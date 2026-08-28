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ECONOCOM : Convocation d'une Assemblée Générale le 29 septembre 2026
information fournie par Actusnews 28/08/2026 à 08:30
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Communiqué de presse
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Bruxelles, le 28 août 2026

Convocation d'une Assemblée Générale
le 29 septembre 2026

Le Conseil d'Administration d'Econocom Group SE a décidé de convoquer une Assemblée Générale, qui se tiendra le 29 septembre 2026 à 12 heures, au siège de la Société Place du Champ de Mars 5 à 1050 Bruxelles, afin de se prononcer notamment sur :

  • la nomination de Monsieur Quentin Bouchard en qualité d'administrateur d'Econocom Group SE, pour une durée de 4 ans, avec effet immédiat et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2030 ;
  • la nomination de Monsieur Israel Garcia en qualité d'administrateur d'Econocom Group SE, pour une durée de 4 ans, avec effet immédiat et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2030.

Pour participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires de la Société doivent se conformer aux articles 28 et 29 des statuts de la Société et remplir les formalités décrites dans l'avis de convocation.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet d'Econocom Group SE ( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales ) et au siège d'Econocom Group SE.

A PROPOS D'ECONOCOM
Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.
Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders et Family Business.


POUR PLUS D'INFORMATION
www.econocom.com
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com
Contact communication financière : financial.communication@econocom.com


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99932-cp-fr-ag-29.09.2026.pdf

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