DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 17 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 85 385 titres
- 8 920,73 Euros en espèce
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|138 207 titres
|68 428,78 EUR
|318 transactions
|VENTE
|118 797 titres
|59 669,17 EUR
|228 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 65 975 titres
- 17 615,92 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange
TM
, Tell Me Why
TM
, Twin Mirror
TM
), RPG (Vampyr
TM
, Banishers: Ghosts of New Eden
TM
) et action (Remember Me
TM
), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom.
DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie
TM
, Jusant
TM
et Lost Records: Bloom & Rage
TM
mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
|
DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com
|
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
ANNEXE
|Achats
|Vente
|ALDNE FP
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux
en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux
en EUR
|Total
|318
|138 207
|68 428,78
|228
|118 797
|59 669,17
|01/01/2026
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|02/01/2026
|1
|1
|0,65
|1
|1
|0,65
|05/01/2026
|2
|77
|48,51
|1
|1
|0,63
|06/01/2026
|3
|801
|503,43
|1
|1
|0,63
|07/01/2026
|2
|661
|416,45
|1
|1
|0,65
|08/01/2026
|2
|141
|88,85
|2
|1 332
|865,80
|09/01/2026
|2
|11
|6,93
|5
|5 912
|3 923,53
|12/01/2026
|1
|1
|0,69
|2
|2 361
|1 624,37
|13/01/2026
|1
|1
|0,66
|2
|2 181
|1 483,06
|14/01/2026
|3
|1 057
|706,45
|1
|1
|0,69
|15/01/2026
|2
|473
|312,18
|1
|1
|0,66
|16/01/2026
|3
|1 373
|901,08
|2
|2
|1,36
|19/01/2026
|4
|1 977
|1 273,59
|1
|1
|0,65
|20/01/2026
|3
|964
|615,35
|1
|1
|0,66
|21/01/2026
|1
|1
|0,63
|1
|1
|0,63
|22/01/2026
|6
|4 111
|2 516,44
|1
|1
|0,64
|23/01/2026
|2
|741
|437,21
|2
|2 581
|1 574,41
|26/01/2026
|1
|1
|0,62
|2
|2
|1,24
|27/01/2026
|4
|2 491
|1 477,50
|1
|1
|0,60
|28/01/2026
|1
|1
|0,60
|1
|1
|0,60
|29/01/2026
|1
|1
|0,60
|1
|1
|0,60
|30/01/2026
|2
|301
|177,59
|1
|1
|0,59
|02/02/2026
|2
|156
|92,05
|3
|2 900
|1 775,97
|03/02/2026
|1
|1
|0,62
|2
|2
|1,24
|04/02/2026
|1
|1
|0,60
|2
|2
|1,22
|05/02/2026
|1
|1
|0,60
|1
|1
|0,60
|06/02/2026
|1
|1
|0,62
|2
|2
|1,24
|09/02/2026
|2
|636
|381,60
|2
|2
|1,22
|10/02/2026
|2
|33
|19,80
|2
|1 922
|1 191,62
|11/02/2026
|2
|119
|71,42
|1
|1
|0,62
|12/02/2026
|2
|811
|486,60
|1
|1
|0,60
|13/02/2026
|4
|2 551
|1 487,60
|1
|1
|0,60
|16/02/2026
|2
|600
|348,00
|1
|1
|0,58
|17/02/2026
|2
|691
|400,78
|1
|1
|0,58
|18/02/2026
|4
|2 341
|1 318,29
|1
|1
|0,59
|19/02/2026
|2
|498
|278,88
|1
|1
|0,56
|20/02/2026
|2
|681
|381,38
|2
|2 721
|1 578,18
|23/02/2026
|4
|1 996
|1 120,64
|1
|1
|0,56
|24/02/2026
|4
|2 141
|1 205,67
|1
|1
|0,57
|25/02/2026
|1
|1
|0,55
|1
|1
|0,55
|26/02/2026
|2
|631
|353,36
|1
|1
|0,56
|27/02/2026
|2
|621
|347,78
|1
|1
|0,58
|02/03/2026
|1
|1
|0,55
|1
|1
|0,55
|03/03/2026
|2
|621
|341,55
|1
|1
|0,55
|04/03/2026
|4
|1 941
|1 034,84
|1
|1
|0,54
|05/03/2026
|2
|581
|302,13
|2
|6
|3,23
|06/03/2026
|4
|1 811
|929,34
|2
|35
|18,90
|09/03/2026
|11
|6 191
|2 877,92
|1
|1
|0,52
|10/03/2026
|5
|1 731
|831,21
|2
|2
|1,02
|11/03/2026
|5
|1 321
|611,17
|1
|1
|0,47
|12/03/2026
|5
|1 417
|652,89
|1
|1
|0,49
|13/03/2026
|5
|1 631
|719,25
|1
|1
|0,45
|16/03/2026
|5
|1 331
|532,40
|1
|1
|0,40
|17/03/2026
|2
|311
|127,52
|1
|1
|0,42
|18/03/2026
|1
|1
|0,41
|1
|1
|0,41
|19/03/2026
|2
|311
|124,41
|1
|1
|0,41
|20/03/2026
|5
|1 261
|474,70
|1
|1
|0,40
|23/03/2026
|2
|281
|106,30
|2
|3 671
|1 468,38
|24/03/2026
|2
|2
|0,76
|2
|3 331
|1 332,38
|25/03/2026
|2
|441
|171,99
|1
|1
|0,39
|26/03/2026
|1
|1
|0,40
|2
|2 222
|888,80
|27/03/2026
|1
|1
|0,40
|2
|2
|0,81
|30/03/2026
|1
|1
|0,41
|2
|2 896
|1 187,36
|31/03/2026
|1
|1
|0,41
|1
|1
|0,41
|01/04/2026
|1
|1
|0,41
|2
|1 141
|467,81
|02/04/2026
|1
|1
|0,41
|6
|6 834
|2 973,79
|03/04/2026
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|06/04/2026
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|07/04/2026
|1
|1
|0,48
|1
|1
|0,48
|08/04/2026
|1
|1
|0,47
|3
|1 107
|521,15
|09/04/2026
|1
|1
|0,49
|3
|2 470
|1 210,30
|10/04/2026
|1
|1
|0,49
|1
|1
|0,49
|13/04/2026
|1
|1
|0,47
|1
|1
|0,47
|14/04/2026
|1
|1
|0,48
|3
|2 621
|1 327,28
|15/04/2026
|2
|701
|343,49
|2
|46
|23,44
|16/04/2026
|1
|1
|0,51
|2
|2
|1,02
|17/04/2026
|2
|671
|335,50
|1
|1
|0,50
|20/04/2026
|1
|1
|0,50
|1
|1
|0,50
|21/04/2026
|1
|1
|0,50
|2
|96
|48,95
|22/04/2026
|1
|1
|0,50
|5
|4 951
|2 588,50
|23/04/2026
|2
|761
|388,13
|1
|1
|0,53
|24/04/2026
|11
|9 241
|4 319,10
|1
|1
|0,50
|27/04/2026
|4
|2 201
|931,03
|1
|1
|0,43
|28/04/2026
|2
|631
|265,04
|2
|26
|11,44
|29/04/2026
|2
|611
|256,63
|1
|1
|0,43
|30/04/2026
|4
|2 061
|824,40
|1
|1
|0,40
|01/05/2026
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|04/05/2026
|1
|1
|0,39
|1
|1
|0,39
|05/05/2026
|2
|611
|232,20
|1
|1
|0,40
|06/05/2026
|1
|1
|0,39
|2
|2
|0,78
|07/05/2026
|1
|1
|0,39
|2
|2
|0,78
|08/05/2026
|1
|1
|0,39
|1
|1
|0,39
|11/05/2026
|1
|1
|0,41
|10
|15 045
|6 296,57
|12/05/2026
|4
|3 011
|1 213,43
|1
|1
|0,43
|13/05/2026
|2
|801
|328,43
|1
|1
|0,43
|14/05/2026
|5
|3 861
|1 570,91
|1
|1
|0,41
|15/05/2026
|2
|540
|216,00
|2
|1 041
|437,20
|18/05/2026
|2
|741
|303,83
|1
|1
|0,43
|19/05/2026
|4
|2 491
|978,90
|1
|1
|0,40
|20/05/2026
|1
|1
|0,42
|3
|2 811
|1 178,60
|21/05/2026
|1
|1
|0,40
|2
|961
|403,60
|22/05/2026
|1
|1
|0,42
|2
|1 001
|420,42
|25/05/2026
|1
|1
|0,40
|2
|981
|412,00
|26/05/2026
|1
|1
|0,43
|3
|2 701
|1 178,73
|27/05/2026
|1
|1
|0,43
|9
|11 481
|5 509,53
|28/05/2026
|1
|1
|0,47
|5
|4 291
|2 117,77
|29/05/2026
|1
|1
|0,52
|11
|11 681
|6 589,00
|01/06/2026
|2
|1 151
|667,61
|5
|3 241
|1 994,01
|02/06/2026
|6
|6 611
|3 810,29
|1
|1
|0,59
|03/06/2026
|4
|3 711
|2 003,97
|2
|611
|348,27
|04/06/2026
|4
|3 591
|1 878,23
|2
|651
|358,03
|05/06/2026
|2
|1 041
|541,32
|1
|1
|0,52
|08/06/2026
|2
|678
|345,79
|1
|1
|0,52
|09/06/2026
|2
|1 021
|520,71
|1
|1
|0,51
|10/06/2026
|2
|1 001
|510,51
|1
|1
|0,51
|11/06/2026
|1
|1
|0,51
|1
|1
|0,51
|12/06/2026
|1
|1
|0,52
|2
|2
|1,04
|15/06/2026
|1
|1
|0,52
|3
|2 031
|1 069,12
|16/06/2026
|6
|5 581
|2 838,81
|1
|1
|0,51
|17/06/2026
|10
|9 961
|4 793,96
|1
|1
|0,50
|18/06/2026
|5
|3 821
|1 677,07
|5
|5 461
|2 649,87
|19/06/2026
|1
|1
|0,50
|1
|1
|0,50
|22/06/2026
|3
|875
|427,71
|1
|1
|0,49
|23/06/2026
|3
|1 112
|530,47
|2
|27
|13,50
|24/06/2026
|9
|7 046
|3 218,30
|1
|1
|0,50
|25/06/2026
|10
|6 916
|2 868,94
|1
|1
|0,44
|26/06/2026
|2
|551
|220,41
|1
|1
|0,41
|29/06/2026
|5
|2 641
|1 027,10
|1
|1
|0,40
|30/06/2026
|3
|1 049
|403,56
|3
|1 321
|553,60
- SECURITY MASTER Key : ym5wZ8hvY5nHlWyaYZ5om2doZppjlWOYbWqWxmiaaZ6Zm5ponJeUm52eZnJqmGxm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99370-2026_01_05_cp_dne_liquidite_s1_2026.pdf
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