le nez, le regard vers les étoiles, la foule s'est massée en plusieurs points du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP à Burgos (nord), Tarragone (nord-est) et Colmenar Viejo, près de Madrid (centre).

Le phénomène, aussi spectaculaire que fugace, était visible en Espagne sur une bande allant de la Galice à la côte méditerranéenne et aux Baléares en passant par les Asturies, dans le nord.

Tout cela se passe très vite car l'ombre de la Lune avance sur la surface de la Terre à environ 3.430 km/h, selon l'Observatoire de Paris.

"Waouh!"

Le phénomène astronomique a débuté autour de 17H00 GMT aux confins de l'Arctique, aux extrémités septentrionales de la Russie, sous forme d'éclipse partielle - lorsque lorsque la Lune masque une partie du Soleil.

L'éclipse a ensuite plongé l'ouest de l'Islande dans l'obscurité, a constaté l'AFP.

L'éclipse partielle a également débuté peu après en France métropolitaine, promettant d'être presque totale près de la frontière espagnole avec 99,7% d’obscuration notamment à Hendaye, à un jet de pierres de la frontière.

Carte explicative de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 ( AFP / Sherine ELSAYARY )

A Paris, les badauds se sont notamment rassemblés sur l'esplanade des Invalides, au coeur de la capitale, certains immortalisant la scène avec leur téléphone portable tandis que d'autres poussaient des "Waouh" de joie et d'étonnement, selon les images AFP.

Pour vivre ce moment tant attendu, près de Burgos notamment, certains spectateurs avaient patienté tout l'après-midi sous une chaleur écrasante, sous le peu d'ombre qu'offrait leur parasol, tandis que d'autres avaient installé leur télescope.

En Islande, le ciel gris et par endroit pluvieux n'a pas empêché des milliers de curieux d'être plongés dans un noir complet quand le Soleil a disparu derrière la Lune à 17H47 GMT - un phénomène qu'ils n'ont pas pu admirer à cause des épais nuages.

C'est au-dessus des falaises de Latrabjarg, à l'extrême ouest du pays, que l'éclipse totale a duré le plus longtemps: environ 2 minutes et 13 secondes, tandis que plus au sud, dans le centre de la capitale Reykjavik, elle n'a duré n'a duré que 1 minute et 1 seconde.

Première islandaise depuis 1433

Ce phénomène astronomique rare, le premier du genre visible à Reykjavik depuis 1433, a attiré plusieurs milliers de personnes, alors que quelque 75.000 touristes se trouvaient en Islande en ce jour d'éclipse, selon Business Iceland. Plus de 30 navires de croisière étaient amarrés au large des côtes islandaises, transportant 53.000 passagers.

Le vulgarisateur scientifique et astronome islandais Saevar Helgi Bragason figurait parmi les spectateurs les plus enthousiastes: cela fait "plus de dix ans que j'attends ce jour", a-t-il dit à l'AFP.

Près de 25.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la soirée.

A Tarragone, Pauline Robert, une étudiante de 21 ans, a fait le voyage depuis la France avec sa famille. "Trois heures de route" à partir des Pyrénées françaises, où ils passent leurs vacances, uniquement pour voir l’éclipse.

"Papa et maman, c'était en 1999 en France. Ils ont adoré, ils ont dit qu'on devait voir ça aussi". Pour elle, "c'est la première fois". Et "c'est un peu excitant", d'habitude ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie", abonde dans son sens sa mère, Audrey Robert.

Dans la ville-dortoir de Colmenar Viejo, à 30 km au nord de Madrid, des dizaines de familles se sont rassemblées plusieurs heures à l'avance, sur l'herbe sèche, à l'ombre des arbres, sous un ciel parfaitement dégagé. Beaucoup ont apporté des parasols et des chaises pliantes et la mairie a aménagé des toilettes publiques dans la benne d'un camion.

Deux heures au total

L'éclipse est partielle aussi pour le Canada, le nord de l'Afrique de l'Ouest et des Etats-Unis. Elle dure environ deux heures au total.

Le phénomène doit permettre aux scientifiques d'étudier l'atmosphère du soleil et sa couche la plus externe, dans l'espoir de percer les secrets des vents solaires et du champ magnétique de notre étoile.

C'est comme "un Noël qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans", a commenté Diana Morant, la ministre espagnole de la Science. "Il s'agit d'un événement scientifique, d'un phénomène exceptionnel, qui doit nous aider à prendre conscience de notre taille infime mais aussi de l'impact que nous avons sur (la) Terre."

L'alignement parfait du Soleil et de la Lune plonge le monde dans une inquiétante obscurité violacée, les températures flanchent. Désorientés, les animaux adoptent un comportement inhabituel.

Ces derniers jours, un engouement considérable s'est emparé de l'Espagne à l'approche de l'événement, les retardataires ayant du mal par endroits à se procurer les fameuses lunettes de protection certifiées.

L'Espagne, la deuxième destination touristique mondiale, espérait aussi que l'éclipse donne un coup de pouce à son économie, en pleine période estivale, en particulier dans les régions rurales du nord qui subissent depuis des décennies les effets du déclin démographique.

Face à cet afflux, les autorités ont appelé à la prudence, en pleine vague de chaleur avec des températures attendues jusqu'à 40°C.

Pour l'Europe continentale, c'était un rendez-vous aussi très attendu: il s'agit de la première éclipse totale visible sur le continent depuis 1999.