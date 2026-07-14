L'Europe vue dans le rouge, les frappes au Moyen-Orient se poursuivent

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, les investisseurs restant vigilants ‌quant à la situation au Moyen-Orient avec la poursuite des frappes américaines en Iran, en attendant les données sur l'inflation américaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,15% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,03% pour le FTSE à Londres et de 0,30% pour le Stoxx 600.

Jour férié en raison de la Fête nationale en France, la Bourse de Paris reste ouverte mais pourrait faire l'objet d'un faible volume d'échanges, alors que la PME le Slip Français fait une entrée remarquée et pleine de ​symbolisme sur Euronext Growth.

Les investisseurs resteront toutefois focalisés sur la situation au Moyen-Orient qui se trouve déterminante pour évaluer les craintes inflationnistes, alors que le conflit s'enlise de nouveau.

Les États-Unis et l'Iran revendiquent concurremment le contrôle du détroit d'Ormuz, axe stratégique de l'approvisionnement ​mondial en énergie fossile, ce qui contribue à une reprise à la hausse des cours pétroliers ⁠à leur plus niveau depuis près d'un mois.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis frappaient de nouveau l'Iran avec pour objectif revendiqué de détruire les ‌capacités offensives de Téhéran et de protéger le détroit d'Ormuz, après avoir par ailleurs annoncé dans la journée rétablir le blocus des ports iraniens.

En dépit de cette escalade des hostilités depuis que Washington et Téhéran étaient parvenus à un cessez-le-feu en juin, Donald Trump n'a pas exclu lundi qu'un accord soit ​possible, alors que les maintes commentaires contradictoires des parties adversaires viennent semer ‌le trouble sur les marchés depuis le début du conflit fin février.

En plus de la situation au Moyen-Orient, les marchés ont également ⁠été secoués lundi par les déclarations bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, qui a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d’intérêt "à court terme" si les données montraient que l’inflation restait bien au-dessus de l’objectif de 2%.

Les données sur l’IPC américain doivent être publiées plus tard dans la journée de mardi, suivies des déclarations du président de la Fed, ⁠Kevin Warsh, qui présentera au Congrès le ‌rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire.

"Alors que le risque s'était accumulé au sein du système au cours de la semaine dernière, ⁠les marchés ont réagi violemment" aux dernières informations concernant le conflit avec l'Iran, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone à Melbourne.

"La perspective d'un resserrement de la politique monétaire dans ‌un contexte de choc énergétique potentiel est rarement favorable aux actifs risqués", a-t-il ajouté.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent à la hausse, les tensions entourant le détroit d'Ormuz venant ⁠renforcer l'incertitude quant aux flux énergétiques.

Les contrats atteignant leur plus niveau en l'espace d'un mois, correspondant à la conclusion du cessez-le-feu entre ⁠Washington et Téhéran, signé le 17 juin, les ‌tensions entourant le détroit d'Ormuz venant renforcer l'incertitude quant aux flux énergétiques.

Le Brent augmente de 1,97% à 84,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 2,16% ​à 79,83 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43F1H8]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,25% ‌lundi, l'indice Dow Jones cédant 132,78 points à 52.504,23.

Le S&P-500, plus large, a perdu 58,00 points, soit 0,77%, à 7.517,39.

Le Nasdaq Composite reculé de son côté de 391,99 points, soit 1,49%, à 25.889,62 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques tentent ​un rebond mardi au lendemain d'une séance de pertes.

La Bourse de Tokyo prend 0,7%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,48% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,21%, après la publication mardi des données d'import-export pour le mois de juin, qui ont dépassé les attentes des économistes.

Le Kospi reprend des couleurs, avançant de 1,2% après un ⁠plongeon de 9% lundi.

TAUX / CHANGES

Le billet vert recule tandis que les taux de rendements augmentent, sur fond d'incertitudes géopolitique et monétaire.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 43,3% d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, les 28 et 29 juillet, contre 34,2% vendredi.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,04% face à un panier de devises de référence et l'euro gagne 0,09% à 1,1391 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,0 point de base à 4,6197% et le deux ans avance de 1,9 point de base à 4,2816%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation CPI juin

- ​sur un mois 3,8% 4,2%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)