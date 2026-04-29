Elon Musk affirme qu'OpenAI était son idée, avant que les dirigeants ne la pillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à la branche caritative d'OpenAI

* OpenAI affirme que Musk voulait le pouvoir et ne se souciait pas de la sécurité de l'IA

* L'utilisation des réseaux sociaux par Musk remise en question par le juge

* Le procès pourrait avoir des répercussions sur l'introduction en bourse d'OpenAI et sur la perception du public à l'égard de l'IA

* Le verdict pourrait être rendu d'ici la mi-mai

(Ajout du témoignage de Musk au paragraphe 5 et du calendrier du procès au paragraphe 13) par Deepa Seetharaman et Kenrick Cai

Elon Musk a témoigné mardi lors d'un procès à enjeux élevés concernant l'avenir d'OpenAI, présentant son action en justice contre le créateur de ChatGPT comme une défense de ses dons caritatifs.

L'homme le plus riche du monde poursuit OpenAI, son cofondateur et directeur général Sam Altman et son président Greg Brockman, affirmant qu'ils l'ont trahi, lui et le public, en abandonnant la mission d'OpenAI d'être un gardien bienveillant de l'IA pour l'humanité, et en transformant l'organisation à but non lucratif en une machine à profits.

« Si nous acceptons qu'on pille une organisation caritative, tout le fondement des dons caritatifs en Amérique sera détruit », a déclaré Musk lors de la première journée du procès. « C'est ce qui m'inquiète. » Musk, qui a fondé le constructeur automobile Tesla TSLA.O et la société spatiale SpaceX, a également présenté OpenAI comme son idée originale. « J'ai eu l'idée, j'ai trouvé le nom, j'ai recruté les personnes clés, je leur ai enseigné tout ce que je sais, j'ai fourni tout le financement initial », a déclaré Musk. « Elle était spécifiquement destinée à être une organisation caritative qui ne profite à aucune personne en particulier. J'aurais pu la lancer comme une entreprise à but lucratif et j'ai spécifiquement choisi de ne pas le faire. » Avant que Musk ne commence à témoigner, William Savitt, l'avocat d’OpenAI et d’Altman, a déclaré aux jurés lors de son exposé introductif que c’était Musk qui ne voyait que l'aspect financier lorsqu’il a aidé à financer la croissance initiale d’OpenAI et l’a poussée à devenir une entreprise à but lucratif, qu’il pourrait éventuellement diriger en tant que directeur général . Savitt a déclaré que Musk voulait « les clés du royaume » et qu’il n’avait intenté un procès qu’après avoir échoué. En 2023, il a lancé sa propre entreprise d’IA, xAI, qui fait désormais partie de SpaceX .

« Ce qui lui importe, c'est qu'Elon Musk soit au sommet », a déclaré Savitt dans son exposé introductif. « Nous sommes ici parce que M. Musk n'a pas obtenu ce qu'il voulait. »

L'avocat d'OpenAI a également présenté la création par OpenAI, en mars 2019, d'une entité à but lucratif comme essentielle pour lui permettre d'acheter de la puissance de calcul et de rémunérer des scientifiques de haut niveau afin de rester compétitive face au laboratoire d'IA DeepMind de Google

GOOGL.O . L'avocat de Musk, Steven Molo, a déclaré aux jurés dans son exposé introductif que ce sont les défendeurs d'OpenAI qui étaient avides d'argent, alors qu'OpenAI commençait à attirer des investisseurs, notamment Microsoft MSFT.O , qui a investi 10 milliards de dollars en janvier 2023.

« Ce n'était pas un moyen pour les gens de s'enrichir », a déclaré Molo. Musk devrait reprendre son témoignage mercredi.

LE JUGE RÉPRIMANDE ELON MUSK POUR SON UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft, l'un de ses principaux investisseurs, les fonds devant être reversés à la branche caritative d'OpenAI. Il souhaite également qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif , avec la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions de dirigeants et le retrait d'Altman de son conseil d'administration. Les accusations de Musk incluent la violation d'une fiducie caritative et l'enrichissement sans cause. Alors que Musk a décrit OpenAI comme une organisation caritative, l'organisation s'est présentée comme une société de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif dans un article publié en 2015, intitulé “Introducing OpenAI”.

Avant la constitution du jury, la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers a réprimandé Musk après que les avocats d’OpenAI se sont plaints de ses publications sur X lundi, dans lesquelles il qualifiait Altman de “Scam Altman” et l’accusait d’avoir détourné une organisation caritative.

Rogers a déclaré qu’elle était réticente à prononcer une ordonnance de silence, mais a exhorté Musk à “essayer de contrôler votre propension à utiliser les réseaux sociaux pour influencer les débats en dehors de la salle d’audience… Peut-être n’avez-vous jamais fait cela auparavant”. Musk a accepté de réduire au minimum son activité sur les réseaux sociaux, et Altman a fait de même. Altman et le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, devraient également témoigner. Ce procès offre un aperçu des egos et des personnalités qui ont façonné OpenAI au fur et à mesure de son évolution, passant d’un laboratoire de recherche à but non lucratif installé dans l’appartement de Brockman à une entreprise valant plus de 850 milliards de dollars. Il risque également de compliquer les projets d’OpenAI concernant une éventuelle introduction en bourse en jetant le doute sur sa direction, et pourrait intensifier les craintes des Américains à l’égard de la technologie de l’IA de manière plus générale.

LES AVOCATS CONTESTENT L'IMPORTANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'IA POUR MUSK

Musk et Altman ont cofondé OpenAI en 2015 dans le but de développer une IA au service de l'humanité et de contrer des rivaux tels que Google.

Musk a déclaré: “Je nourris des inquiétudes extrêmes concernant l'IA depuis très longtemps”, et s'est concentré davantage sur ce sujet après que des réunions avec l'ancien président américain Barack Obama et Google n'aient pas abordé les risques liés à l'IA.

“J’étais très proche de Larry Page chez Google”, a déclaré Musk, faisant référence au cofondateur de Google. “Nous discutions pendant des heures de la sécurité de l’IA. À un certain moment, il m’est apparu clairement que Larry Page ne se souciait pas suffisamment de l’IA… Nous devions opposer une force à Google.”

Dans sa déclaration liminaire, Savitt a déclaré que la sécurité de l’IA n’était pas une priorité pour Musk, et que ce dernier avait dénigré les employés d’OpenAI qui s’y consacraient. “Il les a traités de crétins”, a déclaré Savitt. Musk a déclaré avoir fourni environ 38 millions de dollars à OpenAI pour sa mission initiale, et a témoigné avoir mis à profit ses relations pour fournir des capacités informatiques, en contactant personnellement Nadella ainsi que Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O . OpenAI a créé son entité à but lucratif 13 mois après le départ de Musk de son conseil d’administration.

Russell Cohen, l'avocat de Microsoft, a déclaré dans son exposé introductif que la société n’avait rien fait de mal et qu’elle avait été “un partenaire responsable à chaque étape”. OpenAI est également confrontée à une concurrence croissante de la part de rivaux tels qu'Anthropic, et dépense des milliards en ressources informatiques. Une éventuelle introduction en bourse pourrait valoriser la société à 1 000 milliards de dollars, selon Reuters.

La société xAI de Musk est loin derrière OpenAI en termes d'utilisation. Il a intégré cette activité à SpaceX, dont l'éventuelle introduction en bourse cette année pourrait être la plus importante jamais réalisée .

À la fin de l'année dernière, OpenAI a de nouveau remanié sa structure pour devenir une société d'intérêt public, dans laquelle l'organisation à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des participations. L'organisation à but non lucratif détient une participation de 26 %, ainsi que des bons de souscription si OpenAI atteint certains objectifs de valorisation.