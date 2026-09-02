L'Iran jure de "briser" l'ennemi après de massives frappes américaines

Manifestation pro-iranienne à Bagdad, le 19 août 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

L'Iran a mené mercredi une riposte d'envergure au Moyen-Orient et juré de "briser" l'ennemi après une nouvelle salve de frappes américaines sur son sol, qui ont endeuillé un mariage - un "crime de guerre" selon Téhéran.

Jordanie, Koweït, Bahreïn, Irak mais aussi Emirats arabes unis: les forces armées iraniennes ont revendiqué des frappes tous azimuts contre leurs voisins, sur fond de reprise des hostilités après un mois d'accalmie.

Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait lancé quelques heures plus tôt une série de frappes, pour le deuxième jour consécutif, dans un scénario qui se répète face à une guerre déclenchée fin février et toujours sans issue diplomatique.

"Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution", la puissante armée iranienne, notamment des sites de défense aérienne, des systèmes de radar ou encore des installations maritimes, selon le Centcom.

Les médias d'Etat iraniens ont donné un bilan d'au moins 11 morts dans ces bombardements: quatre au cours d'un mariage dans le district de Sirik (sud-est), où une cinquantaine de personnes ont été blessées, et sept dans la région du Khouzestan (ouest).

Les Gardiens ont aussi annoncé quatre morts dans leurs rangs, ainsi que trois dans la branche paramilitaire du Bassidj.

Le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié les Etats-Unis de "Satan" après l'attaque du mariage, rappelant aussi le bombardement de Minab qui a tué 155 personnes, dont 120 enfants, aux premières heures de la guerre.

Une vidéo partagée par un compte du gouvernement iranien montre d'importants débris et des dégâts sur le site — présenté comme le lieu de l'attaque — tandis que l'on entend des cris.

Ali Mallahi, père de la mariée, a confié à la télévision d'Etat sa "tristesse" après cette attaque contre "un immeuble résidentiel, malheureusement survenue en pleine cérémonie de mariage" et qui aurait pu faire un bilan beaucoup plus lourd.

L'armée américaine n'a pas commenté directement cette frappe, mais a affirmé "ne jamais prendre pour cible des civils, contrairement aux Gardiens".

"Nouvelle stratégie"

"La réalité de cette guerre illégale (...) et le vrai visage du crime de guerre se trouvent à Sirik, où une cérémonie de mariage a été sauvagement bombardée dans le cadre de la lutte désespérée des Etats-Unis pour dissimuler leur échec", a réagi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Déterminé à riposter, l'Iran a prévenu les Etats-Unis qu'ils devaient désormais s'attendre à une "nouvelle stratégie" destinée à "briser les fondements" de l'ennemi, sans en détailler les contours.

Il a aussi adressé une nouvelle mise en garde à "tout pays coopérant avec l'armée américaine agressive".

A Bahreïn, Ghizlan Saad raconte avoir été réveillée par les sirènes, tout comme ses deux enfants, "ravivant les souvenirs des attaques et la peur".

"J'espère que la situation va se résoudre rapidement, d'autant plus que nous venons tout juste de commencer la nouvelle année scolaire", a-t-elle dit à l'AFP.

En Jordanie, l'armée a annoncé avoir détruit dix missiles tirés depuis l'Iran, ajoutant que trois autres s'étaient écrasés à l'écart de zones habitées, sans faire de blessés.

Le Koweït a signalé un incendie dans un complexe résidentiel de la capitale après une attaque de drone, tandis qu'en Irak des explosions ont été attendues à Erbil, où les Gardiens ont dit avoir attaqué des bases américaines.

"Quand va-t-il se soulever?"

Dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le transport d'hydrocarbures et verrouillé par l'Iran depuis le début de la guerre, deux pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines, selon Téhéran.

Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln arrive en vue des côtes de Thaïlande, le 2 septembre 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Lundi, deux marins philippins avaient été tués dans l'attaque contre un pétrolier saoudien, selon la compagnie maritime publique saoudienne Bahri.

Alors que la guerre a ébranlé l'économie mondiale, les cours des hydrocarbures ont bondi après ce nouvel échange de frappes, le Brent repassant le seuil des 90 dollars pour la première fois depuis fin juillet.

Ormuz est au coeur du conflit: l'Iran veut imposer des frais de service dans cette voie maritime, où la navigation était libre auparavant. Ce que Washington refuse fermement.

Les Etats-Unis ont en retour imposé un blocus aux ports iraniens. Ils ont aussi récemment décidé d'accentuer la pression économique en annonçant des sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de l'Iran, censées asphyxier le pays.

Selon Donald Trump, l'économie iranienne est en train de "s'effondrer complètement". "Quand le peuple iranien va-t-il se soulever et se battre?", a-t-il demandé.

Les autorités iraniennes ont appelé mardi à réduire la consommation d'essence dans le pays, alors que Téhéran est confronté à des difficultés d'importation du fait du blocus américain.