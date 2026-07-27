Eiffage Immobilier réalise l'acquisition de 319 logements locatifs à Dieppe

Eiffage Immobilier annonce l'acquisition en VEFA par Logeo Seine de 319 logements locatifs intermédiaires et logements locatifs sociaux à Dieppe (76) d'une superficie totale de 17 305 m2.

Le projet, développé sur une ancienne friche industrielle s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain de la ZAC Dieppe Sud.

Il se compose de sept bâtiments, représentant un total de 319 logements, (32 studios, 132 T1, 88 T2, 55 T3 et 12 T4) et 250 m2 d'espaces commerciaux (deux cellules donnant sur l'avenue Normandie Sussex).

Au centre du programme, Logeo Seine prévoit d'implanter un "Axès" de 600 m2 dont 113 m2 de terrasse. Axès est un lieu hybride de proximité mêlant un café-conciergerie, espace de coworking gratuit et tout équipé (internet haut débit, cabine de visio, postes informatiques) et une salle flexible pour l'organisation d'événements.

L'espace est librement accessible aux habitants de la résidence et du quartier. Des espaces communs pour les habitants sont également prévus : une salle de sports de 116 m2 avec sauna et une laverie.

Cette opération permet de déployer le Concept F, développé par Eiffage Immobilier, Eiffage Construction et l'agence d'architecture ENIA. "Ce principe constructif hors-site et décarboné est fondé sur un système poteaux dalles, des façades à ossature bois et des cloisons séparatives mobiles (SAD) entre logements, sans banche" annonce le groupe.

Les façades en ossature bois du projet seront fabriquées en Normandie par Savare®, expert de la construction en bois.