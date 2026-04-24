EN BREF-Les compagnies aériennes annulent des vols en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant Aegean, ajout de Kuwait Airways)

Le trafic aérien mondial reste fortement perturbé, de nombreuses personnes se trouvant dans l'impossibilité de voyager comme prévu après que la guerre en Iran a contraint à la fermeture de grands hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abou Dhabi.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque reprendra ses vols vers Tel-Aviv au départ d'Athènes le 28 avril, d'Héraklion le 30 avril et de Rhodes et Larnaca le 21 mai. Les vols de Thessalonique vers Tel-Aviv sont annulés jusqu'au 26 juin.

Elle reprendra ses vols vers Riyad et Amman le 21 mai. Les vols vers Beyrouth sont annulés jusqu'au 26 juin, ceux vers Dubaï jusqu'au 29 juin, et ceux vers Erbil et Bagdad jusqu'au 2 juillet.

AIRBALTIC

La compagnie lettone airBaltic indique que les vols vers Tel-Aviv sont annulés jusqu'au 31 mai. Les vols vers Dubaï sont annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

La compagnie aérienne canadienne a annulé ses vols vers Tel-Aviv et Dubaï jusqu'au 7 septembre.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé ses vols à destination de Tel-Aviv jusqu'au 31 mai.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Air France a suspendu ses vols vers Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 3 mai.

KLM a suspendu ses vols vers Riyad, Dammam et Dubaï jusqu'au 14 juin.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a suspendu ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 30 juin, ainsi que ses services de fret vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mai. Afin de répondre à une forte augmentation de la demande vers l'Europe, elle assurera des vols passagers supplémentaires vers Londres, Paris et Zurich en avril. Elle prévoit d'assurer tous ses vols réguliers après le mois de juin.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine a annulé ses vols New York-Tel-Aviv et reporté la reprise de sa liaison Atlanta-Tel-Aviv au 5 septembre. Elle a indiqué que le lancement de sa liaison Boston-Tel-Aviv, prévu pour fin octobre, avait été reporté jusqu'à nouvel ordre.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

La compagnie aérienne israélienne a déclaré qu'elle continuait à étendre progressivement ses opérations et qu'à partir du 27 avril, elle assurerait des vols vers environ 40 aéroports. Tous les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au 31 mai.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle opérait selon un horaire réduit, desservant plus de 100 destinations.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu'elle assurait des vols commerciaux entre Abou Dhabi et environ 80 destinations.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha jusqu'au 2 juillet, tout en continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. La compagnie ne reprendra ses vols vers Dubaï qu'en octobre.

IAG ICAG.L

British Airways, filiale d'IAG, réduit ses vols vers le Moyen-Orient à la reprise des services, supprimant définitivement la destination de Djeddah, tout en augmentant ses capacités vers l'Inde et l'Afrique.

Elle prévoit de réduire ses liaisons vers Dubaï, Doha et Tel-Aviv à un vol quotidien à partir du 1er juillet, et de ramener les liaisons vers Riyad de deux vols quotidiens à un seul à partir de la mi-mai. Ces changements s'appliquent pendant toute la saison estivale, qui se termine le 24 octobre, avec la reprise d'une liaison vers Dubaï le 16 octobre.

Iberia Express, la compagnie aérienne low-cost espagnole du groupe IAG, a annulé ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 31 mai.

KUWAIT AIRWAYS

La compagnie aérienne reprend ses vols vers 17 destinations au départ de l'aéroport international du Koweït le 26 avril, après la réouverture de l'espace aérien du pays par les autorités. Jazeera Airways, une autre compagnie aérienne koweïtienne, reprend ses vols vers neuf destinations au départ du Koweït après avoir temporairement transféré ses opérations en Arabie saoudite.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu ses vols réguliers Tokyo-Doha jusqu'au 31 mai et ses vols Doha-Tokyo jusqu'au 1er juin. La compagnie aérienne assurera également des vols supplémentaires entre Tokyo et Londres le 25 avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 31 mai. Elle a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 30 juin et vers Beyrouth du 31 mars au 30 mai. La compagnie prévoit d'assurer sa liaison hivernale vers Dubaï en octobre.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Edelweiss ont suspendu leurs vols vers Dubaï et Tel-Aviv jusqu'au 31 mai. Les vols vers Abou Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Riyad, Erbil, Mascate et Téhéran sont suspendus jusqu'au 24 octobre.

La compagnie low-cost Eurowings a suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 11 mai, vers Beyrouth et Erbil jusqu'au 14 mai et vers Dubaï, Abou Dhabi et Amman jusqu'au 24 octobre.

ITA Airways a prolongé la suspension de ses vols vers Tel-Aviv, Riyad et Dubaï jusqu'au 31 mai.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu ses vols vers Doha jusqu'au 14 juin.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie aérienne low-cost a reporté au 15 juin le lancement prévu de ses liaisons vers Tel-Aviv et Beyrouth.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, Amman, Beyrouth, le Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Riyad, Dubaï, Abou Dhabi et Sharjah jusqu'au 1er juin.

QANTAS QAN.AX

La compagnie nationale australienne ajoute des vols vers Rome et Paris pour répondre à la hausse de la demande sur les liaisons européennes. Les vols vers Paris passeront de trois à cinq allers-retours par semaine et la liaison Perth-Singapour passera d'un vol quotidien à dix vols par semaine. Un horaire actualisé entrera progressivement en vigueur pour les vols à partir de la mi-avril et restera en vigueur jusqu'à fin juillet.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a repris ses vols vers Dubaï et Sharjah à partir du 23 avril et relancera ses vols quotidiens vers Damas à partir du 1er mai.

ROYAL AIR MAROC

La compagnie marocaine a annoncé que ses vols vers Doha étaient annulés jusqu'au 30 juin et ceux vers Dubaï jusqu'au 31 mai.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

La compagnie aérienne a prolongé la suspension de ses vols Singapour-Dubaï jusqu'au 31 mai, tout en ajoutant des liaisons sur les lignes Singapour-Londres Gatwick et Singapour-Melbourne de fin mars au 24 octobre afin de répondre à une demande accrue.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

SunExpress, la coentreprise de Turkish Airlines avec Lufthansa, a annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 30 avril.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne low-cost reporte la reprise des vols vers Israël au 4 mai et suspend les vols vers Dubaï, Abou Dhabi et Amman au départ de destinations situées en Europe continentale jusqu'à la mi-septembre. Tous les vols vers Médine ont été suspendus pour une durée indéterminée.