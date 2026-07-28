EKINOPS : Résultats semestriels 2026

Résultats semestriels 2026

Chiffre d'affaires semestriel : 58,2 M€ en croissance de +2%

57,9% de marge brute (+2 pts Y-o-Y)

10,1% de marge d'EBITDA

23 M€ de trésorerie disponible

Accélération du déploiement du plan Bridge et des initiatives commerciales visant à étendre la couverture du marché du Groupe

Confirmation des objectifs annuels 2026

PARIS, le 28 juillet 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, publie ses comptes semestriels 2026 (au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 juillet 2026. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Lionel Chmilewsky, Directeur général d'Ekinops, commente :

« Le 2 ème trimestre a confirmé le retour d'une bonne dynamique commerciale, avec le plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis trois ans, tirée notamment par l'activité Réseaux Optiques aux É tats-Unis et en France. Simultanément, nous investissons pour le développement de nouvelles solutions et dans notre stratégie commerciale de go-to-market pour accélérer notre pénétration sur les segments les plus dynamiques de nos marchés : la cybersécurité des réseaux (SASE) et l'interconnexion des datacenters (DCI). Ces investissements R&D et commerciaux impacteront mécaniquement notre niveau de rentabilité en 2026, mais sont essentiels pour bâtir les piliers d'une croissance durable. »

Activité du 1 er semestre 2026 en progression de +2%

Chiffre d'affaires consolidé de 58,2 M€, en croissance de +2% par rapport au 1 er semestre 2025 (-2% à périmètre et taux de change constants). Olfeo (consolidé depuis le 1 er juin 2025) a contribué pour 3,2 M€, et la contribution de Chimere (consolidée depuis le 1 er avril 2026) est comme prévu encore non significative.

Réseaux optiques : +3% au 1 er semestre 2026. Forte croissance au 2 ème trimestre, portée par une bonne performance en Amérique du Nord.

Connectivité & Réseaux SASE : +1% au 1 er semestre 2026. Dynamique de prospection commerciale soutenue au 2 ème trimestre et développement de l'activité Cybersécurité (6% des ventes d'Ekinops au 1 er semestre 2026).

Part des ventes Logiciels & Services : 21% de l'activité du 1 er semestre 2026 (vs. 20% un an plus tôt).

ARR [1] ( Annual Recurring Revenue - Revenu annuel récurrent) de 15,9 M€ au 30 juin 2026 , en progression de +7% par rapport au 31 décembre 2025 (14,8 M€).

Compte de résultat du 1 er semestre 2026 : 10,1% de marge d'EBITDA

En M€ - Normes IFRS S1 2025

(6 mois) S1 2026

(6 mois) 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 57,2 58,2 105,0 Marge brute 32,0 33,7 60,2 En % 55,9% 57,9% 57,3% Charges opérationnelles 28,6 33,8 60,2 EBITDA [2] 7,5 5,9 10,5 En % 13,1% 10,1% 10,0% Résultat opérationnel courant (EBIT) 3,4 0,0 0,0 Résultat opérationnel 2,0 -1,8 -3,2 Résultat net consolidé -0,5 -2,8 -7,2

Marge brute de 33,7 M€ (en croissance de +6%) , représentant 57,9% du chiffre d'affaires semestriel (contre 55,9% un an plus tôt), reflétant la bonne maîtrise des coûts de fabrication et le poids croissant des ventes de Logiciels & Services, portées par l'intégration d'Olfeo.

Charges opérationnelles (OPEX) en hausse de +5,2 M€ (+18%) , intégrant l'impact plein de la consolidation d'Olfeo (1 mois de consolidation l'an dernier) et les investissements pour le déploiement du plan Bridge : coûts R&D +2,7 M€ (+23%), charges commerciales & marketing +1,2 M€ (+10%) et Frais généraux & administratifs +1,2 M€ (+27%)

Effectifs portés à 600 collaborateurs au 30 juin 2026 (vs. 577 à fin 2025), avec 35 recrutements additionnels, d'ores et déjà signés, qui arriveront au 2 nd semestre 2026.

EBITDA 2 semestriel de 5,9 M€ , représentant une marge d'EBITDA de 10,1% au 1 er semestre 2026 (vs. 13,1% un an plus tôt)

Résultat opérationnel courant (EBIT) à l'équilibre , après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des amortissements des technologies développées et relations clients (cf. annexe). L'EBIT ajusté [3] (retraité des amortissements d'actifs incorporels identifiés post-allocation du prix d'acquisition) de 1,7 M€.

Résultat opérationnel de -1,8 M€ , après prise en compte des autres charges opérationnelles (-1,7 M€), intégrant les charges liées à l'acquisition de Chimere, notamment la charge estimée du complément de prix ainsi que des frais de mise en place du nouvel ERP.

Structure financière solide au 30 juin 2026 : 23,0 M€ de trésorerie disponible

Cash-flow d'exploitation de +1,1 M€ (vs. +0,9 M€ un an plus tôt), avec un besoin en fonds de roulement maîtrisé (variation de +2,3 M€ contre une hausse des ventes de +10,4 M€ par rapport au 2 ème semestre 2025).

Flux d'investissement de -4,1 M€ (vs. -15,4 M€) , avec -2,6 M€ de R&D capitalisée, -0,6 M€ de CAPEX et -0,5 M€ au titre de l'acquisition de Chimere.

Flux de financement de -6,2 M€ (vs. +5,1 M€) , dont -4,3 M€ de remboursements nets d'emprunts bancaires et de dettes d'affacturage.

Trésorerie disponible de 23,0 M€ au 30 juin 2026 , pour 22,5 M€ de dettes financières, soit une trésorerie nette positive de 0,5 M€ post-acquisition de Chimere, et 103,2 M€ de capitaux propres.

ACTIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2025 30/06

2026 PASSIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2025 30/06

2026 Actifs non courants 105,8 107,3 Capitaux propres 105,9 103,2 dont Goodwill 41,6 42,3 Emprunts financiers 25,8 22,5 dont Immo. Incorporelles 23,6 23,1 dont Emprunts bancaires 23,5 21,2 dont Droits d'utilisation 10,0 10,1 dont Dette factoring 2,3 1,3 Actifs courants 56,4 60,3 Dette préfinancement CIR 0,5 0,0 dont Stocks 20,8 17,8 Dettes fournisseurs 14,7 16,8 dont Comptes clients 23,3 27,5 Dettes locatives 10,5 10,7 Disponibilités 32,1 23,0 Autres passifs 36,9 37,4 dont Produits constatés d'avance 9,4 9,6 TOTAL 194,3 190,6 TOTAL 194,3 190,6

Avancées dans le cadre du plan stratégique Bridge

Ekinops a accéléré le déploiement du plan Bridge et de sa nouvelle stratégie commerciale de go-to-market au cours du 1 er semestre 2026 pour pénétrer sur les segments les plus dynamiques du marché, SASE et DCI :

Poursuite de la roadmap de développement de nouvelles solutions, conformément au calendrier établi : Ekinops a poursuivi le développement de sa future ligne de produits, baptisée PTM ( Photonic Transport Modular ), destinée au marché DCI (interconnexion des datacenters). Le premier produit de cette plateforme PTM, un transpondeur très haute performance, sera lancée à la fin de l'année. En matière de cybersécurité des réseaux, la 1 ère solution SASE ( Secure Access Service Edge ) souveraine mono-vendeur, sera également disponible fin 2026.

Renforcement de la stratégie commerciale d'expansion (nouveaux comptes et mode multicanal) : outre le renforcement de ses équipes commerciales, Ekinops accélère également vers un modèle de vente indirecte.

Les investissements massifs réalisés dans le cadre du plan Bridge et de la stratégie commerciale vont s'accélérer au 2 nd semestre 2026, avec des charges opérationnelles qui vont continuer de croître.

Perspectives : confirmation de l'objectif de croissance « single-digit » de l'activité visé en 2026

Ekinops réaffirme son ambition de renouer progressivement avec la croissance en 2026 et continue de viser une progression « single-digit » de son activité sur l'ensemble de l'exercice. Les principaux moteurs de la croissance attendue au 2 nd semestre sont :

Un pipeline commercial soutenu , tant sur les activités historiques que pour les nouvelles activités de cybersécurité, et la poursuite d'un bon momentum en Amérique du Nord ,

Les premiers déploiements dans le cadre de l'accord-cadre majeur avec Proximus d'une durée de 10 ans [4] ,

Les premières livraisons des nouvelles solutions DCI et SASE attendues en fin d'année.

Agenda financier

Date Publication Mardi 13 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

Contact EKINOPS

contact@ekinops.com Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur Ekinops.com

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Ekinops a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du groupe.

Ainsi, le groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS S1 2025 S1 2026 Résultat opérationnel courant (EBIT) 3,4 0,0 Amortissements des technologies développées et relations clients 0,7 1,7 Résultat opérationnel courant ajusté (EBIT ajusté) 4,1 1,7 Amortissements et provisions 4,0 4,2 Paiements en actions -0,6 0,0 EBITDA 7,5 5,9

[1] Indicateur reflétant la valeur annuelle des contrats d'abonnements et de support en cours, et excluant les composants non récurrents (services professionnels, vente de matériel, licences logicielles perpétuelles ou tout autre revenu non récurrent)

[2] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

[3] L'EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements des actifs intangibles identifiés post-allocation des écarts d'acquisition, les technologies développées et relations clients.

[4] Communiqué de presse du 2 juillet 2026 : Ekinops annonce la signature d'un accord-cadre avec Proximus pour le déploiement d'un réseau optique national haut débit en Belgique