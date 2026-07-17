DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 17 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

85 385 titres

8 920,73 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 138 207 titres 68 428,78 EUR 318 transactions VENTE 118 797 titres 59 669,17 EUR 228 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

65 975 titres

17 615,92 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Total 318 138 207 68 428,78 228 118 797 59 669,17 01/01/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2026 1 1 0,65 1 1 0,65 05/01/2026 2 77 48,51 1 1 0,63 06/01/2026 3 801 503,43 1 1 0,63 07/01/2026 2 661 416,45 1 1 0,65 08/01/2026 2 141 88,85 2 1 332 865,80 09/01/2026 2 11 6,93 5 5 912 3 923,53 12/01/2026 1 1 0,69 2 2 361 1 624,37 13/01/2026 1 1 0,66 2 2 181 1 483,06 14/01/2026 3 1 057 706,45 1 1 0,69 15/01/2026 2 473 312,18 1 1 0,66 16/01/2026 3 1 373 901,08 2 2 1,36 19/01/2026 4 1 977 1 273,59 1 1 0,65 20/01/2026 3 964 615,35 1 1 0,66 21/01/2026 1 1 0,63 1 1 0,63 22/01/2026 6 4 111 2 516,44 1 1 0,64 23/01/2026 2 741 437,21 2 2 581 1 574,41 26/01/2026 1 1 0,62 2 2 1,24 27/01/2026 4 2 491 1 477,50 1 1 0,60 28/01/2026 1 1 0,60 1 1 0,60 29/01/2026 1 1 0,60 1 1 0,60 30/01/2026 2 301 177,59 1 1 0,59 02/02/2026 2 156 92,05 3 2 900 1 775,97 03/02/2026 1 1 0,62 2 2 1,24 04/02/2026 1 1 0,60 2 2 1,22 05/02/2026 1 1 0,60 1 1 0,60 06/02/2026 1 1 0,62 2 2 1,24 09/02/2026 2 636 381,60 2 2 1,22 10/02/2026 2 33 19,80 2 1 922 1 191,62 11/02/2026 2 119 71,42 1 1 0,62 12/02/2026 2 811 486,60 1 1 0,60 13/02/2026 4 2 551 1 487,60 1 1 0,60 16/02/2026 2 600 348,00 1 1 0,58 17/02/2026 2 691 400,78 1 1 0,58 18/02/2026 4 2 341 1 318,29 1 1 0,59 19/02/2026 2 498 278,88 1 1 0,56 20/02/2026 2 681 381,38 2 2 721 1 578,18 23/02/2026 4 1 996 1 120,64 1 1 0,56 24/02/2026 4 2 141 1 205,67 1 1 0,57 25/02/2026 1 1 0,55 1 1 0,55 26/02/2026 2 631 353,36 1 1 0,56 27/02/2026 2 621 347,78 1 1 0,58 02/03/2026 1 1 0,55 1 1 0,55 03/03/2026 2 621 341,55 1 1 0,55 04/03/2026 4 1 941 1 034,84 1 1 0,54 05/03/2026 2 581 302,13 2 6 3,23 06/03/2026 4 1 811 929,34 2 35 18,90 09/03/2026 11 6 191 2 877,92 1 1 0,52 10/03/2026 5 1 731 831,21 2 2 1,02 11/03/2026 5 1 321 611,17 1 1 0,47 12/03/2026 5 1 417 652,89 1 1 0,49 13/03/2026 5 1 631 719,25 1 1 0,45 16/03/2026 5 1 331 532,40 1 1 0,40 17/03/2026 2 311 127,52 1 1 0,42 18/03/2026 1 1 0,41 1 1 0,41 19/03/2026 2 311 124,41 1 1 0,41 20/03/2026 5 1 261 474,70 1 1 0,40 23/03/2026 2 281 106,30 2 3 671 1 468,38 24/03/2026 2 2 0,76 2 3 331 1 332,38 25/03/2026 2 441 171,99 1 1 0,39 26/03/2026 1 1 0,40 2 2 222 888,80 27/03/2026 1 1 0,40 2 2 0,81 30/03/2026 1 1 0,41 2 2 896 1 187,36 31/03/2026 1 1 0,41 1 1 0,41 01/04/2026 1 1 0,41 2 1 141 467,81 02/04/2026 1 1 0,41 6 6 834 2 973,79 03/04/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 07/04/2026 1 1 0,48 1 1 0,48 08/04/2026 1 1 0,47 3 1 107 521,15 09/04/2026 1 1 0,49 3 2 470 1 210,30 10/04/2026 1 1 0,49 1 1 0,49 13/04/2026 1 1 0,47 1 1 0,47 14/04/2026 1 1 0,48 3 2 621 1 327,28 15/04/2026 2 701 343,49 2 46 23,44 16/04/2026 1 1 0,51 2 2 1,02 17/04/2026 2 671 335,50 1 1 0,50 20/04/2026 1 1 0,50 1 1 0,50 21/04/2026 1 1 0,50 2 96 48,95 22/04/2026 1 1 0,50 5 4 951 2 588,50 23/04/2026 2 761 388,13 1 1 0,53 24/04/2026 11 9 241 4 319,10 1 1 0,50 27/04/2026 4 2 201 931,03 1 1 0,43 28/04/2026 2 631 265,04 2 26 11,44 29/04/2026 2 611 256,63 1 1 0,43 30/04/2026 4 2 061 824,40 1 1 0,40 01/05/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 04/05/2026 1 1 0,39 1 1 0,39 05/05/2026 2 611 232,20 1 1 0,40 06/05/2026 1 1 0,39 2 2 0,78 07/05/2026 1 1 0,39 2 2 0,78 08/05/2026 1 1 0,39 1 1 0,39 11/05/2026 1 1 0,41 10 15 045 6 296,57 12/05/2026 4 3 011 1 213,43 1 1 0,43 13/05/2026 2 801 328,43 1 1 0,43 14/05/2026 5 3 861 1 570,91 1 1 0,41 15/05/2026 2 540 216,00 2 1 041 437,20 18/05/2026 2 741 303,83 1 1 0,43 19/05/2026 4 2 491 978,90 1 1 0,40 20/05/2026 1 1 0,42 3 2 811 1 178,60 21/05/2026 1 1 0,40 2 961 403,60 22/05/2026 1 1 0,42 2 1 001 420,42 25/05/2026 1 1 0,40 2 981 412,00 26/05/2026 1 1 0,43 3 2 701 1 178,73 27/05/2026 1 1 0,43 9 11 481 5 509,53 28/05/2026 1 1 0,47 5 4 291 2 117,77 29/05/2026 1 1 0,52 11 11 681 6 589,00 01/06/2026 2 1 151 667,61 5 3 241 1 994,01 02/06/2026 6 6 611 3 810,29 1 1 0,59 03/06/2026 4 3 711 2 003,97 2 611 348,27 04/06/2026 4 3 591 1 878,23 2 651 358,03 05/06/2026 2 1 041 541,32 1 1 0,52 08/06/2026 2 678 345,79 1 1 0,52 09/06/2026 2 1 021 520,71 1 1 0,51 10/06/2026 2 1 001 510,51 1 1 0,51 11/06/2026 1 1 0,51 1 1 0,51 12/06/2026 1 1 0,52 2 2 1,04 15/06/2026 1 1 0,52 3 2 031 1 069,12 16/06/2026 6 5 581 2 838,81 1 1 0,51 17/06/2026 10 9 961 4 793,96 1 1 0,50 18/06/2026 5 3 821 1 677,07 5 5 461 2 649,87 19/06/2026 1 1 0,50 1 1 0,50 22/06/2026 3 875 427,71 1 1 0,49 23/06/2026 3 1 112 530,47 2 27 13,50 24/06/2026 9 7 046 3 218,30 1 1 0,50 25/06/2026 10 6 916 2 868,94 1 1 0,44 26/06/2026 2 551 220,41 1 1 0,41 29/06/2026 5 2 641 1 027,10 1 1 0,40 30/06/2026 3 1 049 403,56 3 1 321 553,60