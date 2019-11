EKINOPS : Ekinops et IEC Telecom Group proposent OneGate, une solution de communication maritime par satellite de nouvelle génération

Paris - 20 novembre 2019 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer le lancement en collaboration avec IEC Telecom Group, l'un des fournisseurs mondiaux de solutions de communication, de OneGate, une solution agile qui protège les fonctions de communication critiques des navires maritimes.

Hébergée sur la plate-forme Ekinops, la solution OneGate de IEC Telecom fournit des fonctions de communication vitales pour le secteur maritime. Elle permet le passage intégral des navires aux technologies numériques, à travers des liaisons par satellite contrôlées virtuellement et dotées de multiples niveaux de cyber sécurité, garantissant la disponibilité permanente de communications critiques sécurisées.

OneGate utilise le routeur virtuel ONEV600 du portefeuille OneAccess d'Ekinops, construit sur la plate-forme de virtualisation ouverte (OVP) d'Ekinops.

" Nous avions initié le projet en nous appuyant sur un produit open source, mais nous avons rapidement rencontré des difficultés, a expliqué Nabil Ben Soussia, vice-président, Maritime, du groupe IEC Telecom. Nous travaillions déjà étroitement avec Ekinops en tant que partenaire stratégique depuis de nombreuses années pour notre solution Orion Edge, développée à l'aide de leur solution d'optimisation WAN. Lorsqu'Ekinops a lancé sa plate-forme de virtualisation, nous savions que cela résoudrait de nombreux problèmes et nous permettrait également de fournir de nouveaux services dans le futur. "

Fonctionnant sur la plate-forme de virtualisation ouverte d'Ekinops, le OneV600 permet la création de services WAN hybrides à valeur ajoutée et fournit une gamme étendue de fonctions de commutation et de routage de qualité opérateur pour un environnement NFV (virtualisation des fonctions réseau), notamment :

la redondance des liaisons entre la 4G, le VSAT (Very Small Aperture Terminal - technique de communication bidirectionnelle par satellite) et L-band (fréquences radio de 1 à 2 gigahertz) ;

le routage entre les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN) ;

la qualité de service et la connexion de plusieurs fonctions VNF et sous-réseaux.

Le système redirige de manière transparente la bande passante disponible vers les processus critiques pour que les communications essentielles ne soient pas perdues, quelles que soient les circonstances. Qu'un navire soit pris au piège au milieu d'une tempête ou soit confronté à une cyber-attaque, OneGate maintiendra les connexions et protégera les opérations essentielles.

Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC chez Ekinops, a déclaré : "Dans un monde de plus en plus numérisé, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins actuels et futurs. OneGate est un excellent exemple de cette approche. La technologie de virtualisation d'Ekinops a permis à OneGate d'héberger toutes les applications dont les utilisateurs finaux d'IEC Telecom ont besoin. Nous sommes ravis d'avoir étendu notre partenariat pour proposer cette solution novatrice. "

Le besoin d'IEC Telecom de prendre en charge les produits d'optimisation WAN existants lors de la migration vers un environnement virtualisé était au cœur de cette initiative. " La plate-forme OVP OneAccess nous permet d'utiliser le même service et d'ajouter plusieurs services supplémentaires via le même matériel, ce qui est très important dans notre secteur ", ajoute Nabil Ben Soussia. " Le fait que nous ayons la même plate-forme matérielle hébergeant tous nos services actuels et futurs constitue une réelle valeur ajoutée. Je suis convaincu que ce sera l'une des nombreuses réussites d'Ekinops et d'IEC Telecom. "

OneGate est compatible avec les exigences de tous les principaux opérateurs de satellites, y compris du réseau Irdium Certus, le plus innovant. OneGate a déjà été adopté par Thuraya Telecommunications, l'un des principaux opérateurs internationaux, et des négociations sont en cours avec d'autres acteurs du marché.

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. Libellé : Ekinops - Code ISIN : FR0011466069 - Code mnémonique : EKI - Nombre d'actions composant le capital social : 24 106 504

Plus d'informations sur www.ekinops.com