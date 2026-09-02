Wall Street vue en baisse, l'Europe aussi en repli, nouvelles tensions USA-Iran

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes sont également dans le rouge à la mi-séance mardi, ‌l'appétit pour le risque étant atténué par la poursuite de la hausse des rendements obligataires et des cours pétroliers sur fond de nouvelles tensions en Iran. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,13% pour le Dow ​Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,54% pour le Nasdaq. Les marchés américains pourraient évoluer avec la publication à 12h15 GMT de l'enquête ADP sur l'emploi, prélude au rapport officiel en la matière, prévu vendredi.

À Paris, le CAC 40 perd 0,75% à 8.240,45 points vers 10h40 GMT après être tombé en séance à un creux de près de deux mois. À Francfort, le Dax recule de 0,77% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,58%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,59% ​et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,58%. Le Stoxx 600, plombé essentiellement par le secteur de la distribution (-2,09%) abandonne 0,73%.

Les Etats-Unis et l'Iran ont poursuivi leurs échanges de tirs, confirmant la reprise des hostilités observée depuis ce week-end après une accalmie de plusieurs semaines.

Ce contexte de tensions n'incite guère les investisseurs à acheter des actions, ​le mois de septembre étant en outre traditionnellement peu favorable aux marchés. Depuis 1926, l'indice de référence S&P 500 a perdu ⁠en moyenne 0,7% en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s'appuie sur des données de Finaeon.

Par ailleurs, la ‌Banque centrale européenne (BCE) se réunit la semaine prochaine et la Réserve fédérale américaine (Fed) les 15-16 septembre. Un relèvement des taux des deux grandes banques centrales est largement anticipé par les marchés, ce qui se traduit par une flambée dans l'obligataire.

"La récente remontée des prix de l'énergie a exercé une pression à la hausse supplémentaire sur les rendements obligataires, qui étaient déjà tendus en raison d'inquiétudes budgétaires", explique ​Kiran Ganesh, stratège chez UBS Global Wealth Management.

TAUX

Le niveau élevé de la dette des Etats et les ‌craintes inflationnistes, alimentées par la flambée du pétrole, font pression sur les rendements obligataires, qui continuent de se tendre.

Le rendement de l'obligation d'État américaine à dix ans, considéré ⁠comme une référence, a atteint mercredi son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,8122%.

Celui de l'obligation souveraine japonaise de même échéance s'est maintenu au-dessus de 3% pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint plus tôt cette semaine un pic de 30 ans.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans monte de près de cinq points de base, à 3,3878% après avoir touché en séance son plus haut niveau depuis avril 2011, à 3,3951%.

En France, le rendement de l'OAT à ⁠dix ans bondit de 6,5 points de base, à ‌4,2655%, dans un contexte d'inquiétudes budgétaires.

Les investisseurs estiment désormais à 35% la probabilité que le taux de dépôt de la BCE grimpe à 3% d'ici mars 2027 contre une probabilité d'environ 25% la semaine ⁠dernière, selon les données de LSEG.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dell Technologies grimpe de près de 10% en avant-Bourse. Le constructeur informatique a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur une forte demande de serveurs dédiés à ‌l'IA.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur bancaire sur le Stoxx 600 est bien orienté, la hausse des taux étant généralement perçue comme positive pour les banques: Commerzbank avance de 0,60%, HSBC de 0,30% et Santander de 0,45%. Deutsche Bank ⁠prend 0,70%, profitant en outre du relèvement de la recommandation de Goldman Sachs de "neutre" à "acheter" sur la banque allemande. Société Générale en revanche recule de 2,04% à la ⁠suite de la dégradation du titre par Goldman Sachs, qui est ‌passé d'"achat" à "neutre".

Les groupes pétrolières et gaziers européens progressent dans le sillage de la hausse des cours du brut: Shell, Maurel & Prom, Vaar Energi et Equinor gagnent de 0,12% à 1,05%.

L'Oréal s'adjuge 1,1%, Exane BNP Paribas étant passé de "neutre" à "surperformer" sur le ​géant français des cosmétiques.

Nokia est dans le vert après l'annonce par le Stoxx du retour du fabricant finlandais d'équipements télécoms dans l'indice Euro Stoxx ‌50, en remplacement de Volkswagen (-3,11%).

Lottomatica chute de 8,64% après l'annonce par le groupe italien de paris d'un projet de rachat de l'espagnol Cirsa (+19,50%).

CHANGES

Le dollar a touché mercredi un sommet de deux semaines face à un panier de devises internationales, le conflit au Moyen-Orient et l'évolution des taux directeurs étant ​au centre des préoccupations.

L'euro recule de 0,19%, à 1,1569 dollar, après être tombé à 1,1570 dollars, son plus bas niveau depuis le 20 août.

"Nous prévoyons que la BCE achèvera son cycle de hausse des taux d'ici la fin de l'année, tandis que la Fed commencera probablement tout juste à relever ses taux", anticipe George Brown, économiste chez Schroders.

"Cela devrait creuser l'écart de taux en faveur du dollar et entraîner un affaiblissement de l'euro d'ici la fin de l'année", souligne-t-il, estimant que la monnaie unique ⁠européenne pourrait tomber à 1,10 dollar d'ici fin 2026.

La livre sterling s'échange à 1,3480 dollar (-0,26%).

Le yen japonais progresse de 0,45% face au dollar américain, à 159,50 yens pour un dollar, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 31 juillet. Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que des hausses de taux consécutives étaient envisageables.

PÉTROLE

La hausse du marché pétrolier se poursuit mercredi mais à un rythme plus faible que les jours précédents alors que les cours ont atteint des sommets de plus d'un mois. Les opérateurs évaluent le risque de perturbations de l'approvisionnement à la suite des frappes américaines et iraniennes de la nuit face aux signes indiquant que les approvisionnements en pétrole brut continuent d'arriver sur le marché.

Le Brent monte de 0,31% à 94,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,08 % à 90,31 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi août 48.000 44.000

USA 14h00 Commandes à l'industrie juillet +0,6% -0,3%

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Gregor Stuart Hunter, Medha Singh, ​Niket Nishant, Siddharth Cavale, Trixie Yap et Anushree Mukherjee; édité par Augustin Turpin)