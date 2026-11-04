Meta lève 15 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en cinq tranches aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Meta Platforms META.O a annoncé mardi qu’elle levait 15 milliards de dollars via une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, alors que la société mère de Facebook se tourne vers les marchés de la dette pour financer ses investissements croissants dans les infrastructures d’IA.

L'émission de ce géant de la technologie s'inscrit dans une vague de levées de fonds , les entreprises mobilisant de nouveaux capitaux pour financer des centres de données dédiés à l'IA, des capacités de calcul et l'expansion du cloud, alors qu'elles s'appuyaient traditionnellement sur des bilans bien capitalisés pour financer leur croissance.

Selon un document réglementaire, l’émission comprend 3,25 milliards de dollars d’obligations arrivant à échéance en 2031, assorties d’un coupon de 5,85 %, et 3,25 milliards de dollars supplémentaires arrivant à échéance en 2033, à un taux de 6,25 %.

Cette émission obligataire intervient quelques jours après que Meta a élargi ses projets en vue d’une levée de fonds qui pourrait atteindre 97,5 milliards de dollars , soulignant la volonté de l’entreprise de s’assurer des financements pour ses investissements dans les infrastructures liées à l’IA.