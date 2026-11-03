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Wall Street clôture sans direction claire, entre rebond de la tech et "midterms"
information fournie par AFP 03/11/2026 à 22:27

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Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs saluant le rebond du secteur technologique dans un climat néanmoins prudent avant les résultats des élections législatives de mi-mandat ("midterms") aux États-Unis.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a progressé de 0,83 %, l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,36 % tandis que le Dow Jones a perdu 0,38 %.

"Les achats de valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ont été le principal moteur du marché" mardi après plusieurs séances de fort repli marquées par le retour des inquiétudes autour des investissements massifs dans cette technologie, notent les analystes de Briefing.com.

Les géants des puces et autres composants électroniques, en première ligne de l'engouement pour l'IA, ont ainsi terminé en hausse, à l'image de Nvidia (+2,29 %), Micron (+2,58 %), Broadcom (+3,07 %) ou Intel (+0,97 %).

Advanced Micro Devices (+3,65 %), qui doit publier ses résultats après la clôture de Wall Street, constituera le prochain test pour le secteur.

"Les investisseurs vont surtout scruter la croissance de l'activité des centres de données" ainsi que "les prévisions du groupe pour le quatrième trimestre", soulignent les experts de Briefing.com, qui rappellent que "les attentes sont élevées".

Toujours côté entreprises, Apple (-1,90 % à 331,90 dollars) a reculé, après avoir prévenu lundi d'un ralentissement de sa croissance pour la période des fêtes, entre 7 et 10 %, et d'une marge rognée par la flambée du prix des puces mémoire, malgré un trimestre de juillet-septembre record, porté par l'iPhone.

Malgré des résultats meilleurs que prévu, le groupe d'analyses de données Palantir (-1,65 % à 175,40 dollars) est aussi tombé, pénalisé par des prévisions laissant entrevoir un ralentissement de la croissance d'un trimestre sur l'autre, selon les analystes.

Dans l'attente des "midterms"

En parallèle, les opérateurs ont les yeux rivés sur les résultats des élections de mi-mandat qui ont lieu mardi, l'opposition démocrate espérant reprendre la majorité au Congrès et ainsi tenter de brider le président américain pour les deux dernières années de son mandat.

Selon Jose Torres, d'Interactive Brokers, "un basculement complet du pouvoir est l'issue la plus redoutée" par les marchés, en raison des "craintes qu'une nouvelle majorité ne modifie le cadre réglementaire de l'IA, avec un renforcement des contraintes pesant sur le secteur."

Mais les démocrates pourraient aussi "accroître la surveillance de la gestion de la guerre par l'administration américaine", et "renforcer la pression en faveur d'une solution diplomatique une fois que le nouveau Congrès prendra ses fonctions en janvier", pense Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Si les prix du pétrole redescendent en conséquence, cela "constituerait le scénario le plus favorable pour l'économie mondiale", d'après l'analyste.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent aussi des chiffres sur l'emploi en octobre aux États-Unis: d'abord l'enquête mensuelle ADP/Stanford sur les créations d'emplois dans le secteur privé prévue mercredi, puis le rapport sur l'emploi du ministère américain du Travail attendu vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,96 % vers 21H20 GMT contre 4,91 % lundi en clôture.

Nasdaq

Midterms

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
483,9000 USD NASDAQ +3,65%
APPLE
331,9000 USD NASDAQ -1,90%
INTEL
60,5500 USD NASDAQ +0,97%
INTERACTIVE BR RG-A
77,4600 USD NASDAQ +3,51%
MICRON TECHNOLOGY
855,1000 USD NASDAQ +2,58%
NVIDIA
206,6900 USD NASDAQ +2,29%
PALANTIR TECHNOLOGIES
175,4000 USD NASDAQ -1,65%
S&P GLOBAL
465,940 USD NYSE -1,93%
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