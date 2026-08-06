Sempra revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et dépasse les estimations trimestrielles grâce à la hausse des tarifs des services publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures énergétiques Sempra SRE.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année et a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la hausse des tarifs pratiqués par ses services publics réglementés et à la croissance de ses activités au Texas.

Aux États-Unis, les services publics bénéficient de la hausse des tarifs facturés aux clients et de l'augmentation de la demande en électricité, notamment de la part des centres de données et des utilisateurs industriels, ce qui entraîne des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les réseaux électriques et les infrastructures de transport d'électricité.

Voici quelques détails:

* Les résultats de la société ont été portés par les solides performances de Sempra Texas, dont la filiale Oncor a poursuivi l’extension de son réseau afin de répondre à la demande croissante en électricité des clients industriels et des centres de données dans le nord du Texas.

* La société a souligné la croissance sans précédent de la demande d’électricité au Texas, illustrée par le nouveau record historique de charge de pointe de 91 gigawatts atteint en juillet par l’ERCOT, l’opérateur du principal réseau électrique de l’État.

* La société, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, prévoit pour 2026 un bénéfice par action compris entre 5,02 et 5,55 dollars, contre une prévision antérieure de 4,87 à 5,37 dollars.

* Le résultat sectoriel de Sempra Infrastructure a bondi de 219% pour atteindre 230 millions de dollars, tandis que celui de Sempra Texas Utilities a progressé de 66% pour s’établir à 346 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment électrique a progressé de 12,3% pour atteindre 1,16 milliard de dollars.

* Sempra a confirmé ses prévisions de BPA ajusté pour 2026, comprises entre 4,80 et 5,30 dollars, et celles pour 2027, comprises entre 5,10 et 5,70 dollars.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Sempra a indiqué que la cession de 45% de sa participation dans Sempra Infrastructure Partners à KKR devrait être finalisée au troisième trimestre, tandis que la cession d’Ecogas Mexico devrait être conclue en août.