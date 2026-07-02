Embraer prend le contrôle total de sa coentreprise mexicaine EZ Air

Le constructeur aéronautique brésilien intègre également une partie des activités de son partenaire français Safran Cabin.
Embraer annonce la finalisation de l'acquisition des 50% restants de la coentreprise EZ Air Interior Limited, basée à Chihuahua au Mexique, auprès de Safran Cabin.
Fondée en 2012, cette entité produit exclusivement des composants d'aménagement intérieur, tels que des compartiments à bagages et des blocs sanitaires, pour la famille d'avions de ligne E-Jets.
L'accord comprend aussi l'intégration de certaines opérations du groupe français à Jacareí, au Brésil, dédiées aux programmes de l'avionneur.
Le président et directeur général de la société, Francisco Gomes Neto, affirme que "ce traité soutient notre stratégie d'expansion des opérations à court et à long terme". La transaction s'est conclue après l'obtention des approbations réglementaires requises.
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