DMS Group : ONYX certifié, commercialisation au T3

Certification MDR obtenue pour ONYX
DMS Group a annoncé l’obtention de la certification MDR pour son nouveau mobile de radiologie ONYX. Cette autorisation permet désormais sa commercialisation sur le marché européen, avec de premières livraisons attendues au T3 2026.
Le système intègre plusieurs innovations technologiques, notamment un tube à rayons X basé sur la technologie des nanotubes de carbone, une batterie lithium-ion à charge rapide et les fonctionnalités d’intelligence artificielle du logiciel ADAM.
Avec cette certification, DMS a franchi une étape clé dans le lancement commercial d’ONYX et dans sa stratégie de montée en gamme sur le marché de la radiologie mobile.
Si cette annonce a renforcé la visibilité sur le lancement commercial d’ONYX, le groupe n’a toutefois communiqué ni objectif de ventes ni carnet de commandes associé au produit. Nous considérons néanmoins cette certification comme un jalon stratégique positif, réduisant le risque d’exécution du projet et ouvrant désormais la phase de déploiement commercial.
Recommandation
Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer