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Embraer prend le contrôle total de sa coentreprise mexicaine EZ Air
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:10

Le constructeur aéronautique brésilien intègre également une partie des activités de son partenaire français Safran Cabin.

Embraer annonce la finalisation de l'acquisition des 50% restants de la coentreprise EZ Air Interior Limited, basée à Chihuahua au Mexique, auprès de Safran Cabin.

Fondée en 2012, cette entité produit exclusivement des composants d'aménagement intérieur, tels que des compartiments à bagages et des blocs sanitaires, pour la famille d'avions de ligne E-Jets.

L'accord comprend aussi l'intégration de certaines opérations du groupe français à Jacareí, au Brésil, dédiées aux programmes de l'avionneur.

Le président et directeur général de la société, Francisco Gomes Neto, affirme que "ce traité soutient notre stratégie d'expansion des opérations à court et à long terme". La transaction s'est conclue après l'obtention des approbations réglementaires requises.

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