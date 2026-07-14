Ericsson: Le bénéfice au 2ème trimestre dépasse les attentes, le chiffre d'affaires recule de 6%

Le logo d'Ericsson est affiché sur le bâtiment du siège social de l'entreprise à Stockholm

Le ‌groupe suédois Ericsson a annoncé mardi un ​résultat opérationnel supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, porté par une augmentation des commandes ​de ses clients du secteur des équipements de télécommunications dans ​des régions hors des ⁠marchés nord-américains.

La société a publié un résultat ‌d'exploitation ajusté de 6,52 milliards de couronnes suédoises (590 millions d'euros), hors charges ​de restructuration, ‌alors que les analystes tablaient en ⁠moyenne sur 6,42 milliards, selon un sondage LSEG.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour la ⁠période d'avril ‌à juin a reculé de 6% ⁠par rapport à l'année précédente, s'établissant ‌à 52,7 milliards de couronnes, en-deçà ⁠des 53,6 milliards attendus par les ⁠analystes sondés par ‌LSEG,.

"Au deuxième trimestre, nous avons pris des ​mesures pour atténuer ‌la hausse des coûts des composants", a déclaré le PDG sortant, ​Borje Ekholm, dans un communiqué. Il a ajouté que l’entreprise continuerait à ⁠mettre en œuvre des mesures internes et des actions tarifaires pour aider à compenser cet effet au cours des prochains trimestres.

(Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)