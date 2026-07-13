EN DIRECT-Donald Trump annonce qu'il va frapper l'Iran et rétablir le blocus des ports iraniens

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis allaient rétablir leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le Golfe et veiller à ce que le détroit d'Ormuz reste ouvert — moyennant une redevance — après un nouvel échange de tirs entre les deux camps.

Il a ensuite déclaré que les Etats-Unis allait durement frapper l'Iran, ce lundi ou mardi.

Cette annonce est une réponse à celle faite plus tôt par l'Iran de la fermeture du détroit. Cette escalade verbale jette un doute supplémentaire sur la viabilité de l'accord provisoire conclu le mois dernier visant à mettre fin à la guerre, ce qui s'est traduit par une flambée des cours du pétrole.

"Le détroit d'Ormuz est OUVERT et restera OUVERT, avec ou sans l'Iran. Nous rétablissons LE BLOCUS IRANIEN" a dit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

"Les États-Unis seront désormais connus sous le nom de 'GARDIENS DU DÉTROIT D'ORMUZ', mais à ce titre, et par souci d’ÉQUITÉ, ils percevront une redevance de 20% sur toutes les marchandises transportées", a-t-il ajouté.

Le haut commandement militaire conjoint iranien a estimé que les États-Unis n'avaient aucun rôle à jouer dans l'avenir d’Ormuz et ne seraient pas autorisés à intervenir dans le détroit, axe essentiel pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a écrit sur X que Téhéran était le gardien du détroit et le resterait "pour toujours", ajoutant, en guise de réponse aux propos de Donald Trump : "20%, c'est bien sûr trop. Nous serons équitables".

L'agence des Nations unies chargée de la navigation maritime a condamné la proposition du président américain, affirmant qu'elle s'opposait à toute redevance sur les détroits utilisés pour la navigation internationale et soulignant qu'il n'existait aucune base juridique pour instaurer des péages obligatoires sur le transit dans les détroits.

Cette escalade des tensions intervient après que Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini".

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint la trêve et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et représailles se sont multipliées ces derniers jours.

Au vu de la nouvelle montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, le Brent LCOc1 gagnait vers 19h00 GMT 8,88% à 82,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 8,68% à 77,61 dollars.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

10h09 - Le président américain Donald Trump déclare que l'Iran allait être durement frappé, ce lundi et mardi.

Dans une interview accordée à commentateur politique conservateur Hugh Hewitt, il ajoute que le protocole d'accord du mois dernier était un test que l'Iran n'a pas passé.

Le président américain dit également bien s'entendre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et qu'il lui dit quand il est en désaccord avec lui.

19h51 - L'armée américaine commencera mardi à mettre en place un blocus maritime contre l'Iran, annonce le Centre conjoint d'information maritime, dirigé par la Marine américaine.

18h03 - L'agence des Nations unies chargée du transport maritime déclare qu'elle s'oppose à l'imposition de redevances aux navires empruntant les voies navigables, ajoutant qu'elle attendrait d'en savoir davantage après que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de rétablir un blocus naval contre l'Iran et d'imposer une taxe de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz.

16h46 - Les forces américaines ont frappé dimanche une base de maintenance de sous-marins et de navires en Iran à l'aide de drones d'attaque à usage unique, déclaré le Commandement central.

"Les frappes de la nuit dernière ont affaibli la capacité de l'Iran à poursuivre ses attaques contre la marine marchande", précise le Commandement central dans un message publié sur X.

16h17 - Le président américain Donald Trump déclare que les États-Unis rétablissent un blocus naval contre l'Iran et qu'ils percevront une redevance de 20% sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz, après l'annonce de la fermeture de ce détroit par Téhéran.

Donald Trump précise que cette mesure prendra effet immédiatement, sans donner plus de détails.

16h04 - Le nombre de pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz a chuté au cours de la dernière journée pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, selon des données maritimes, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran et les attaques contre des navires ont exacerbé les inquiétudes en matière de sécurité.

Selon des sources du secteur maritime, les navires désactivent de plus en plus souvent leurs transpondeurs AIS publics, ce qui rend difficile l'estimation du nombre total de navires traversant cette voie navigable.

D'après les données disponibles, le trafic des pétroliers et des méthaniers a atteint son plus bas niveau depuis le 25 mai, selon une analyse de Kpler.

15h39 - En intervenant dans le détroit d'Ormuz, les Etats-Unis compromettent sérieusement l'approvisionnement mondial de gaz et de pétrole, déclarent les Gardiens de la révolution islamique d'Ira, ajoutant qu'ils continuent d'exercer leur contrôle et leur autorité sur cette voie d'eau.

15h03 - L'Iran ne permettra pas aux États-Unis d'intervenir dans la gestion du détroit d'Ormuz, déclare dans un communiqué le haut commandement militaire interarmées du pays.

Toute tentative de l'armée américaine visant à organiser le transit dans le détroit en dehors des voies désignées par Téhéran et sans coordination avec les forces armées iraniennes se heurtera à une forte résistance, poursuit le communiqué publié par les médias d'État.

15h00 - L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni condamnent les attaques iraniennes contre la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et contre des pays de la région, dont le Qatar, le Koweït, Oman et la Jordanie, dit une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères.

14h30 - Le nombre de tankers transitant par le détroit d'Ormuz recule sur les dernières 24 heures à son plus bas niveau depuis deux mois, selon des données de suivi du trafic maritime.

14h15 - Les États-Unis vont probablement prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et en assurer la gestion et Washington devrait être rémunéré pour sécuriser cette voie maritime stratégique, déclare Donald Trump dans un entretien téléphonique sur Fox News.

"Nous allons garder le détroit et nous allons probablement l'exploiter. Nous deviendrons les gardiens du détroit (…) et nous devrions être remboursés pour cela", ajoute-t-il dans l'émission "Fox & Friends".

9h28 - L'Iran cherche à s'accorder avec Oman sur un mécanisme conjoint pour le détroit d'Ormuz, mais la pression exercée par les Etats-Unis sur Mascate freine ces efforts, annonce le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué.

06h17 - Quatre missiles en provenance d'Iran ayant pénétré dans l'espace aérien de la Jordanie ont été interceptés et abattus, déclare l'armée jordanienne.

05h52 - Au Koweït, l'armée dit s'activer face à des "cibles aériennes hostiles" dans l'espace aérien koweïtien.

05h15 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir attaqué une base militaire des Etats-Unis au Koweït.

05h13 - Les sirènes d'alerte ont été déclenchées au Bahreïn, dit son ministère de l'Intérieur.

04h51 - Les Gardiens iraniens de la révolution annoncent qu'une deuxième phase de leur "riposte" aux frappes effectuées par les Etats-Unis s'est ouverte, avec une attaque contre la base militaire américaine de Cheick Isa au Bahreïn.

04h38 - L'armée américaine a procédé à une nouvelle vague, désormais terminé, de frappes contre l'Iran, dit son commandement central dans un communiqué, indiquant que des dizaines de cibles en de multiples lieux ont été visés.

Des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars et des sites de lancement de drones et de missiles ont été atteints, ajoute le Centcom.

Ces attaques ont été menées avec des avions de chasse, des navires de guerre, et des drones d'attaque aériens et maritimes, dit-il également.

04h26 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir incendié, à l'aide de drones et de missiles, des réservoirs d'essence et des dépôts de munitions sur la base aérienne Prince-Hassan en Jordanie, présentant cette attaque comme la première phase d'une réponse aux bombardements américains.

Cette opération de représailles se poursuit, ajoutent-ils.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)