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Diamondback recule alors que la chute des cours du pétrole tempère l'optimisme suscité par des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 16:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O recule de 1,7% à 196,30 dollars

** Les cours du pétrole reculent d'environ 1% après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis mettraient fin à une aide militaire annuelle de plusieurs milliards de dollars à Israël O/R

** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY recule de 0,7% alors que le Brent LCOc1 perd près de 1%

** FANG relève ses prévisions de production pour un troisième trimestre consécutif; la société table désormais sur une production moyenne d’environ 1,015 million de barils équivalent pétrole par jour pour l’exercice 2026, contre plus d’un million de boepd prévu précédemment

** La société affiche un BPA ajusté de 5,86 dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 5,46 dollars – données compilées par LSEG

** 29 des 33 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 4 recommandent de “conserver”; le cours cible médian est de 235 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 32,9%

Pétrole et parapétrolier

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