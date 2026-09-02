EN DIRECT-Etats-Unis et Iran poursuivent leurs échanges de tirs

Les Etats-Unis et l'Iran ont poursuivi leurs échanges de tirs, confirmant la reprise des hostilités observée depuis ce week-end après une accalmie de plusieurs semaines.

L'armée américaine a déclaré avoir effectué mardi soir une nouvelle salve de bombardements contre des cibles liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), notamment des sites de défense antiaérienne, des systèmes de radar, des installations navales, des équipements de minage et des infrastructures de communication.

Les médias iraniens ont fait état d'attaques en de multiples endroits à travers le pays, notamment près du détroit d'Ormuz, que Téhéran interdit aux pétroliers de franchir sans son autorisation.

L'Iran dit avoir riposté en visant des cibles américaines au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et à Erbil, en Irak.

Le CGRI dit avoir tué un grand nombre de militaires américains en Jordanie mais deux responsables américains ont déclaré à Reuters que ces frappes n'avaient fait aucune victime, selon de premiers bilans.

Alors que les Etats-Unis s'emploient parallèlement à étouffer l'économie iranienne via des sanctions, la reprise des hostilités contribue à faire grimper les cours du pétrole et les rendements des obligations du Trésor américain en raison des craintes relatives à l'inflation, aggravant les tensions sur les marchés obligataires à travers le monde.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

07h16 - Les Gardiens de la révolution disent avoir frappé des cibles américaines au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et à Erbil, en Irak.

06h58 - Bahreïn dit que ses systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit plusieurs projectiles iraniens.

04h05 - Quatre navires commerciaux ont traversé le détroit d'Ormuz mardi, contre dix la veille et une moyenne d'environ 13 sur 10 jours, montrent des données préliminaires publiées par Kpler.

02h46 - Le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, déclare que 17 millions de barils de pétrole ont transité lundi par le détroit d'Ormuz.

02h34 - L'armée américaine a attaqué deux navires-citernes lors des frappes menées mardi, rapporte le site d'information Axios, citant des responsables américains.

00h51 - Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn émet une alerte contre une possible menace et appelle la population à rester calme et à se rendre dans les abris les plus proches.

00h38 - L'armée américaine a terminé sa dernière vague de frappes aériennes en Iran, dit son commandement central (Centcom).

"Ces frappes font suite aux récentes tentatives d'attaques menées par le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contre des navires marchands dans le détroit d'Ormuz et contre des militaires américains déployés dans la région", a déclaré le Commandement central de l'armée américaine dans un communiqué publié sur X.

00h09 - Les défenses aériennes du Koweït repoussent une attaque de drones, annonce l'armée.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)