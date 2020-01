Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elliott n'apportera pas ses titres Altran à Capgemini Reuters • 16/01/2020 à 18:12









(Actualisé avec la participation d'Elliott dans Altran) PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le fonds américain Elliott ECAL.UL a annoncé jeudi qu'il n'apporterait pas ses titres Altran ALTT.PA à l'offre améliorée de Capgemini CAPP.PA . Dans un avis publié sur le site de l'AMF, il dit envisager de poursuivre les acquisitions d'actions Altran. Le fonds activiste détient désormais une participation de 15,46% dans Altran, ainsi que 15,41% des droits de vote, indique l'AMF dans un autre avis publié jeudi. Capgemini a relevé mardi son offre sur Altran, la faisant passer de 14 à 14,50 euros par action. (Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.07% CAPGEMINI Euronext Paris +1.13%