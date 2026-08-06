Diageo se serre la ceinture pour redresser ses performances

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo, concurrent du français Pernod Ricard, qui a souffert ces dernières années de mauvaises performances aux Etats-Unis, notamment sur la tequila, a annoncé jeudi un vaste plan d'économies pour redresser ses résultats.

( AFP / DANIEL LEAL )

"Nous prévoyons environ 1 milliard de dollars d'économies sur les trois prochaines années grâce à des efforts à la fois sur le cadre opérationnel et sur la chaîne d'approvisionnement", a indiqué le groupe dans un communiqué - une accélération après un objectif de 650 millions annoncé un an plus tôt.

Diageo a en parallèle publié jeudi ses résultats annuels décalés, qui montrent une chute de 26,2% du bénéfice net part du groupe, à 1,74 milliard de dollars (2,03 milliards d'euros) - qui s'explique en grande partie par une lourde charge prise notamment pour refléter l'hyperinflation en Turquie.

Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui pratiquement stable à 27,76 milliards de dollars.

"Nous sommes satisfaits des progrès réalisés en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Europe et en Afrique", a salué le directeur général Dave Lewis, disant désormais concentrer ses efforts "sur le redressement de (sa) compétitivité en Amérique du Nord" et la gestion d'une faiblesse en Chine sur les alcools blancs.

"La nouvelle stratégie très attendue" annoncée jeudi, qui verra Diageo se recentrer sur ses marques porteuses, ses clients et sa restructuration, "a suscité un vif enthousiasme parmi les investisseurs", note Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

En outre "Guinness, le joyau de la couronne, bénéficiera d'investissements accélérés" pour capitaliser sur la croissance d'une marque dont le succès ne se dément pas, poursuit l'analyste.

Pour autant "cela ne signifie pas qu'une voie claire se dessine" pour Diageo, alors que les incertitudes, liées notamment à l'évolution des modes de consommation d'alcool "pèsent sur l'ensemble du secteur" et que "l'essor de la consommation de boissons à domicile lié à la pandémie s'est depuis longtemps essoufflé", prévient-il.

En attendant le marché semblait convaincu jeudi, et le titre de Diageo à la Bourse de Londres grimpait de 7% en milieu de séance.