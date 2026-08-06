Rheinmetall mise sur d'autres contrats après l'abandon du projet de frégates par Berlin

( AFP / RONNY HARTMANN )

Toujours agacé par l'abandon surprise d'un important programme de frégates par le gouvernement allemand, Rheinmetall mise sur d'autres partenariats pour compenser un manque à gagner de 300 millions d'euros sur ses résultats annuels.

Le gouvernement de Friedrich Merz a annoncé en juin qu'il abandonnait ce programme F-126 de plusieurs milliards d'euros, alors que le groupe basé à Düsseldorf était le candidat pressenti à la reprise du projet enlisé depuis 2020.

Le fabricant de munitions et de chars devait reprendre ce dossier brûlant mis de côté par le chantier naval néerlandais Damen après des années de retards et de problèmes.

"Pour nous, ça a été vraiment sidérant [...], nous avions indiqué que nous pouvions réaliser le projet", a insisté jeudi le président du directoire de Rheinmetall, Armin Papperger, lors de la conférence des résultats du deuxième trimestre.

Confronté à un manque à gagner allant jusqu'à 300 millions d'euros, le groupe a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, désormais attendu dans une fourchette de 13,7 à 14,2 milliards d'euros.

Vers 12H45 GMT, l'action Rheinmetall était relativement boudée à la Bourse de Francfort, cédant 1,28%.

"À long terme, nous espérons vraiment pouvoir compenser ce projet par des programmes nationaux et internationaux" dans la division navale, a indiqué M. Papperger.

Il a mentionné d'autres contrats de frégates à l'international, ou la livraison de chasseurs de mines et de bateaux-drones pour l'armée allemande.

Au-delà du naval, Rheinmetall a donné davantage de détails sur le projet "Arminius", actuellement en négociation, qui vise à équiper massivement la Bundeswehr en blindés Boxer, notamment utilisés pour le transport de troupes.

Armin Papperger s'attend au minimum à un montant de 12,4 milliards d'euros pour ces livraisons, assorti d'un contrat de services de deux milliards supplémentaires.

Le premier semestre a été très fructueux pour Rheinmetall, un des grands gagnants du réarmement européen décidé face à la menace russe et au désengagement américain.

Le chiffre d'affaires a bondi de 39% par rapport au premier semestre 2025, à 5,2 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel a flambé de 74%, à 786 millions d'euros.

Le carnet de commandes a par ailleurs dépassé la barre des 80 milliards d'euros au deuxième trimestre, à l'aide de nouveaux contrats attribués au deuxième trimestre d'une valeur d'11,4 milliards d'euros.

Cette accélération est notamment due à la signature de contrats avec l'armée roumaine en juin à hauteur de 5,7 milliards d'euros, la plus importante à l'international de son histoire récente.