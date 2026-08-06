Londres donne son feu vert au rachat de Warner par Paramount

( AFP / ROBYN BECK )

Le Royaume-Uni a donné jeudi son feu vert au rachat de Warner Bros Discovery (WBD) par Paramount Skydance, un méga-rachat à 110 milliards de dollars qui a suscité une levée de boucliers et pris une tournure judiciaire aux États-Unis.

Le gouvernement britannique et l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni (la CMA) ont tous deux approuvé la transaction après avoir initialement exprimé des préoccupations, sur la question du pluralisme des médias et celle de la concurrence.

La CMA a estimé que la concurrence ne manquait pas au Royaume-Uni dans les domaines de la distribution de films, des chaînes pour enfants et des services de streaming.

De son côté, la ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a choisi de ne pas intervenir dans la fusion, affirmant avoir obtenu des "garanties" pour assurer la diversité des services de diffusion audiovisuelle et de vidéo à la demande dans le pays.

Ces garanties comprennent "une série d'engagements sur de futurs investissements au Royaume-Uni, le maintien des identités éditoriales distinctes des principaux services ainsi que l'indépendance éditoriale des services d'information", a-t-elle détaillé dans un communiqué.

L'offre de Paramount reste toutefois confrontée à des obstacles outre-Atlantique, où le ministère de la Justice avait pourtant donné son feu vert à l'opération le 12 juin.

Mais douze États américains, dirigés par des membres du Parti démocrate, ont déposé un recours pour stopper le rachat, estimant qu'il aurait un impact sur la concurrence à Hollywood en mariant deux des cinq plus grands distributeurs de films.

Une juge fédérale en Californie a ordonné le 20 juillet dernier la suspension de l'opération le temps d'examiner l'affaire sur le fond et les deux groupes ont accepté de repousser leur fusion à juin 2027.

Le procès se tiendra le 2 mars 2027, sur 12 jours.

Si la fusion se concrétise, le nouveau groupe pourrait remodeler l'industrie du divertissement et des médias, en contrôlant un vaste éventail de chaînes, studios et plateformes, notamment CNN, Warner Bros Pictures et HBO Max.

Elle constituerait aussi une victoire majeure pour les propriétaires de Paramount Skydance, la famille Ellison, proche alliée du président Donald Trump.

La décision britannique "démontre le caractère erroné et artificiel des définitions de marché retenues par les procureurs généraux des États américains dans leur plainte", a réagi Paramount dans un communiqué.

L'Union européenne avait donné le mois dernier son feu vert sous conditions à l'opération.