Emirates se montre optimiste concernant le Boeing 777X, mais aucune avancée dans le différend sur les moteurs de l'Airbus A350-1000

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de Rolls-Royce aux paragraphes 11 à 13) par Joanna Plucinska

La compagnie Emirates de Dubaï prévoit de recevoir d'ici juin prochain son premier Boeing 777X BA.N , dont la livraison a été longtemps retardée, mais n'a toujours pas constaté de progrès concernant les améliorations apportées au moteur Rolls-Royce RR.L qui lui permettraient de commander l'Airbus A350-1000 concurrent AIR.PA , a déclaré son président.

Emirates est le plus grand acheteur mondial d'avions gros-porteurs et s'est souvent plaint des retards importants sur le plus gros modèle de Boeing, ainsi que de la durabilité des moteurs du plus gros modèle d'Airbus, ce qui l'a incitée à suspendre sa commande.

« Tout peut mal tourner... mais tout va bien », a déclaré le président d’Emirates, Tim Clark, à Reuters en marge d’une conférence du secteur à Berlin, en référence à la commande du 777X.

La compagnie aérienne prévoit de recevoir son premier 777X en mai ou juin de l'année prochaine, 14 ans après qu'Emirates a été à l'origine d'une vague de commandes initiales pour cet avion de 400 places. Le développement de cet avion GE.M , équipé de moteurs GE, a été retardé pendant des années, en partie à cause de retards de certification.

QUESTIONS SUR LA RÉMUNÉRATION

M. Clark a réitéré ses inquiétudes concernant l'usure du moteur Rolls-Royce, connu sous le nom de Trent XWB-97, dans les conditions chaudes et sableuses du Golfe, pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit. Emirates a déclaré qu'elle ne commanderait pas l'avion tant que ce problème ne serait pas résolu.

« L'histoire de l'(XWB-)97 est toujours la même. Je sais qu'ils (Rolls-Royce) travaillent d'arrache-pied pour régler le problème », a-t-il déclaré.

M. Clark, qui s'est publiquement opposé à Rolls-Royce par le passé, a remis en question une rémunération pouvant dépasser 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) accordée au directeur général de Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic.

On attribue à Erginbilgic une refonte en profondeur du groupe, qui a entraîné un redressement spectaculaire des bénéfices et du cours de l'action.

POLÉMIQUE DANS L'ENSEMBLE DU SECTEUR AU SUJET DES PRIX ET DES RETARDS

Rolls-Royce a refusé de commenter cette rémunération, mais concernant les remarques de Clark sur la durabilité des moteurs, un porte-parole de la société a déclaré que son programme de mise à niveau technologique du Trent XWB-97 améliorait la durabilité et la durée de vie en service.

« Ces améliorations permettront de doubler la durabilité du Trent XWB-97 dans les environnements chauds et poussiéreux et d'apporter une amélioration de 50 % pour les vols dans des environnements cléments », a déclaré le porte-parole.

La société investit également pour étendre ses capacités de maintenance, de révision et de réparation d'ici 2030 afin de répondre à la demande croissante des clients et de leur fournir les améliorations apportées aux moteurs « aussi rapidement que possible », a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes sont enlisées dans un conflit sectoriel avec les motoristes au sujet des prix élevés et des retards de livraison.

M. Clark n’a guère fait preuve de compassion envers les motoristes, qui n’ont pas réussi à répondre à la demande, laissant certains avions cloués au sol.

« Je ne peux pas dire à mon gouvernement: "Je ne peux pas voler parce que je n'ai pas ça"; ils me mettraient à la porte. C'est donc brutal, mais c'est ainsi. Vous devez faire mieux que ce que vous faites, mais ce n'est pas seulement lui (Erginbilgic), ce sont tous les autres aussi. »

Le groupe mondial des compagnies aériennes IATA a accusé ce week-end les constructeurs de moteurs de « racketter » les compagnies aériennes au sujet des prix des pièces détachées. Les constructeurs de moteurs affirment avoir supporté d’importants risques financiers pour améliorer le rendement énergétique et ont imputé certains retards à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« Écoutez, les gars, ce n’est pas mon problème, c’est le vôtre », a déclaré Clark, s’adressant aux constructeurs de moteurs au sujet des contraintes d’approvisionnement.

(1 dollar = 0,7461 livre sterling)